Что вас ожидает

Пешая экскурсия. Вы совершите небольшую прогулку, прежде чем пройдете на территорию лавры. Прогуляетесь по Чернорецкому переулку, сделаете снимки моста через реку Монастырку и подойдете к Надвратной церкви. Рассказ о главном персонаже экскурсии, Александре Невском, начнется у его памятника: где похоронен князь, почему его так чтил Петр I и почему Невский проспект назван именно так — обо всем об этом расскажет наш гид.

Экскурсия по Александро-Невской лавре. Вместе с монахом-насельником монастыря вы снаружи осмотрите ключевые постройки: Духовской и Митрополичий корпуса, Благовещенскую церковь и, конечно, Свято-Троицкий собор, где находятся мощи князя — после экскурсии можно пройти к ним самостоятельно. Вы познакомитесь с монастырскими хрониками, особенностями монастырской жизни сегодня и в прошлом. Услышите о подвижниках и настоятелях лавры, о чтимых святых, святынях и творимых здесь чудесах.

Организационные детали

Экскурсию вне стен лавры проведет один из гидов нашей команды, экскурсию по лавре проведет один из монахов обители