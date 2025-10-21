Давайте выберем один из живописных маршрутов, погрузимся в атмосферу города, насладимся его архитектурой и красотой. А на память о прогулке останутся фотографии — яркие, живые, колоритные.
Описание фото-прогулки
Вместе мы обсудим самые живописные и запоминающиеся локации, а затем отправимся на прогулку — вы будете наслаждаться городом, а я поймаю в объектив лучшие моменты!
Выбирайте один из маршрутов:
Михайловский замок и Пантелеймоновский мост — изысканная архитектура и романтичные виды на набережной Фонтанки. Отправимся к Летнему саду с его неповторимой атмосферой и навестим Спас на Крови и Казанский собор.
Дворцовая и Исаакиевская площади с величественным Зимним дворцом и грандиозным Исаакиевским собором. Обязательно сделаем остановку у Синего и Красного мостов и пройдёмся по набережной до Медного всадника.
Стрелка Васильевского острова, откуда открывается вид на Петропавловскую крепость, Дворцовый и Биржевой мосты, парадную Английскую набережную и великолепную Академию художеств.
Арт-пространства (за доплату), ставшие новыми культурными центрами города. Сено, Бертгольд центр, Севкабель, Новая Голландия — здесь получаются атмосферные и креативные снимки.
Во время прогулки я поделюсь с вами увлекательными историями и интересными фактами об архитектурных памятниках, изящных мостах и колоритных набережных Петербурга.
Организационные детали
- Я снимаю на Fujifilm XT-30
- Через 3–5 дней после прогулки вы получите более 40 фотографий в цветокоррекции и 150–200 отобранных от брака исходных кадров
- Фотопрогулку для вас проведу я
Дополнительные опции
- До арт-пространств мы добираемся на автомобиле KIA CEED JD — 2000 ₽
- Выбранные вами фото можно отретушировать: 300 ₽ за один снимок