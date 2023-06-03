«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких

Описание
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Ответы на вопросы
Это экскурсия-путешествие в волшебный дворец. Легко, на понятном для детей языке, мы расскажем и об истории дворца, и об искусстве. Мы ориентируются на возраст детей и на их индивидуальные особенности.

С малышами во время экскурсии мы будем играть и рисовать, мы расскажем им про знаменитых эрмитажных котов. Ребята постарше, будут учить правила этикета. А еще мы постараемся научить ребят смотреть и видеть картины.
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
«Волшебный Дворец» или Эрмитаж для самых маленьких
Ближайшие даты:
3
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет захватывающее приключение от профессионального детского гида.
Нам важно, чтоб детям понравилось и они захотели вернуться в музей.

В любой день недели, кроме понедельника с 11.00 до 16.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального детского гида
Что не входит
  • Входные билеты в Эрмитаж приобретаются самостоятельно (в том числе и билет на гида)
  • Сувениры для детей — 300 руб на ребенка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая пл. , перед Эрмитажем
Завершение: Внутри Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели, кроме понедельника с 11.00 до 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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