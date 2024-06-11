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Если вы хотите своими глазами увидеть сразу 8 главных достопримечательностей Питера, о которых пишут в каждой статье, то выбирайте эту квест-экскурсию.



Здесь вас ждет небольшая прогулка по самому центру, вы увидите своими глазами те места, о которых читали в пабликах. Ну и конечно же, мы обязательно поведаем вам несколько интересных легенд.