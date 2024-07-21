Дворец Елисеевых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Елисеевых» в Санкт-Петербурге, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Историческая квартира купцов Елисеевых
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая квартира купцов Елисеевых
Начало: Невский проспект, 15, наб Мойки, 59
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 500 за всё до 7 чел.
Тайны Елисеевского гастронома
Пешая
22 отзыва
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тайны Елисеевского гастронома
Начало: Невский проспект 56
Расписание: каждую субботу и воскресенье в 14 часов
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
1 300 за человека
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Пешая
21 отзыв
1 час
Групповая
до 15 чел.
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
Завтра в 12:00
1 авг в 19:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Елисеевых»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Историческая квартира купцов Елисеевых
  2. Тайны Елисеевского гастронома
  3. Дворец купцов Елисеевых на Мойке
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дворец Елисеевых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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