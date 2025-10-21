Мои заказы

Пешеходная фотоэкскурсия «Многогранный Петербург»

Открыть для себя город и запечатлеть лучшие мгновения на снимках
Санкт-Петербург полон очарования — от величественных дворцов до романтичных улочек и загадочных каналов.

Давайте выберем один из живописных маршрутов, погрузимся в атмосферу города, насладимся его архитектурой и красотой. А на память о прогулке останутся фотографии — яркие, живые, колоритные.
5
2 отзыва
Пешеходная фотоэкскурсия «Многогранный Петербург»© Кирилл
Пешеходная фотоэкскурсия «Многогранный Петербург»© Кирилл
Пешеходная фотоэкскурсия «Многогранный Петербург»© Кирилл
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание фото-прогулки

Вместе мы обсудим самые живописные и запоминающиеся локации, а затем отправимся на прогулку — вы будете наслаждаться городом, а я поймаю в объектив лучшие моменты!

Выбирайте один из маршрутов:

Михайловский замок и Пантелеймоновский мост — изысканная архитектура и романтичные виды на набережной Фонтанки. Отправимся к Летнему саду с его неповторимой атмосферой и навестим Спас на Крови и Казанский собор.

Дворцовая и Исаакиевская площади с величественным Зимним дворцом и грандиозным Исаакиевским собором. Обязательно сделаем остановку у Синего и Красного мостов и пройдёмся по набережной до Медного всадника.

Стрелка Васильевского острова, откуда открывается вид на Петропавловскую крепость, Дворцовый и Биржевой мосты, парадную Английскую набережную и великолепную Академию художеств.

Арт-пространства (за доплату), ставшие новыми культурными центрами города. Сено, Бертгольд центр, Севкабель, Новая Голландия — здесь получаются атмосферные и креативные снимки.

Во время прогулки я поделюсь с вами увлекательными историями и интересными фактами об архитектурных памятниках, изящных мостах и колоритных набережных Петербурга.

Организационные детали

  • Я снимаю на Fujifilm XT-30
  • Через 3–5 дней после прогулки вы получите более 40 фотографий в цветокоррекции и 150–200 отобранных от брака исходных кадров
  • Фотопрогулку для вас проведу я

Дополнительные опции

  • До арт-пространств мы добираемся на автомобиле KIA CEED JD — 2000 ₽
  • Выбранные вами фото можно отретушировать: 300 ₽ за один снимок

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2821 туриста
Привет! Я Кирилл, опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я
читать дальше

провожу увлекательные фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города. Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей. Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания. Присоединяйтесь ко мне, друзья!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
21 окт 2025
18 окт приехали в Питер, девочками, была прекрасная экскурсия с фотосессией. Много локаций, главное мы мимо там ходили и не думали, что так красиво может быть. Фотографии чудесные, просил Кирилл
читать дальше

и прыгать, и сидеть, и стоять, и ходить, и в небо смотреть, вообщем желание любого человека точно выполнит. И идеи свои предлагал, типа как Битлз, листочки, очки, сумочка, кармашек и т д. При этом мы слушали исторические факты о Питере.
Всем рекомендую, летом тоже его пригласим, уже проверенного нами.

Рекомендуем взять чемодан одежды, разных образов.

Евгений
Евгений
11 июл 2025
Отлично погуляли и сделали много классных фотографий! Кирилл отлично вписался в нашу компанию, было весело и легко, будто мы знакомы давно. Теперь дружим! Очень рекомендую! Кирилл, спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
На машине
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Пешая
6 часов
-
5%
95 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
3325 ₽3500 ₽ за человека
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1338 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге