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Описание
Что вас ожидает
Почувствовать город в формате экскурсии-игры
Я верю, что лучше всего запоминаются не имена и даты, а яркие события и истории города. Именно поэтому мы неспешно прогуляемся в самом сердце Петербурга, но сделаем это в формате игры! Вы услышите 12 историй, из которых две — это фейк. А в конце прогулки проверите свою интуицию и попробуете вычислить подделки.
Истории, которые невероятнее любых легенд!
Я поделюсь с вами ключевыми фактами о каждой достопримечательности на пути, но главная моя цель — доказать, что реальные истории Петербурга зачастую более фантастические, чем самые смелые байки о нем. Мы откроем секрет асимметрии одного из фасадов Зимнего дворца, обсудим необычный способ пересечь Неву, поговорим о курьезах в истории Медного всадника и Сторожевых львов. А еще вы выясните, что общего у Пантеона и Исаакиевского собора и какой обед должен был — но так и не состоялся в «Астории».
В центре моих историй окажутся:
Дворцовая площадь, Зимний дворец и Александровская колонна
Нева
Дворцовая пристань со львами
Адмиралтейская и Университетская набережные
Медный всадник на Сенатской площади
Исаакиевский собор
Отель «Астория»
Кому подойдет прогулка
Всем, кто только начинается свой роман с Санкт-Петербургом, а также любителям игр, интерактивов и загадок.
Организационные детали
Протяженность маршрута — 2 км. Дополнительных расходов не предвидится.
в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Алла. Я гид по Санкт-Петербургу и с 2012 года провожу авторские экскурсии по любимому городу на русском и итальянском языках. По натуре я путешественник, и когда не исследую остальной мир, то с невероятным интересом открываю для себя Санкт-Петербург. Я родилась в этом городе и знаю его очень хорошо, но каждый день совершаю маленькие открытия, которыми с удовольствием поделюсь с вами. Дружеская беседа возможна только в небольшой компании, поэтому я организую индивидуальные экскурсии или туры в маленьких группах до 8 человек.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
29 июля 2022
Интересно, оригинальная тематика, гид воодушевленная, доброжелательная. Экскурсия чётко организована. 2 часа пролетели не заметно. Очень рекомендую экскурсию! Спасибо гиду Алле👍
Ксения
17 июля 2022
Очень интересная экскурсия. Вполне подходит для первого знакомства с городом. Очень увлекательная и познавательная. Нам не удалось угадать какие две истории оказались не правдой. Все истории очень классные и интересные. Нам с братом очень понравилось эта экскурсия, спасибо огромное экскурсоводу Алле.
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