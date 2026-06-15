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С умом по Эрмитажу

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый шаг сопровождается правдивыми историями и захватывающими фактами о шедеврах мирового искусства
Экскурсия «С умом по Эрмитажу» предлагает уникальный маршрут по сокровищнице Санкт-Петербурга.

Гид составит программу, учитывая ваш опыт и интересы, чтобы погружение в мир искусства было максимально комфортным и увлекательным. В Зимнем
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дворце вас ждут парадные интерьеры и рассказы о дизайнерских предпочтениях хозяев.

В Малый и Большой Эрмитаж вы отправитесь, чтобы подробно изучить коллекции итальянской и голландской живописи. При желании можно познакомиться с испанскими и фламандскими мастерами. Билеты в Эрмитаж приобретаются дополнительно

4.9
205 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Профессиональный гид
  • 🏛 Уникальные коллекции
  • 🖼 Индивидуальный маршрут
  • 📚 Исторические факты
  • 👥 Персональный подход
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу
С умом по Эрмитажу

Что можно увидеть

  • Зимний дворец
  • Малый Эрмитаж
  • Большой Эрмитаж

Описание билета

Увлекательно будет каждому

Из чего состоит Эрмитаж? Как вообще придумали построить такой грандиозный ансамбль? Кто отвечал за формирование коллекций? Я расскажу обо всём обстоятельно и шаг за шагом. Каждое наше передвижение будет сопровождаться правдивыми историями — опустим байки и легенды. Когда мы доберёмся до живописи, я обязательно уточню уровень вашей осведомлённости в эпохах, жанрах и ключевых фигурах времени, чтобы материал был достаточно дружелюбным для вас и не мешал наслаждаться искусством.

Тет-а-тет с Эрмитажем

В Зимнем дворце мы отправимся в парадные интерьеры, где будем вдохновляться стилями и говорить о дизайнерских предпочтениях хозяев. Далее неспешно продвигаемся из Малого Эрмитажа в Большой, чтобы подробно остановиться на коллекциях итальянской и голландской живописи. Если останется время и запал, перейдём к знакомству с испанцами и фламандцами. Но если почувствуете пресыщение, всегда можно продолжить общение с картинами без информационной нагрузки (то есть без меня). Иногда достаточно просто созерцать:)

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж для вас и для гида
  • Я могу помочь приобрести билеты на всю группу. Необходима предоплата. Подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
вестибюль Зимнего дворца, проход по центру Дворцовой пл. через ворота и Большой парадный двор
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Темур
Темур — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3365 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Темур и я представляю команду гидов с городской аккредитацией и лицензиями в предлагаемых музеях. Сам я работаю гидом более 10 лет. Все гиды, проводящие экскурсии, — профи,
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работающие в культурной столице на разных языках. Обстоятельства последних лет сложились так, что гиды-переводчики предлагают свои знания туристам из России. На экскурсиях мы держимся фактов. Я не рассказываю анекдоты и байки (увы), об этом же прошу своих коллег: без «воды» — в приоритете знания.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 205 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Темур - безусловный профессионал своего дела. Экускурсия была на Английском, и материал был преподнесен на высочайшем уровне. Видно, как Темур увлечен темой и экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени. Единственное, что хотелось бы иметь возможность задавать вопросы. Возникло ощущение, что наши вопросы были проигнорированы.
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Е
Потрясающе! Помимо блестящей подачи материала с потрясающей глубиной (от биографии автора, скульптора, архитектора или исторического персонажа до мотивов и обстоятельств сюжета) получили наслаждение от изящного юмора, энциклопедических знаний, легкой манеры изложения Темура. Действительно, с умом! по Эрмитажу!
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Юлия
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели и знаменитые часы. Узнали много интересных фактов о Эрмитаже и его владельцах, оказывается первоначальное здание сгорело и это уже новое. Вообщем если хотите увлекательно погулять по Эрмитажу и погрузиться в его историю, то Темур отлично вам поможет👌
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели+2
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
Экскурсия с Темуром прошла отлично! ✨ Ребенку 7 лет было очень интересно, мы даже мумию посмотрели
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Александр
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил, уточнил наши предпочтения, исходя из этого составил программу экскурсии. В итоге уделил нам даже больше времени, чем было заявлено. Было очень интересно! Большое Спасибо! Безусловно рекомендуем!
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил,
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил,
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил,
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил,
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил,
Темур - Мастер своего дела! Профессионал с большой буквы! Помог с приобретением билетов, направил, подсказал, встретил,
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А
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход к слушателям и спокойная манера повествования располагает к тому, чтобы с удовольствием вновь и вновь знакомиться с Эрмитажем. Спасибо!
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
Темур обладает энциклопедическими знаниями, при этом не перегружает экскурсию материалом. 2,5 часа пролетают незаметно! Индивидуальный подход
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Е
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на пожелания. Это было лучшим решение посетить Эрмитаж не самостоятельно, а заказать индивидуальную экскурсию. Мы остались под большим впечатлением. Спасибо Вам большое!
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на
Очень было интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого гида. Знает многие тонкости. Рассказывает интересно, ориентируясь на
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