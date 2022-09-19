Об Эрмитаже - с любовью и трепетом

Посетить парадные залы и расшифровать шедевры мирового искусства с профессиональным гидом

5
8 отзывов
Эрмитаж так велик и так интересен! Вас ждут: нескучная история Зимнего дворца, рассказ о Романовых, знакомство с великолепием парадных залов и головокружительное погружение в искусство.

Я научу вас определять главные стили каждой эпохи, легко считывать живописные сюжеты и знаковые мифологические образы.
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
Об Эрмитаже - с любовью и трепетом
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
25
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по Эрмитажу

Вы пройдете по парадным залам Эрмитажа и вспомните императорскую Россию. А знакомство с шедеврами Италии, Испании, Голландии поможет раскрыть тайны западноевропейского искусства. Я расскажу:

  • Как устроен Эрмитаж и как не потеряться в его бесконечности
  • Как формировались коллекции и как они менялись с течением времени
  • К каким эпохам относятся основные вехи строительства музея и чем они примечательны
  • Чем знамениты Растрелли, Стасов, Штакеншнейдер и Фельтен
  • Как с Зимним дворцом связаны Петр, Елизавета, Екатерина, Александры и Николаи Романовы

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Стоимость — 500 руб. с человека. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
  • По запросу я могу провести экскурсию на французском языке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Ж
19 сен 2022
Посещали Эрмитаж в сопровождении гида Дины.
Дина очень интересно, увлекательно и познавательно рассказала о Эрмитаже.
Дина, спасибо!
В следующий раз в Эрмитаж только с Вами!
А
17 сен 2022
Если бы я могла, я бы поставила 6 звёзд из 5. Мы с мужем остались очень довольны проведённой Диной экскурсией. Дина- интеллегентный, эрудированный человек и интересный рассказчик, я считаю что нам повезло- лучшего гида и не найти. Действительно, об Эрмитаже Дина рассказывала с любовью и трепетом, было очень увлекательно, интересно, с душой. Мы окунулись в те далёкие времена и события, прочувствовали атмосферу.

Спасибо Вам большое, с любовью гости вашего города, томичи Олег и Настя.
К
7 сен 2022
Замечательная экскурсия для взрослых и детей! Доступно, не скучно, интересно. Для первого знакомства с Эрмитажем самый лучший вариант.
Л
6 сен 2022
Сегодня были на экскурсии в Эрмитаже с гидом Диной. Очень образованная, внимательная и всегда с улыбкой, Дина сразу же расположила к себе. Время провели с большим удовольствием. Всем советуем!!!
Ольга
21 авг 2022
Сегодня посетили Эрмитаж в сопровождении прекрасного гида Дины!
Мы всей компанией (в т ч и дети), остались очень довольны подачей информации, с любовью рассказанной историей появления Зимнего дворца … Можно много и долго делиться впечатлениями от экскурсии, но лучше договориться с Диной и получить положительные эмоции от прогулки по музею и услышать много интересного!
А
19 авг 2022
Заказывали экскурсию в Эрмитаж для взрослого и ребёнка 10 лет. Очень понравилось, информативно, интересно. С удовольствием пойдём с Диной ещё и на другие экскурсии!
Е
13 авг 2022
Спасибо большое Дине, за отлично проведенную экскурсию по Эрмитажу. Дина доступно и очень грамотно рассказывала, понравилось и взрослым и ребенку (9 лет). Особенно хочется отметить пунктуальность, организованность, доброжелательность и грамотность Дины. Будем рекомендовать друзьям и сами обязательно при повторном визите обратимся к Дине за проведением экскурсий.
Н
7 авг 2022
Были с Диной в Эрмитаже. Очень понравилась экскурсия. . Дина встретила нас и показала как купить билеты, где пройти без большой очереди. У нее была готова четкая программа, мы прошли по необычным и очень красивым залам Эрмитажа.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🖼Музеи🎟Эрмитаж🗽Популярные места

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Шедевры Эрмитажа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
11 отзывов
Шедевры Эрмитажа
Эрмитаж - это то место, с которого начинают изучать Петербург
Александровская колонна на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
4 500 за всё до 3 чел.
Эрмитаж: шедевры и секреты
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
Нет отзывов
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
у главного входа в Эрмитаж
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 3 000 за всё до 3 чел.
Эрмитаж. Знакомство
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
65 отзывов
Эрмитаж. Знакомство
Интерьеры, стили и художники на экскурсии по парадным залам и в мир искусства
на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 964 за всё до 2 чел.
Эрмитаж в дружеском формате
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инесса
Инесса
5
1 отзыв
Эрмитаж в дружеском формате
Посетить парадные залы дворца и расшифровать шедевры мировой живописи на душевной экскурсии
на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
4 000 за всё до 4 чел.
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
3.8
11 отзывов
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Первое знакомство с главными шедеврами коллекции и интерьерами парадных залов музея
на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 290 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
4.8
250 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Побывать в Эрмитаже стоит каждому, ведь здесь представлены сокровища мировой культуры
Дворцовая площадь
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
5 000 за всё до 4 чел.
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Сегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа - Египетский зал
Дворцовая площадь, 2
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 090 за 1 человека
Шедевры Эрмитажа за 2 часа - квест с мобильным гидом (без входных билетов)
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Questeri
Questeri
4.9
8 отзывов
Шедевры Эрмитажа за 2 часа - квест с мобильным гидом (без входных билетов)
Эрмитаж - второй по величине художественный музей в мире, и заблудиться в нем не стоит большого труда
Дворцовая площадь, 2, Санкт-Петербург
990 за всё до 6 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
2.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Natalia
Natalia
4.4
5 отзывов
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
на Дворцовой площади
Завтра
23 сен
25 сен
27 сен
9 900 за всё до 4 чел.
Эрмитаж: искусство для Богов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
Нет отзывов
Эрмитаж: искусство для Богов
Авторская экскурсия по залам первого этажа
в Зимнем дворце
1 окт
2 окт
4 окт
5 окт
4 850 за всё до 4 чел.
Билет в Эрмитаж
30 минут
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Эрмитаж
Эрмитаж
4.7
281 отзыв
Билет в Эрмитаж
Минуя длинные очереди, попасть в Главный музейный комплекс и насладиться шедеврами искусства
у Зимнего дворца (Дворцовая наб. , д. 34)
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
500 за 1 человека
Этнографический музей с профессиональным гидом
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Этнографический музей с профессиональным гидом
Посетить «этнографический Эрмитаж» и узнать о культуре разных народов России
в районе площади Искусств
Завтра
23 сен
25 сен
27 сен
3 700 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ