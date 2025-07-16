Дворы и парадные в районе станции метро «Владимирская» — кратчайший путь в сердце старого Петербурга. Побываете в них — и сумеете лучше понять и почувствовать город. Мы изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. А ещё посетим квартиру, где жил Григорий Распутин — весьма загадочный петербургский персонаж.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Квартира, где жил Распутин

Она оставалась коммунальной почти целое столетие. Здесь не проводили капитального ремонта, не меняли ни окон, ни дверей, что позволило сохранить множество подлинных вещей, связанных со старцем — включая пристройку на кухне, откуда племянница Распутина слышала его последний разговор с Феликсом Юсуповым той самой ночью, после которой Григорий Ефимович так и не вернулся. Эта историческая аутентичность придает месту особую энергетику.

Дворы и парадные Петербурга

доходный дом Никонова, он же дом-пряник: оценим убранство фасада и заглянем во двор

«двор-котик», который находится в самом центре

доходные дома братьев Елисеевых — пример элитарного жилья начала 20 века

особняки начала 19 века как прообразы доходных домов

проходные дворы на всём маршруте

Организационные детали