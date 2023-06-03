Это экскурсия-путешествие в волшебный дворец. Легко, на понятном для детей языке, мы расскажем и об истории дворца, и об искусстве. Мы ориентируются на возраст детей и на их индивидуальные особенности.
С малышами во время экскурсии мы будем играть и рисовать, мы расскажем им про знаменитых эрмитажных котов. Ребята постарше, будут учить правила этикета. А еще мы постараемся научить ребят смотреть и видеть картины.
С малышами во время экскурсии мы будем играть и рисовать, мы расскажем им про знаменитых эрмитажных котов. Ребята постарше, будут учить правила этикета. А еще мы постараемся научить ребят смотреть и видеть картины.
Ближайшие даты:
3
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даты
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет захватывающее приключение от профессионального детского гида.
Нам важно, чтоб детям понравилось и они захотели вернуться в музей.
В любой день недели, кроме понедельника с 11.00 до 16.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа профессионального детского гида
- Что не входит
- Входные билеты в Эрмитаж приобретаются самостоятельно (в том числе и билет на гида)
- Сувениры для детей — 300 руб на ребенка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дворцовая пл. , перед ЭрмитажемЗавершение: Внутри Эрмитажа
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день недели, кроме понедельника с 11.00 до 16.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании