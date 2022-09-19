Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увлекательная прогулка по Эрмитажу
Вы пройдете по парадным залам Эрмитажа и вспомните императорскую Россию. А знакомство с шедеврами Италии, Испании, Голландии поможет раскрыть тайны западноевропейского искусства. Я расскажу:
Как устроен Эрмитаж и как не потеряться в его бесконечности
Как формировались коллекции и как они менялись с течением времени
К каким эпохам относятся основные вехи строительства музея и чем они примечательны
Чем знамениты Растрелли, Стасов, Штакеншнейдер и Фельтен
Как с Зимним дворцом связаны Петр, Елизавета, Екатерина, Александры и Николаи Романовы
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Стоимость — 500 руб. с человека. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
По запросу я могу провести экскурсию на французском языке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 19 экскурсий для 33 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Дина, я профессиональный гид по Санкт-Петербургу с аккредитацией в главные музеи. Я родилась в этом городе и безгранично его люблю. Мне нравится знакомить гостей и жителей Северной столицы с окружающей нас красотой, делать ее доступнее и понятнее. С нетерпением жду нашей встречи.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
19 сен 2022
Посещали Эрмитаж в сопровождении гида Дины. Дина очень интересно, увлекательно и познавательно рассказала о Эрмитаже. Дина, спасибо! В следующий раз в Эрмитаж только с Вами!
А
Анастасия
17 сен 2022
Если бы я могла, я бы поставила 6 звёзд из 5. Мы с мужем остались очень довольны проведённой Диной экскурсией. Дина- интеллегентный, эрудированный человек и интересный рассказчик, я считаю что нам повезло- лучшего гида и не найти. Действительно, об Эрмитаже Дина рассказывала с любовью и трепетом, было очень увлекательно, интересно, с душой. Мы окунулись в те далёкие времена и события, прочувствовали атмосферу.
Спасибо Вам большое, с любовью гости вашего города, томичи Олег и Настя.
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Ксения
7 сен 2022
Замечательная экскурсия для взрослых и детей! Доступно, не скучно, интересно. Для первого знакомства с Эрмитажем самый лучший вариант.
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Любовь
6 сен 2022
Сегодня были на экскурсии в Эрмитаже с гидом Диной. Очень образованная, внимательная и всегда с улыбкой, Дина сразу же расположила к себе. Время провели с большим удовольствием. Всем советуем!!!
Ольга
21 авг 2022
Сегодня посетили Эрмитаж в сопровождении прекрасного гида Дины! Мы всей компанией (в т ч и дети), остались очень довольны подачей информации, с любовью рассказанной историей появления Зимнего дворца … Можно много и долго делиться впечатлениями от экскурсии, но лучше договориться с Диной и получить положительные эмоции от прогулки по музею и услышать много интересного!
А
Анастасия
19 авг 2022
Заказывали экскурсию в Эрмитаж для взрослого и ребёнка 10 лет. Очень понравилось, информативно, интересно. С удовольствием пойдём с Диной ещё и на другие экскурсии!
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Елизавета
13 авг 2022
Спасибо большое Дине, за отлично проведенную экскурсию по Эрмитажу. Дина доступно и очень грамотно рассказывала, понравилось и взрослым и ребенку (9 лет). Особенно хочется отметить пунктуальность, организованность, доброжелательность и грамотность Дины. Будем рекомендовать друзьям и сами обязательно при повторном визите обратимся к Дине за проведением экскурсий.
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Наталья
7 авг 2022
Были с Диной в Эрмитаже. Очень понравилась экскурсия. . Дина встретила нас и показала как купить билеты, где пройти без большой очереди. У нее была готова четкая программа, мы прошли по необычным и очень красивым залам Эрмитажа.
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