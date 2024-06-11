Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера

Самостоятельная квест-экскурсия
Если вы хотите своими глазами увидеть сразу 8 главных достопримечательностей Питера, о которых пишут в каждой статье, то выбирайте эту квест-экскурсию.

Здесь вас ждет небольшая прогулка по самому центру, вы увидите своими глазами те места, о которых читали в пабликах. Ну и конечно же, мы обязательно поведаем вам несколько интересных легенд.
Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера
Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера
Самостоятельная квест-экскурсия: 8 главных достопримечательностей Питера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Что вас ожидает:

  • Исаакиевский собор
  • Гостиница Англетер
  • Дом Чайковского
  • Адмиралтейство
  • Дворцовый мост и Арка Главного Штаба
  • Зимний дворец Петра I
  • Ново-Михайловский дворец
  • Мраморный дворец
  • Марсово поле. Вечный огонь
  • Дом Адамини
  • Спас-на-Крови
  • Зингер
  • Казанский собор
  • И другие

Описание квеста

Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
  • Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
  • Вам предстоит пройти 15 точек. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения — 120 минут.

В любой день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исаакиевский собор
  • Гостиница Англетер
  • Дом Чайковского
  • Адмиралтейство
  • Дворцовый мост и Арка Главного Штаба
  • Зимний дворец Петра I
  • Ново-Михайловский дворец
  • Мраморный дворец
  • Марсово поле. Вечный огонь
  • Дом Адамини
  • Спас-на-Крови
  • Зингер
  • Казанский собор
  • И другие
Что включено
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский сквер
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак
  • Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «8 главных достопримечательностей Питера». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
  • Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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