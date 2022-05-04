Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры

Узнать об истории и значении лавры в судьбе Петербурга и услышать о подвигах святого князя

Групповая
Эта экскурсия состоит из двух частей: сперва в группе до 45 человек вы снаружи осмотрите стены лавры, полюбуетесь памятником князю Александру Невскому и разберетесь, что значит этот святой для города.

А после вместе с монахом осмотрите церкви и корпуса обители, узнаете о монашеском быте, почитаемых реликвиях и чудесах, с ними связанных.
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пешая экскурсия. Вы совершите небольшую прогулку, прежде чем пройдете на территорию лавры. Прогуляетесь по Чернорецкому переулку, сделаете снимки моста через реку Монастырку и подойдете к Надвратной церкви. Рассказ о главном персонаже экскурсии, Александре Невском, начнется у его памятника: где похоронен князь, почему его так чтил Петр I и почему Невский проспект назван именно так — обо всем об этом расскажет наш гид.

Экскурсия по Александро-Невской лавре. Вместе с монахом-насельником монастыря вы снаружи осмотрите ключевые постройки: Духовской и Митрополичий корпуса, Благовещенскую церковь и, конечно, Свято-Троицкий собор, где находятся мощи князя — после экскурсии можно пройти к ним самостоятельно. Вы познакомитесь с монастырскими хрониками, особенностями монастырской жизни сегодня и в прошлом. Услышите о подвижниках и настоятелях лавры, о чтимых святых, святынях и творимых здесь чудесах.

Организационные детали

Экскурсию вне стен лавры проведет один из гидов нашей команды, экскурсию по лавре проведет один из монахов обители

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро пл. Александра Невского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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