Пешеходная экскурсия-прогулка по одному из самых первых исторических районов – Пески.
Нас ждут: одна из самых роскошных, прекрасно сохранившаяся парадная; храм с крепостной стеной, прогулка вдоль которого перенесет нас в эпоху феодальной Руси; причудливые дворы-колодцы. И все это в 5 минутах от Московского вокзала!
Описание экскурсииОригинальный взгляд на историю Петербурга Пешеходная экскурсия-прогулка по одному из самых первых исторических районов — Пески. Когда-то на этом месте было древнее Литориновое море. Когда оно отступило, осталась песчаная гряда, ставшая позднее районом Пески — поэтому он, в отличии от многих других, не страдал от наводнений, так как был несколько выше. Здесь сохранились поистине уникальные памятники архитектуры, в некоторые из них мы с вами заглянем и сделаем потрясающее фотографии на память. В парадной Г. Бернштейна мы увидим четырёхметровые потолки и три вида метлахской плитки. Вы когда-нибудь видели двухэтажный храм? Здесь вы его точно посмотрите — один исполнен в византийском стиле, а другой — в старорусском. Прогулка по Федоровскому собору перенесёт нас в эпоху начала правления Романовых. Для Петербурга, создававшегося европейцами, он не типичен, и от того еще больше привлекателен на контрастах. Мы увидим здание, где был пойман молодой Сталин царской охранкой. Будущего вождя сослали так далеко, что он и не надеялся вернуться. Также путешественники познакомятся с современным стилем архитектуры — «стаканизмом» — поверьте, тут есть от чего посмеяться и чему ужаснуться! Все это под увлекательный и веселый аккомпанемент опытного гида-экскурсовода! Я расскажу вам:
- как появился район Пески и почему так назывался;
- как жили зажиточные люди в доходных домах и чем парадная отличается от подъезда;
• как в советское время наша медицина первой научилась переливать плазму крови в институте на Песках, а люди сдали 70 литров крови в первый день Великой Отечественной войны. Важная информация:
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде + дождь или дождевик на случай дождя.
- Для посещения храма девушкам рекомендуется взять платок на голову, мужчинам надеть штаны.
- На одном из объектов нам понадобятся наушники — будем слушать аудиоматериал с телефона.
Время подбирается индвидуально
