1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«Оттуда вам откроется панорама города: вы увидите Лахта-центр, Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Выяснить, почему город зародился именно здесь, и увидеть невероятную панораму Невы
Начало: Возле Иоанновского моста Петропавловской крепости
«Подъём на стену «Невская панорама» (в том числе нужен билет для гида) — 400 руб»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
«Вы увидите лучшие панорамы северной столицы и, отгадав финальную загадку, откроете Пятый элемент Питера»
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300₽ за всё до 20 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Сап-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Начало: На Каменном острове
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
28302 406₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории
Начало: На Якорной площади Кронштадта
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
15 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лофт Проект Этажи: секреты петербургской молодёжи
Откройте для себя уникальный мир петербургских лофтов и дворов, полный истории и современного искусства
Начало: Возле метро Владимирская
«Панорама, которая откроется нам с бывшей заводской крыши, позволит лучше понять, как устроен город»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1 час
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Раскрыть исторические сюжеты в необычном формате и принять участие в танковом бою (в группе)
Начало: Возле станции метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 мая 2024Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом. Экскурсия Нетривиальный Петербург от
- ААлена20 мая 2024Были в сентябре. Нам очень понравилось, все интересно. Спасибо за ответы на все вопросы и советы ❤️
- ННаталья20 мая 2024Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
- ММарина19 мая 2024Спасибо Антону за отличную экскурсию! Классная подача материала, необычное сочетание старины и современности! Очень понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
- ЖЖанна9 мая 2024Отличная прогулка. Нас было 2 взрослых и ребенок 8 лет. Екатерина ориентировалась на ребенка, не перегружала датами и цифрами, подключала интерактив, но «в душу не лезла». Все очень в меру и с добрым отношением.
- ИИрина2 мая 2024Огромное спасибо! Брала экскурсию в подарок подростку. Все понравилось! Рекомендую!
- ААлександра30 апреля 2024Эту экскурсию рекомендовали друзья, и мы не пожалели что пришли. Потому что друзья у нас отличные, и экскурсия тоже супер!
- ООксана28 апреля 2024Чудесно погуляли с Екатериной. Особенно понравился лайфхак показать основные памятники города с крыши -сразу стала понятна общая картина и наметили
- ООльга17 апреля 2024Экскурсия с Ольгой - восторг и только положительный эмоции. Ольга настоящий профессионал (это далеко не первая экскурсия с индивидуальными гидами,
- ЕЕлена29 марта 2024Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Панорамы»
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