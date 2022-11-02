по вторникам в 12:00

Санкт-Петербург – город с необычной судьбой. Его дворцы, особняки, дома буквально дышат историей. Предлагаем Вам ощутить это дыхание на нашей пешеходной экскурсии.

Особняк расположен в самом центре Северной столицы на пересечении главной улицы нашего города Невского проспекта и набережной реки Мойки. С середины XIX века и до революции его история связана с представителями знаменитой купеческой династии Елисеевых. В начале XX века один из них – Степан Петрович Елисеев становится заказчиком переделок интерьеров особняка на Мойке. Безупречный вкус и немалое богатство позволили Степану Петровичу отделать свое жилище с особой роскошью и изяществом. Интерьеры его квартиры невольно сравниваешь с залами императорских и великокняжеских петербургских дворцов. До наших дней в особняке сохранились, как личные апартаменты (кабинет, приемная), так и залы парадной анфилады особняка (гостиные), среди которых выделяется Ореховая гостиная, выполненная в стиле французского Ренессанса с великолепными резными панно и витражами. Жемчужиной же особняка считают интерьер библиотеки, выполненный в стиле модерн.

В настоящее время в бывшем елисеевском особняке находится элитный отель «Талион», который бережно сохраняет доставшиеся богатства. Парадные залы отреставрированы и используются для проведения различных мероприятий.

Государственный Эрмитаж – второй по величине коллекций художественный музей в мире. Первоначально императрица Екатерина II разместила это собрание в отдельном здании – Малом Эрмитаже. Отсюда и закрепилось общее название будущего музея. Сохранились богатые интерьеры дворцовых помещений, декор и старинная обстановка, которые служат обрамлением для прекрасного содержимого музейных залов. Вы увидите анфиладу парадных залов официальной зимней императорской резиденции, познакомитесь с собранием живописных полотен «старых мастеров», которое отражает вкусы его собирателей – российских императоров.