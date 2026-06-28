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Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле

Соборы и храмы Санкт-Петербурга на индивидуальной экскурсии на автомобиле
Возможно ли узнать Петербург за один день? Это практически нереально, но я попытаюсь вам помочь разобраться в истории города. За день мы объедем весь Петербург и познакомимся со всеми главными достопримечательности.

Александро-Невская лавра, Петропавловская крепость, Зимний дворец, крейсер Аврора — все это вы увидите на моей экскурсии.
4.8
53 отзыва
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле

Описание экскурсии

Что вас ждет Если вы хотите познакомиться с Санкт-Петербургом максимально близко, то закладывать на это нужно не 2-3 часа стандартной обзорной экскурсии, а все 8. Тогда вы успеете увидеть все главные площади и набережные, прогуляться по Петропавловской крепости и Невскому проспекту, заглянуть в Александро-Невскую лавру. В общем, сможете сказать, что видели в Петербурге всё. И узнали о нём самое главное - почему наш город получил такое европейское лицо, зачем был основан во время войны практически на линии фронта. Начнём экскурсию мы с главной площади — Дворцовой. По сути это фойе перед Зимним дворцом. Я расскажу о её роли, этапах формирования, строительстве Зимнего дворца, здания Главного штаба и Александровской колонны. Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением. Поговорим о Мариинском дворце и революции, которую устроила его хозяйка. О здании Сената и Синода, знаменитом "Медном всаднике" - самом первом по времени установки монументе в России. На Васильевском острове я расскажу о невских мостах. Познакомлю вас с древними египетскими сфинксами, коим уже порядка 3500 лет! Много интересного поведаю о Меншиковском дворце и первом губернаторе Петербурга Александре Меншикове. Цепь повествования проведу через дворец Петра II к академии наук, Кунсткамере и стрелке Васильевского острова. Затем двигаемся к Петропавловской крепости. Здесь на Заячем острове был основан город. Мы посетим собор святых Петра и Павла, увидим место упокоения всех русских императоров от Петра I до Николая II. Рядом с крепостью я рекомендую пообедать в ресторане "Алые паруса". Далее появится возможность на примере особняка Матильды Кшесинской рассказать о Николае II. На примере дома-коммуны ("Дом политкаторжан") показать, куда и как шла наша страна в начале советской эпохи. Заглянем к домику Петра I, к крейсеру "Аврора", Михайловскому замку и Марсову полю. Заметим самый маленький памятник в городе -"Чижик-Пыжик". Доедем до Смольного монастыря и здания одноименного института благородных девиц. От Смольного рукой подать до Александро-Невской лавры. Это духовный центр города, где покоятся А. В. Суворов, М. В. Ломоносов, Ф. М. Достоевский, П. И. Чайковский и многие другие знаменитые соотечественники. Здесь же хранятся мощи покровителя Петербурга - святого князя Александра Невского. От лавры нам останется проехать по Невскому проспекту, а потом и прогуляться по его главной части. Завершим мы путешествие в Казанском соборе, где увидим могилу М. И. Кутузова. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер на комфортабельном автомобиле, • экскурсионное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

билеты в музеи (Петропавловский собор).

Вы сами выбираете дату и время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Главный штаб
  • Александровская колонна
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Памятник Николаю I
  • Медный всадник
  • Сфинксы
  • Меншиковский дворец
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Особняк Кшесинской
  • Домик Петра I
  • Крейсер Аврора
  • Марсово поле
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Смольный
  • Александро-Невская лавра
  • Невский проспект
  • Казанский собор
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле,
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи (Петропавловский собор).
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Если честно, раньше я всегда думал, что экскурсии мне не нужны. Казалось, что достаточно почитать путеводитель, посмотреть ролики, составить маршрут — и получится не хуже.
Но практика показала обратное. В Калининграде
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мы настолько увлеклись своим планом, что… даже до могилы Канта не дошли. Зато сувениры купили. Тогда я понял, что просто пройтись по достопримечательностям — это совсем не значит узнать город.
Поэтому в Санкт-Петербурге мы сразу решили взять частную экскурсию. И это было одним из лучших решений поездки.
Совсем другое ощущение, когда экскурсия только для вас. Не нужно бежать за толпой, пытаться что-то услышать или успеть сделать фото. Ты спокойно идёшь, задаёшь вопросы, обсуждаешь то, что действительно интересно.
Именно тогда понимаешь, что путеводитель не заменит живого человека. Он покажет красивое здание, а экскурсовод расскажет, почему оно именно такое, что здесь происходило и на какие детали ты сам никогда бы не обратил внимания.
Поэтому мой совет простой: если едете в большой город, не пожалейте времени и денег на хорошую частную экскурсию.
Огромное спасибо Елене и Виктории. Было ощущение, что они не просто проводят экскурсию, а искренне хотят, чтобы мы полюбили Санкт-Петербург так же, как любят его сами. После такой прогулки город воспринимается совсем по-другому.

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К
Всем Добрый день! Если вы ещё сомневаетесь, то прекращайте))) Выбирайте индивидуальную экскурсию не задумываясь.
Наша экскурсия состоялась 5 мая 2025 года, смешанная (авто+пешком) с 10:00 до 18:00, гидом была Татьяна Родинова.
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Наша группа состояла из трех человек (40, 62 и 85 лет), Татьяной было учтено всё - скорость движения, скорость восприятия информации и интересы каждого из нас. Она обладает приятным голосом, поставленной речью, и имеет неописуемый объем знаний. Она провела нас по многим знаковым местам в их особенные часы (например: бой часов в полдень в Петропавловской крепости), показала и рассказала о многих, неизвестных туристам, местах Санкт-Петербурга. Это редкий человек, который пробуждает интерес к прошлому. Одним словом "Рекомендую". Стоимость экскурсии полностью оправдывается, а полученные эмоции и приобретенные знания бесценны. Ещё раз вам Большое спасибо!

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О
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Елену Викторовну,нашего гида! Мы в Вашем обществе провели чудесно познавательную экскурсию в городе Санкт-Петербург! Дорогие друзья, если Вы хотите со своими детьми узнать историю, посмотреть детские интересные
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локации то,просто рекомендую! Елена, прирожденный гид,родилась и любит свой прекрасный город! С моим внуком (8,5 лет),нашли общий язык моментально! Заранее всё обсудили, программу, где и что посмотреть,так чтобы ребенку было интересно! Вы не поверите,за 9 часов не одной жалобы от ребенка! Погода чудесная, время проведенное в Санкт-Петербурге оставило массу позитивных эмоций! Всё интересующие локации для ребенка были показаны,доходчивым языком! Отмечу также,что Елена очень аккуратный водитель. Посмотрели очень много, побывали на крейсере Аврора,поверили шаги и рост Петра Первого, домик Петра,мини локацию достопримечательностей города,а потом почти всю эту красоту нам, Елена показала,у внука было много вопросов,на все были понятные ответы, макет Санкт Петербурга,прошли квест, очень интересно,сфинксов рассмотрели, Летний сад, Михайловский дворец, стрелку Васильевского острова,Спас на крови,Зимний дворец,много чего по пути следования,много памятников. Внуку было в завершении обещано показать самые маленькие памятники солдатик и чижика!!! Даже монетки Елена выдала! А,песню про чижика пыжика выучили и поем!!! Елена Викторовна, большое спасибо за Вашу компетентность и любовь к своему городу!!! С уважением и наилучшими пожеланиями!

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Л
Ранее, до начала экскурсии, нам сообщили, кто будет экскурсовод, мы согласовали место ее начала и окончания. Наше путешествие группы из четырёх человек по Санкт - Петербургу началось в назначенное время
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в аэропорту Пулково. Гид Мария уточнила, что мы хотели бы увидеть, построила маршрут по городу с учётом наших пожеланий. Вся экскурсия прошла интересно, познавательно, в доброжелательной атмосфере. 8 часов пролетели незаметно. Наша цель, использовать время в Питере с пользой, была достигнута.

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Л
Добрый день, мы брали большую обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, гид у нас была Ольга, она замечательная, человек, который влюблен в свою профессию, в свой город. 8 часов экскурсии пролетели как
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один час, мы не хотели даже тратить время на обед, все на ходу. Посмотрели многое, везде успели. Смотрели не только все снаружи, но и посещали музеи, заходили в соборы. Побывали в Исаакиевском соборе, Спасе на крови, музее в Петропавловской крепости и в тюрьме, заезжали к памятнику Чижику-Пыжику.

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Л
Добрый день, мы брали большую обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, гид у нас была Ольга, она замечательная, человек, который влюблен в свою профессию, в свой город. 8 часов экскурсии пролетели как
читать дальшеуменьшить

один час, мы не хотели даже тратить время на обед, все на ходу. Посмотрели многое, везде успели. Смотрели не только все снаружи, но и посещали музеи, заходили в соборы. Побывали в Исаакиевском соборе, Спасе на крови, музее в Петропавловской крепости и в тюрьме, заезжали к памятнику Чижику-Пыжику.

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