1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая квартира купцов Елисеевых
Начало: Невский проспект, 15, наб Мойки, 59
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тайны Елисеевского гастронома
Начало: Невский проспект 56
Расписание: каждую субботу и воскресенье в 14 часов
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
1 300₽ за человека
1 час
Групповая
до 15 чел.
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
Завтра в 12:00
1 авг в 19:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2024Слишком много новодела Хотелось бы побольше исторических интерьеров Рассказ экскурсовода про семью купцов интересен
- ММарина12 июля 2024Прекрасная очень интересная экскурсия. Спасибо организатопам
- ЕЕлена11 июля 2024Посетили 10.07 2024. Экскурсия настолько понравилась, что захотелось прикоснуться к истории. В один из следуюших приездов обязательно остановимся в Талионе.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Елисеевых»
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