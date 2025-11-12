Мы предлагаем присоединиться к серии тематических экскурсий и глубже познакомиться с сокровищами Эрмитажа.
Наши экскурсии помогут детям шаг за шагом погрузиться в тайны мирового искусства и более подробно изучить коллекцию музея.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииЭрмитаж — удивительный мир искусства и культуры Эрмитаж – место, которое можно изучать и исследовать бесконечно. Тем, кто хочет глубже познакомиться с сокровищами Эрмитажа, мы предлагаем серию тематических экскурсий, которая поможет вашим детям шаг за шагом погрузиться в тайны мирового искусства и более подробно изучить коллекцию музея. Все занятия проходят в режиме игры-диалога. Ваш ребенок не просто выучит названия и сюжеты картин, но еще и сделает первые шаги к тому, чтобы их понимать и чувствовать. Темы занятий: 1. Эрмитаж — «Волшебный Дворец» Вводная экскурсия в мир Эрмитажа. Пойдемте гулять по музею весело и увлекательно. Мы любим загадывать загадки, рассказывать сказки, давать простые и нескучные задания. Мы побываем на приеме у русской императрицы, научимся делать красивые реверансы, разгадаем тайну английских часов и еще много интересного. 2. Боги и богини Древнего Рима в Эрмитаже На первом этаже Нового Эрмитажа располагается коллекция Античного искусства — древние амфоры, знаменитые скульптуры, высеченные из белоснежного мрамора мастерами прошлого и чудом дошедшие до наших дней. Мы пройдемся по залам, которые напоминают Древнеримские и Древнегреческие храмы, вспомним увлекательные мифологические сюжеты, поговорим о древних богах, богинях и героях. А заодно выясним, что такое археология, и как она помогает создавать или развенчивать мифы. 3. Голландское Искусство — картины-«сказки» и картины-«комиксы» Мы посетим залы Рембрандта, Рубенса, Снайдерса, Ван-Дейка, посмотрим коллекцию Малых Голландцев. Поговорим о мировоззрении людей того времени, особенностях живописи и выбора сюжетов. Узнаем, сколько времени уходило у художника на создание одной картины. Найдем в картинах тайные символы и с их помощью постараемся догадаться, что именно нам хотел сказать художник. 4. Древний Египет Пожалуй, нет страны более таинственной и загадочной, чем Древний Египет. Эта удивительная цивилизация, возникшая в незапамятные времена на границе Европы и Африки, оставила нам больше тайн и загадок, чем сведений и ответов. Во время экскурсии мы увидим уникальные экспонаты Египетской коллекции, некоторым из которых больше четырех тысяч лет. Поговорим о богах древнеегипетского пантеона, о верованиях и традициях египтян. Увидим статую грозной, но мудрой богини Сохмет, узнаем, чем же так нравился Египтянам жук скарабей, и увидим самую настоящую мумию. 5. Итальянское искусство Итальянское искусство оказало огромное влияние на развитие искусства во всем мире, и Россия не стала исключением. Трудно представить коллекцию Эрмитажа без картин Рафаэля, Тициана или Леонардо да Винчи. Мы поговорим о художниках итальянского Возрождения. Подивимся умению венецианских мастеров делать картины «трехмерными» и таланту скульпторов делать мрамор «воздушным». А заодно узнаем, почему Психея умерла от любопытства, зачем полководцу плуг и сколько существует оттенков красного. 6. Рыцарский Зал Культура Средневековых рыцарей издавна вдохновляла поэтов и писателей. Об их доблести и благородств слагали оды и легенды, писали рыцарские романы. Даже Императоры Российские не остались равнодушны к их подвигам. Павел I собирал коллекцию рыцарских доспехов. В Рыцарском зале Эрмитажа мы поговорим о рыцарях и рыцарских турнирах, увидим доспехи разных стран и оружие разных эпох, отгадаем несколько загадок и пройдем посвящение в рыцари. 7. Музей. Коллекция, хранение и реставрация Мы рекомендуем эту экскурсию как завершающую. После того, как дети оценят все богатство и разнообразие коллекции, мы поговорим о том, как она собиралась. Расскажем, почему Екатерина Великая при входе в Эрмитаж велела «шпагу, шляпу и титул оставить у двери». Поговорим о том, каким правилам следуют хранители и что такое реставрация. Узнаем, как спасли Данаю и зачем нужны эрмитажные коты. Поищем на произведениях искусства следы, оставленные временем и людьми, и вместе подумаем, как «остановить мгновение». Экскурсия рекомендуется для детей от 8 лет. Важная информация:
- Занятия в Эрмитаже проходят только в индивидуальном формате. Вы можете заказать каждую экскурсию отдельно, все вместе или составить себе подборку экскурсий по вашим интересам.
- Экскурсии адаптируются под возраст детей и рекомендованы для детей от 6 лет и подростков школьного возраста. Взрослым тоже будет интересно.
Любые дни (кроме понедельника) с 11:00 до 16:00 включительно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимний Дворец
- Коллекция Античного искусства
- Голландское Искусство
- Картины Голландских и Фламандских мастеров ХVII века
- Уникальные экспонаты Египетской коллекции
- Итальянское искусство
- Картины Рафаэля, Тициана, или Леонардо да Вичи
- Рыцарский Зал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Зимний Дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Любые дни (кроме понедельника) с 11:00 до 16:00 включительно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
