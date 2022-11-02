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Описание
Санкт-Петербург – город с необычной судьбой. Его дворцы, особняки, дома буквально дышат историей. Предлагаем Вам ощутить это дыхание на нашей пешеходной экскурсии.
Особняк расположен в самом центре Северной столицы на пересечении главной улицы нашего города Невского проспекта и набережной реки Мойки. С середины XIX века и до революции его история связана с представителями знаменитой купеческой династии Елисеевых. В начале XX века один из них – Степан Петрович Елисеев становится заказчиком переделок интерьеров особняка на Мойке. Безупречный вкус и немалое богатство позволили Степану Петровичу отделать свое жилище с особой роскошью и изяществом. Интерьеры его квартиры невольно сравниваешь с залами императорских и великокняжеских петербургских дворцов. До наших дней в особняке сохранились, как личные апартаменты (кабинет, приемная), так и залы парадной анфилады особняка (гостиные), среди которых выделяется Ореховая гостиная, выполненная в стиле французского Ренессанса с великолепными резными панно и витражами. Жемчужиной же особняка считают интерьер библиотеки, выполненный в стиле модерн.
В настоящее время в бывшем елисеевском особняке находится элитный отель «Талион», который бережно сохраняет доставшиеся богатства. Парадные залы отреставрированы и используются для проведения различных мероприятий.
Государственный Эрмитаж – второй по величине коллекций художественный музей в мире. Первоначально императрица Екатерина II разместила это собрание в отдельном здании – Малом Эрмитаже. Отсюда и закрепилось общее название будущего музея. Сохранились богатые интерьеры дворцовых помещений, декор и старинная обстановка, которые служат обрамлением для прекрасного содержимого музейных залов. Вы увидите анфиладу парадных залов официальной зимней императорской резиденции, познакомитесь с собранием живописных полотен «старых мастеров», которое отражает вкусы его собирателей – российских императоров.
по вторникам в 12:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Входные билеты с экскурсионным обслуживанием по клубу "Талион"
Входной билет в Эрмитаж - самостоятельное посещение 2 часа
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро «Адмиралтейская» (на выходе с эскалатора)
Завершение: Эрмитаж Дворцовая площадь, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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