Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле

Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Главный штаб
  • Александровская колонна
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Памятник Николаю I
  • "Медный всадник"
  • Сфинксы
  • Меншиковский дворец
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Особняк Кшесинской
  • Домик Петра I
  • Крейсер Аврора
  • Марсово поле
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Смольный
  • Александро-Невская лавра
  • Невский проспект
  • Казанский собор
Если вы хотите познакомиться с Санкт-Петербургом максимально близко, то закладывать на это нужно не 2-3 часа стандартной обзорной экскурсии, а все 8. Тогда вы успеете увидеть все главные площади и набережные, прогуляться по Петропавловской крепости и Невскому проспекту, заглянуть в Александро-Невскую лавру. В общем, сможете сказать, что видели в Петербурге всё. И узнали о нём самое главное - почему наш город получил такое европейское лицо, зачем был основан во время войны практически на линии фронта.
Начнём экскурсию мы с главной площади - Дворцовой. По сути это фойе перед Зимним дворцом. Я расскажу о её роли, этапах формирования, строительстве Зимнего дворца, здания Главного штаба и Александровской колонны.
Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением. Поговорим о Мариинском дворце и революции, которую устроила его хозяйка. О здании Сената и Синода, знаменитом "Медном всаднике" - самом первом по времени установки монументе в России.
На Васильевском острове я расскажу о невских мостах. Познакомлю вас с древними египетскими сфинксами, коим уже порядка 3500 лет! Много интересного поведаю о Меншиковском дворце и первом губернаторе Петербурга Александре Меншикове. Цепь повествования проведу через дворец Петра II к академии наук, Кунсткамере и стрелке Васильевского острова.
Затем двигаемся к Петропавловской крепости. Здесь на Заячем острове был основан город. Мы посетим собор святых Петра и Павла, увидим место упокоения всех русских императоров от Петра I до Николая II.
Рядом с крепостью я рекомендую пообедать в ресторане "Алые паруса".
Далее появится возможность на примере особняка Матильды Кшесинской рассказать о Николае II. На примере дома-коммуны ("Дом политкаторжан") показать, куда и как шла наша страна в начале советской эпохи.
Заглянем к домику Петра I, к крейсеру "Аврора", Михайловскому замку и Марсову полю. Заметим самый маленький памятник в городе - "Чижик-Пыжик". Доедем до Смольного монастыря и здания одноименного института благородных девиц.
От Смольного рукой подать до Александро-Невской лавры. Это духовный центр города, где покоятся А. В. Суворов, М. В. Ломоносов, Ф. М. Достоевский, П. И. Чайковский и многие другие знаменитые соотечественники. Здесь же хранятся мощи покровителя Петербурга - святого князя Александра Невского.
От лавры нам останется проехать по Невскому проспекту, а потом и прогуляться по его главной части. Завершим мы путешествие в Казанском соборе, где увидим могилу М. И. Кутузова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи (Петропавловский собор)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: от отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: Где укажете
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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