Если бы я могла, я бы поставила 6 звёзд из 5. Мы с мужем остались очень довольны проведённой Диной экскурсией. Дина- интеллегентный, эрудированный человек и интересный рассказчик, я считаю что нам повезло- лучшего гида и не найти. Действительно, об Эрмитаже Дина рассказывала с любовью и трепетом, было очень увлекательно, интересно, с душой. Мы окунулись в те далёкие времена и события, прочувствовали атмосферу.



Спасибо Вам большое, с любовью гости вашего города, томичи Олег и Настя.