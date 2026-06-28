Что вас ждет Если вы хотите познакомиться с Санкт-Петербургом максимально близко, то закладывать на это нужно не 2-3 часа стандартной обзорной экскурсии, а все 8. Тогда вы успеете увидеть все главные площади и набережные, прогуляться по Петропавловской крепости и Невскому проспекту, заглянуть в Александро-Невскую лавру. В общем, сможете сказать, что видели в Петербурге всё. И узнали о нём самое главное - почему наш город получил такое европейское лицо, зачем был основан во время войны практически на линии фронта. Начнём экскурсию мы с главной площади — Дворцовой. По сути это фойе перед Зимним дворцом. Я расскажу о её роли, этапах формирования, строительстве Зимнего дворца, здания Главного штаба и Александровской колонны. Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением. Поговорим о Мариинском дворце и революции, которую устроила его хозяйка. О здании Сената и Синода, знаменитом "Медном всаднике" - самом первом по времени установки монументе в России. На Васильевском острове я расскажу о невских мостах. Познакомлю вас с древними египетскими сфинксами, коим уже порядка 3500 лет! Много интересного поведаю о Меншиковском дворце и первом губернаторе Петербурга Александре Меншикове. Цепь повествования проведу через дворец Петра II к академии наук, Кунсткамере и стрелке Васильевского острова. Затем двигаемся к Петропавловской крепости. Здесь на Заячем острове был основан город. Мы посетим собор святых Петра и Павла, увидим место упокоения всех русских императоров от Петра I до Николая II. Рядом с крепостью я рекомендую пообедать в ресторане "Алые паруса". Далее появится возможность на примере особняка Матильды Кшесинской рассказать о Николае II. На примере дома-коммуны ("Дом политкаторжан") показать, куда и как шла наша страна в начале советской эпохи. Заглянем к домику Петра I, к крейсеру "Аврора", Михайловскому замку и Марсову полю. Заметим самый маленький памятник в городе -"Чижик-Пыжик". Доедем до Смольного монастыря и здания одноименного института благородных девиц. От Смольного рукой подать до Александро-Невской лавры. Это духовный центр города, где покоятся А. В. Суворов, М. В. Ломоносов, Ф. М. Достоевский, П. И. Чайковский и многие другие знаменитые соотечественники. Здесь же хранятся мощи покровителя Петербурга - святого князя Александра Невского. От лавры нам останется проехать по Невскому проспекту, а потом и прогуляться по его главной части. Завершим мы путешествие в Казанском соборе, где увидим могилу М. И. Кутузова. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер на комфортабельном автомобиле, • экскурсионное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

билеты в музеи (Петропавловский собор).