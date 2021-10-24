Вдохновение — от мировых шедевров, знания — от лицензированного гида

5
32 отзыва
Знакомиться с сокровищницей Санкт-Петербурга не только можно, но и нужно не один раз.

Ведь всего за встречу не получится охватить и малой толики красоты, которую хранят стены музея.

В зависимости от того, навещали вы Эрмитаж или нет, я составлю маршрут и программу — чтобы ваше погружение в мир искусства было комфортным, понятным и интересным.
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу

Что вас ожидает

Увлекательно будет каждому

Из чего состоит Эрмитаж? Как вообще придумали построить такой грандиозный ансамбль? Кто отвечал за формирование коллекций? Я расскажу обо всём обстоятельно и шаг за шагом. Каждое наше передвижение будет сопровождаться правдивыми историями — опустим байки и легенды. Когда мы доберёмся до живописи, я обязательно уточню уровень вашей осведомлённости в эпохах, жанрах и ключевых фигурах времени, чтобы материал был достаточно дружелюбным для вас и не мешал наслаждаться искусством.

Тет-а-тет с Эрмитажем

В Зимнем дворце мы отправимся в парадные интерьеры, где будем вдохновляться стилями и говорить о дизайнерских предпочтениях хозяев. Далее неспешно продвигаемся из Малого Эрмитажа в Большой, чтобы подробно остановиться на коллекциях итальянской и голландской живописи. Если останется время и запал, перейдём к знакомству с испанцами и фламандцами. Но если почувствуете пресыщение, всегда можно продолжить общение с картинами без информационной нагрузки (то есть без меня). Иногда достаточно просто созерцать:)

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты себе и гиду (500 руб. /чел., есть льготы детям/пенсионерам). Билеты важно приобрести заранее на выбранное время (на сайте музея).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Темур
Темур
Здравствуйте! Работаю гидом более 20 лет. У меня есть лицензии от основных музеев Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Русский музей, музей Фаберже, Царское Село, Петергоф, Музей политической истории России, Петропавловская крепость, главные соборы и пр. На экскурсиях мы держимся фактов. Я не рассказываю анекдоты и байки (увы) — в приоритете знания.
Задать вопрос

32 настоящих отзыва от туристов

Борис
24 окт 2021
Темур энергичный и увлекательный рассказчик! Спасибо, Темур, нам надо с Вами в Фаберже сходить!
Дарья
23 окт 2021
Ходили вдвоем с дочерью-подростком 13 лет. Попросили сделать акцент не на живопись, а на сохранившуюся обстановку/предметы. В целом все хорошо. Довольно академично, без изюминки.
Т
19 окт 2021
Интересная, захватывающая, увлекательная и познавательная экскурсия, которую слушали дети 5, 6 и 8 лет. Анна великолепно рассказала, столько интересного показала, интерактивно взаимодействовала с детьми, смогла их заинтриговать, раскрыть глаза на красоту и многое дать из истории. Достаточно активные дети всю экскурсию провели с раскрытыми ртами. Когда уставали, появлялись загадки, викторины, квесты. Очень достойно. Рекомендую и детям, и взрослым.
М
18 окт 2021
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, всем рекомендую экскурсовода Темура. У нас был опыт проведения экскурсии с экскурсоводом из музея - так вот! экскурсия с Темуром превосходит в несколько раз по насыщенности, по отбору экспонатов, по выделению главного и основного в экспозиции. Экскурсовод музея выбирает определенный зал/направление и экскурсия только об этом. А с Темуром мы за 2, 5 часа прошли практически весь музей. На экскурсия я была с внуками 11 и 15 лет. Их так же впечатлил музей и увлек своим рассказом экскурсовод. Кстати и по цене экскурсия с частным экскурсоводом не намного отличается от стоимости в самом музее. Рекомендую!
Ю
10 окт 2021
Темур - очень компанейский, с прекрасным чувством юмора и широчайшим кругозором гид. Благодарим за прекрасно проведенное время и горячо рекомендуем другим гостям города!
Ж
4 окт 2021
День добрый!
Экскурсия очень понравилась:) Спасибо!
Н
1 окт 2021
От посещения Эрмитажа прекрасные положительные эмоции. Спасибо гиду Тимуру, без него мы не смогли бы узнать столько интересных фактов, а также за подробную экскурсию проведенную на понятном даже непосвященным туристам языке.
Е
20 сен 2021
Добрый день. Мы воспользовались услугами экскурсавода Темура. Выбирали именно его по отзывам. Нам очень понравилось. Гид рассказывал всё очень интересно. Давал пояснения на все возникающие в процессе экскурсии вопросы. Особенно понравилась информация по залам с картинами итальянских, испанских живописцев. Могу порекомендовать воспользоваться услугами Темура другим путешественникам.
Н
18 сен 2021
Шикарно провели время на экскурсии. Наш гид, Татьяна, настолько интересно и легко провела экскурсию, что время пролетело просто незаметно, а положительных впечатлений осталось куча! Рекомендую)
Иван
16 сен 2021
Всё было очень интересно! Такое впечатление, что Темур знает каждый камень в городе. После экскурсии по Эрмитажу остались исключительно положительные впечатления! Без Темура в музее делать нечего! Огромное спасибо за профессионализм!
Regina
14 сен 2021
Очень понравилась экскурсия по Эрмитажу с Анной. Прекрасный рассказчик, по-настоящему увлечённый и знающий. Теперь хочу пройти с ней другими маршрутами в Эрмитаже- одной экскурсии явно мало, столько всего интересного не уместилось в 2, 5 часа!
Yelena
14 сен 2021
Темур замечательный гид. Экскурсия информативная. За несколько часов много узнала интересного и познавательного. Рекомендую!
В
12 сен 2021
Классная экскурсия, посетили бы ещё другие маршруты, но времени не хватило!
В
12 сен 2021
2 часа на одном дыхании, замечательная подача информации. Анна, - профессиональный гид, знающий живопись и историю. Ну очень понравились, рекомендую!
Елена
12 сен 2021
Ко мне приехали гости и первый раз посещали Эрмитаж. Темур очень интересно провёл первое знакомство с Эрмитажем. Не перегружая датами, при это. м рассказал обо всех важных исторических моментах. Рассказывает интересно, время прошло не заметно. В следующий раз обязательно обращусь к Темуру, рекомендую.
Ещё 17 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🖼Музеи🏰Дворцы, замки и особняки🎟Эрмитаж🗽Достопримечательности#Зимний дворец

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Шедевры Эрмитажа
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 000
за 1-6 чел.
Шедевры Эрмитажа
Эрмитаж - это то место, с которого начинают изучать Петербург
Каждый день, кроме понедельника
Эрмитаж с лицензированным гидом
Индивидуальная экскурсия
4.6
11
6 500
за 1-3 чел.
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Индивидуальная экскурсия
4.7
158
2 750
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Побывать в Эрмитаже стоит каждому, ведь здесь представлены сокровища мировой культуры
ежедневно, кроме понедельника
Шедевры Эрмитажа за 2 часа - квест с мобильным гидом (без входных билетов)
Индивидуальный квест
4.3
11
990
за 1-6 чел.
Шедевры Эрмитажа за 2 часа - квест с мобильным гидом (без входных билетов)
Эрмитаж - второй по величине художественный музей в мире, и заблудиться в нем не стоит большого...
Вт, чт, сб, вс – с 10:30 до 18:00; ср, пт – с 10:30 до 21:00.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
Залы Эрмитажа
Индивидуальная экскурсия
4.9
141
2 700
за 1 чел.
Залы Эрмитажа
Эрмитаж известен во всем мире не только своей коллекцией искусства
В любое время по договоренности с гидом
Эрмитаж. Знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 964
за 1-2 чел.
Эрмитаж. Знакомство
Интерьеры, стили и художники на экскурсии по парадным залам и в мир искусства
Эрмитаж вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия
5
156
2ч 30м
4 200
за 1-4 чел.
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная экскурсия
5
61
4 195
за 1-4 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Разобраться в устройстве, истории и шедеврах музея на экскурсии для детей и взрослых
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет
4.2
48
1 200
за 1 чел.
Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет
В Эрмитаже хранятся тысячи произведений искусства, однако при самостоятельном осмотре многие из них...
Ежедневно, кроме понедельника. См. свободные даты и время
Эрмитаж не для галочки
Индивидуальная экскурсия
4.9
79
3 900
за 1-7 чел.
Эрмитаж не для галочки
Изучить парадные залы и узнать о шедеврах искусства без скучных лекций
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
4.1
246
1 500
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга на комфортабельном автобусе с остановками в...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺