Если вы хотите своими глазами увидеть сразу 8 главных достопримечательностей Питера, о которых пишут в каждой статье, то выбирайте эту квест-экскурсию.
Здесь вас ждет небольшая прогулка по самому центру, вы увидите своими глазами те места, о которых читали в пабликах. Ну и конечно же, мы обязательно поведаем вам несколько интересных легенд.
Здесь вас ждет небольшая прогулка по самому центру, вы увидите своими глазами те места, о которых читали в пабликах. Ну и конечно же, мы обязательно поведаем вам несколько интересных легенд.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что вас ожидает:
- Исаакиевский собор
- Гостиница Англетер
- Дом Чайковского
- Адмиралтейство
- Дворцовый мост и Арка Главного Штаба
- Зимний дворец Петра I
- Ново-Михайловский дворец
- Мраморный дворец
- Марсово поле. Вечный огонь
- Дом Адамини
- Спас-на-Крови
- Зингер
- Казанский собор
- И другие
Описание квеста
Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 15 точек. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения — 120 минут.
В любой день, в любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Гостиница Англетер
- Дом Чайковского
- Адмиралтейство
- Дворцовый мост и Арка Главного Штаба
- Зимний дворец Петра I
- Ново-Михайловский дворец
- Мраморный дворец
- Марсово поле. Вечный огонь
- Дом Адамини
- Спас-на-Крови
- Зингер
- Казанский собор
- И другие
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский сквер
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Итак
- Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «8 главных достопримечательностей Питера». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
- Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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