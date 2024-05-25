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к тому же, не первая в Петропавловскую крепость), очень чуткий человек, в полной мере учитывающий пожелания, помогающий при возникновении непредвиденных ситуаций и готовый поделиться своим опытом. Хотелось увидеть стреляющую пушку в Петропавловке, все было учтено наилучшим образом, не только по времени, но и сопровождалось увлекательным и познавательным рассказом. Подкупает продуманный маршрут экскурсии, интересная подача материала, основанная на исторических источниках, но не сухая и не скучная для непрофессионала, интересные факты, о которых невозможно прочесть в инете, интеллигентная подача материала, умение ответить на многочисленные возникающие вопросы требовательных путешественников. Время пролетело незаметно, экскурсия длилась дольше заявленного времени из-за слишком пытливых гостей города, Однако Ольга никуда не бежала, не намекала, что время уже истекло. Если подводить некий итог, вы услышите прекрасно выстроенный рассказ на красивом русском языке, оцените глубину знаний и тщательность подготовки экскурсовода, умеющего улавливать настрой и интересы своих спутников, захотите ещё больше узнать, как о судьбе тех, кто был и находится сейчас в крепости, так и о ней самой, не сможете устать, поскольку путь тщательно продуман, а гид обо всем уже позаботился. Очень рекомендуем и для взрослых, и для семей с детьми или в качестве подарка своим родителям. Ольга, спасибо огромное! В следующий наш приезд планируем экскурсии именно с Вами.