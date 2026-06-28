Возможно ли узнать Петербург за один день? Это практически нереально, но я попытаюсь вам помочь разобраться в истории города. За день мы объедем весь Петербург и познакомимся со всеми главными достопримечательности.
Александро-Невская лавра, Петропавловская крепость, Зимний дворец, крейсер Аврора — все это вы увидите на моей экскурсии.
Александро-Невская лавра, Петропавловская крепость, Зимний дворец, крейсер Аврора — все это вы увидите на моей экскурсии.
Описание экскурсии
Что вас ждет Если вы хотите познакомиться с Санкт-Петербургом максимально близко, то закладывать на это нужно не 2-3 часа стандартной обзорной экскурсии, а все 8. Тогда вы успеете увидеть все главные площади и набережные, прогуляться по Петропавловской крепости и Невскому проспекту, заглянуть в Александро-Невскую лавру. В общем, сможете сказать, что видели в Петербурге всё. И узнали о нём самое главное - почему наш город получил такое европейское лицо, зачем был основан во время войны практически на линии фронта. Начнём экскурсию мы с главной площади — Дворцовой. По сути это фойе перед Зимним дворцом. Я расскажу о её роли, этапах формирования, строительстве Зимнего дворца, здания Главного штаба и Александровской колонны. Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением. Поговорим о Мариинском дворце и революции, которую устроила его хозяйка. О здании Сената и Синода, знаменитом "Медном всаднике" - самом первом по времени установки монументе в России. На Васильевском острове я расскажу о невских мостах. Познакомлю вас с древними египетскими сфинксами, коим уже порядка 3500 лет! Много интересного поведаю о Меншиковском дворце и первом губернаторе Петербурга Александре Меншикове. Цепь повествования проведу через дворец Петра II к академии наук, Кунсткамере и стрелке Васильевского острова. Затем двигаемся к Петропавловской крепости. Здесь на Заячем острове был основан город. Мы посетим собор святых Петра и Павла, увидим место упокоения всех русских императоров от Петра I до Николая II. Рядом с крепостью я рекомендую пообедать в ресторане "Алые паруса". Далее появится возможность на примере особняка Матильды Кшесинской рассказать о Николае II. На примере дома-коммуны ("Дом политкаторжан") показать, куда и как шла наша страна в начале советской эпохи. Заглянем к домику Петра I, к крейсеру "Аврора", Михайловскому замку и Марсову полю. Заметим самый маленький памятник в городе -"Чижик-Пыжик". Доедем до Смольного монастыря и здания одноименного института благородных девиц. От Смольного рукой подать до Александро-Невской лавры. Это духовный центр города, где покоятся А. В. Суворов, М. В. Ломоносов, Ф. М. Достоевский, П. И. Чайковский и многие другие знаменитые соотечественники. Здесь же хранятся мощи покровителя Петербурга - святого князя Александра Невского. От лавры нам останется проехать по Невскому проспекту, а потом и прогуляться по его главной части. Завершим мы путешествие в Казанском соборе, где увидим могилу М. И. Кутузова. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер на комфортабельном автомобиле, • экскурсионное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:
билеты в музеи (Петропавловский собор).
Вы сами выбираете дату и время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Главный штаб
- Александровская колонна
- Исаакиевский собор
- Мариинский дворец
- Памятник Николаю I
- Медный всадник
- Сфинксы
- Меншиковский дворец
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Особняк Кшесинской
- Домик Петра I
- Крейсер Аврора
- Марсово поле
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Смольный
- Александро-Невская лавра
- Невский проспект
- Казанский собор
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле,
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи (Петропавловский собор).
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Если честно, раньше я всегда думал, что экскурсии мне не нужны. Казалось, что достаточно почитать путеводитель, посмотреть ролики, составить маршрут — и получится не хуже.
Но практика показала обратное. В Калининграде
Но практика показала обратное. В Калининграде
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К
Всем Добрый день! Если вы ещё сомневаетесь, то прекращайте))) Выбирайте индивидуальную экскурсию не задумываясь.
Наша экскурсия состоялась 5 мая 2025 года, смешанная (авто+пешком) с 10:00 до 18:00, гидом была Татьяна Родинова.
Наша экскурсия состоялась 5 мая 2025 года, смешанная (авто+пешком) с 10:00 до 18:00, гидом была Татьяна Родинова.
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О
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Елену Викторовну,нашего гида! Мы в Вашем обществе провели чудесно познавательную экскурсию в городе Санкт-Петербург! Дорогие друзья, если Вы хотите со своими детьми узнать историю, посмотреть детские интересные
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Л
Ранее, до начала экскурсии, нам сообщили, кто будет экскурсовод, мы согласовали место ее начала и окончания. Наше путешествие группы из четырёх человек по Санкт - Петербургу началось в назначенное время
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Л
Добрый день, мы брали большую обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, гид у нас была Ольга, она замечательная, человек, который влюблен в свою профессию, в свой город. 8 часов экскурсии пролетели как
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Л
Добрый день, мы брали большую обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, гид у нас была Ольга, она замечательная, человек, который влюблен в свою профессию, в свой город. 8 часов экскурсии пролетели как
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