Красивые виды и панорамы Санкт-Петербурга

Найдено 7 экскурсий в категории «Панорамы» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«Оттуда вам откроется панорама города: вы увидите Лахта-центр, Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Выяснить, почему город зародился именно здесь, и увидеть невероятную панораму Невы
Начало: Возле Иоанновского моста Петропавловской крепости
«Подъём на стену «Невская панорама» (в том числе нужен билет для гида) — 400 руб»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Квест
3.5 часа
29 отзывов
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
«Вы увидите лучшие панорамы северной столицы и, отгадав финальную загадку, откроете Пятый элемент Питера»
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300 за всё до 20 чел.
Сап-прогулка к островам Петербурга
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Сап-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Начало: На Каменном острове
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
28302 406 за человека
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории
Начало: На Якорной площади Кронштадта
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
15 500 за всё до 2 чел.
Непарадная классика Петербурга + Лофт Проект Этажи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Лофт Проект Этажи: секреты петербургской молодёжи
Откройте для себя уникальный мир петербургских лофтов и дворов, полный истории и современного искусства
Начало: Возле метро Владимирская
«Панорама, которая откроется нам с бывшей заводской крыши, позволит лучше понять, как устроен город»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
5 500 за всё до 3 чел.
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Групповая
1 час
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Раскрыть исторические сюжеты в необычном формате и принять участие в танковом бою (в группе)
Начало: Возле станции метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
    Вывозила 30 подростков в Питер и искала интересную экскурсию для детей, чтоб познакомить с этим прекрасным городом. Экскурсия Нетривиальный Петербург от
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    Олега - это лучшее, что вообще могло быть! Сама программа безупречна, подача информации очень интересная, с прекрасным чувством юмора, с шикарными заданиями для детей. Были включены и дети и взрослые (даже те, кто в Питере уже 10 раз). Я еще точно вернусь в Питер и с радостью пройду все экскурсии с Олегом и его компанией. Спасибо огромное!!! Вы лучшие!

  • А
    Алена
    20 мая 2024
    По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
    Были в сентябре. Нам очень понравилось, все интересно. Спасибо за ответы на все вопросы и советы ❤️
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Сап-прогулка к островам Петербурга
    Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
    Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Непарадная классика Петербурга + Лофт Проект Этажи
    Спасибо Антону за отличную экскурсию! Классная подача материала, необычное сочетание старины и современности! Очень понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    9 мая 2024
    По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
    Отличная прогулка. Нас было 2 взрослых и ребенок 8 лет. Екатерина ориентировалась на ребенка, не перегружала датами и цифрами, подключала интерактив, но «в душу не лезла». Все очень в меру и с добрым отношением.
    Отличная прогулка. Нас было 2 взрослых и ребенок 8 лет. Екатерина ориентировалась на ребенка, не перегружала
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Непарадная классика Петербурга + Лофт Проект Этажи
    Огромное спасибо! Брала экскурсию в подарок подростку. Все понравилось! Рекомендую!
  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Непарадная классика Петербурга + Лофт Проект Этажи
    Эту экскурсию рекомендовали друзья, и мы не пожалели что пришли. Потому что друзья у нас отличные, и экскурсия тоже супер!
  • О
    Оксана
    28 апреля 2024
    По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
    Чудесно погуляли с Екатериной. Особенно понравился лайфхак показать основные памятники города с крыши -сразу стала понятна общая картина и наметили
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    объекты для дальнейшего посещения. Гид очень располагает к себе, интеллигентная с красивой речью, ответила на все наши вопросы. Рекомендуем экскурсию от всей души.

  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
    Экскурсия с Ольгой - восторг и только положительный эмоции. Ольга настоящий профессионал (это далеко не первая экскурсия с индивидуальными гидами,
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    к тому же, не первая в Петропавловскую крепость), очень чуткий человек, в полной мере учитывающий пожелания, помогающий при возникновении непредвиденных ситуаций и готовый поделиться своим опытом. Хотелось увидеть стреляющую пушку в Петропавловке, все было учтено наилучшим образом, не только по времени, но и сопровождалось увлекательным и познавательным рассказом. Подкупает продуманный маршрут экскурсии, интересная подача материала, основанная на исторических источниках, но не сухая и не скучная для непрофессионала, интересные факты, о которых невозможно прочесть в инете, интеллигентная подача материала, умение ответить на многочисленные возникающие вопросы требовательных путешественников. Время пролетело незаметно, экскурсия длилась дольше заявленного времени из-за слишком пытливых гостей города, Однако Ольга никуда не бежала, не намекала, что время уже истекло. Если подводить некий итог, вы услышите прекрасно выстроенный рассказ на красивом русском языке, оцените глубину знаний и тщательность подготовки экскурсовода, умеющего улавливать настрой и интересы своих спутников, захотите ещё больше узнать, как о судьбе тех, кто был и находится сейчас в крепости, так и о ней самой, не сможете устать, поскольку путь тщательно продуман, а гид обо всем уже позаботился. Очень рекомендуем и для взрослых, и для семей с детьми или в качестве подарка своим родителям. Ольга, спасибо огромное! В следующий наш приезд планируем экскурсии именно с Вами.

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
    Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)
    Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)Спасибо Олегу за интересную прогулку) окунулись в жизнь города, почувствовали его дух и атмосферу)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Панорамы»

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  1. По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
  2. Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
  3. Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
  4. Сап-прогулка к островам Петербурга
  5. Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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