Погрузитесь в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый шаг сопровождается правдивыми историями и захватывающими фактами о шедеврах мирового искусства
Экскурсия «С умом по Эрмитажу» предлагает уникальный маршрут по сокровищнице Санкт-Петербурга.
Гид составит программу, учитывая ваш опыт и интересы, чтобы погружение в мир искусства было максимально комфортным и увлекательным. В Зимнем читать дальшеуменьшить
дворце вас ждут парадные интерьеры и рассказы о дизайнерских предпочтениях хозяев.
В Малый и Большой Эрмитаж вы отправитесь, чтобы подробно изучить коллекции итальянской и голландской живописи. При желании можно познакомиться с испанскими и фламандскими мастерами. Билеты в Эрмитаж приобретаются дополнительно
Из чего состоит Эрмитаж? Как вообще придумали построить такой грандиозный ансамбль? Кто отвечал за формирование коллекций? Я расскажу обо всём обстоятельно и шаг за шагом. Каждое наше передвижение будет сопровождаться правдивыми историями — опустим байки и легенды. Когда мы доберёмся до живописи, я обязательно уточню уровень вашей осведомлённости в эпохах, жанрах и ключевых фигурах времени, чтобы материал был достаточно дружелюбным для вас и не мешал наслаждаться искусством.
Тет-а-тет с Эрмитажем
В Зимнем дворце мы отправимся в парадные интерьеры, где будем вдохновляться стилями и говорить о дизайнерских предпочтениях хозяев. Далее неспешно продвигаемся из Малого Эрмитажа в Большой, чтобы подробно остановиться на коллекциях итальянской и голландской живописи. Если останется время и запал, перейдём к знакомству с испанцами и фламандцами. Но если почувствуете пресыщение, всегда можно продолжить общение с картинами без информационной нагрузки (то есть без меня). Иногда достаточно просто созерцать:)
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж для вас и для гида
Я могу помочь приобрести билеты на всю группу. Необходима предоплата. Подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцовой пл. через ворота и Большой парадный двор
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Темур — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3365 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Темур и я представляю команду гидов с городской аккредитацией и лицензиями в предлагаемых музеях. Сам я работаю гидом более 10 лет. Все гиды, проводящие экскурсии, — профи, читать дальшеуменьшить
работающие в культурной столице на разных языках. Обстоятельства последних лет сложились так, что гиды-переводчики предлагают свои знания туристам из России. На экскурсиях мы держимся фактов. Я не рассказываю анекдоты и байки (увы), об этом же прошу своих коллег: без «воды» — в приоритете знания.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 205 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
192
4
6
3
2
2
3
1
2
А
Анита
Темур - безусловный профессионал своего дела. Экускурсия была на Английском, и материал был преподнесен на высочайшем уровне. Видно, как Темур увлечен темой и экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Единственное, что хотелось бы иметь возможность задавать вопросы. Возникло ощущение, что наши вопросы были проигнорированы.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Потрясающе! Помимо блестящей подачи материала с потрясающей глубиной (от биографии автора, скульптора, архитектора или исторического персонажа до мотивов и обстоятельств сюжета) получили наслаждение от изящного юмора, энциклопедических знаний, легкой манеры изложения Темура. Действительно, с умом! по Эрмитажу!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели и знаменитые часы. Узнали много интересных фактов о Эрмитаже и его владельцах, оказывается первоначальное здание сгорело и это уже новое. Вообщем если хотите увлекательно погулять по Эрмитажу и погрузиться в его историю, то Темур отлично вам поможет👌
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил, уточнил наши предпочтения, исходя из этого составил программу экскурсии. В итоге уделил нам даже больше времени, чем было заявлено. Было очень интересно! Большое Спасибо! Безусловно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход к слушателям и спокойная манера повествования располагает к тому, чтобы с удовольствием вновь и вновь знакомиться с Эрмитажем. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на пожелания. Это было лучшим решение посетить Эрмитаж не самостоятельно, а заказать индивидуальную экскурсию. Мы остались под большим впечатлением. Спасибо Вам большое!