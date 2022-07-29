в понедельник, среду и пятницу в 10:30

Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга

Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре

5
2 отзыва
Сыграем? В основе моей прогулки — места притяжения Петербурга и 12 историй о них, настолько фантастических, что в них трудно поверить.

Только вот два рассказа и вправду выдуманы, и вам предстоит выяснить, какие именно! С помощью историй мы наполним город жизнью, откроем секреты, о которых не пишут путеводители: после этого Петербург станет для вас намного ближе и роднее.
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Почувствовать город в формате экскурсии-игры

Я верю, что лучше всего запоминаются не имена и даты, а яркие события и истории города. Именно поэтому мы неспешно прогуляемся в самом сердце Петербурга, но сделаем это в формате игры! Вы услышите 12 историй, из которых две — это фейк. А в конце прогулки проверите свою интуицию и попробуете вычислить подделки.

Истории, которые невероятнее любых легенд!

Я поделюсь с вами ключевыми фактами о каждой достопримечательности на пути, но главная моя цель — доказать, что реальные истории Петербурга зачастую более фантастические, чем самые смелые байки о нем. Мы откроем секрет асимметрии одного из фасадов Зимнего дворца, обсудим необычный способ пересечь Неву, поговорим о курьезах в истории Медного всадника и Сторожевых львов. А еще вы выясните, что общего у Пантеона и Исаакиевского собора и какой обед должен был — но так и не состоялся в «Астории».

В центре моих историй окажутся:

  • Дворцовая площадь, Зимний дворец и Александровская колонна
  • Нева
  • Дворцовая пристань со львами
  • Адмиралтейская и Университетская набережные
  • Медный всадник на Сенатской площади
  • Исаакиевский собор
  • Отель «Астория»

Кому подойдет прогулка

Всем, кто только начинается свой роман с Санкт-Петербургом, а также любителям игр, интерактивов и загадок.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 2 км. Дополнительных расходов не предвидится.

в понедельник, среду и пятницу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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М
29 июля 2022
Интересно, оригинальная тематика, гид воодушевленная, доброжелательная. Экскурсия чётко организована. 2 часа пролетели не заметно. Очень рекомендую экскурсию! Спасибо гиду Алле👍
Ксения
17 июля 2022
Очень интересная экскурсия. Вполне подходит для первого знакомства с городом. Очень увлекательная и познавательная. Нам не удалось угадать какие две истории оказались не правдой. Все истории очень классные и интересные.
Нам с братом очень понравилось эта экскурсия, спасибо огромное экскурсоводу Алле.

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