Экскурсия «С умом по Эрмитажу» предлагает уникальный маршрут по сокровищнице Санкт-Петербурга.Гид составит программу, учитывая ваш опыт и интересы, чтобы погружение в мир искусства было максимально комфортным и увлекательным. В Зимнем

дворце вас ждут парадные интерьеры и рассказы о дизайнерских предпочтениях хозяев. В Малый и Большой Эрмитаж вы отправитесь, чтобы подробно изучить коллекции итальянской и голландской живописи. При желании можно познакомиться с испанскими и фламандскими мастерами. Билеты в Эрмитаж приобретаются дополнительно

Описание билета

Увлекательно будет каждому

Из чего состоит Эрмитаж? Как вообще придумали построить такой грандиозный ансамбль? Кто отвечал за формирование коллекций? Я расскажу обо всём обстоятельно и шаг за шагом. Каждое наше передвижение будет сопровождаться правдивыми историями — опустим байки и легенды. Когда мы доберёмся до живописи, я обязательно уточню уровень вашей осведомлённости в эпохах, жанрах и ключевых фигурах времени, чтобы материал был достаточно дружелюбным для вас и не мешал наслаждаться искусством.

Тет-а-тет с Эрмитажем

В Зимнем дворце мы отправимся в парадные интерьеры, где будем вдохновляться стилями и говорить о дизайнерских предпочтениях хозяев. Далее неспешно продвигаемся из Малого Эрмитажа в Большой, чтобы подробно остановиться на коллекциях итальянской и голландской живописи. Если останется время и запал, перейдём к знакомству с испанцами и фламандцами. Но если почувствуете пресыщение, всегда можно продолжить общение с картинами без информационной нагрузки (то есть без меня). Иногда достаточно просто созерцать:)

Организационные детали