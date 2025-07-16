Дворы и парадные в районе станции метро «Владимирская» — кратчайший путь в сердце старого Петербурга. Побываете в них — и сумеете лучше понять и почувствовать город. Мы изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. А ещё посетим квартиру, где жил Григорий Распутин — весьма загадочный петербургский персонаж.
Описание экскурсии
Квартира, где жил Распутин
Она оставалась коммунальной почти целое столетие. Здесь не проводили капитального ремонта, не меняли ни окон, ни дверей, что позволило сохранить множество подлинных вещей, связанных со старцем — включая пристройку на кухне, откуда племянница Распутина слышала его последний разговор с Феликсом Юсуповым той самой ночью, после которой Григорий Ефимович так и не вернулся. Эта историческая аутентичность придает месту особую энергетику.
Дворы и парадные Петербурга
- доходный дом Никонова, он же дом-пряник: оценим убранство фасада и заглянем во двор
- «двор-котик», который находится в самом центре
- доходные дома братьев Елисеевых — пример элитарного жилья начала 20 века
- особняки начала 19 века как прообразы доходных домов
- проходные дворы на всём маршруте
Организационные детали
- Прогулка по дворам и парадным — 1,5 часа, посещение квартиры — 30 мин.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании, минимум для 2 человек): стоимость — 3000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марата
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2746 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Черепенина
16 июл 2025
Время пролетело быстро, очень познавательно и интересно
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Отыскать интересные здания и проникнуть в места, где царит особая питерская атмосфера
Начало: У метро «Владимирская»
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
5605 ₽
5900 ₽ за всё до 3 чел.
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
1800 ₽
2000 ₽ за человека