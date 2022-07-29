в понедельник, среду и пятницу в 10:30

Сыграем? В основе моей прогулки — места притяжения Петербурга и 12 историй о них, настолько фантастических, что в них трудно поверить. Только вот два рассказа и вправду выдуманы, и вам предстоит выяснить, какие именно! С помощью историй мы наполним город жизнью, откроем секреты, о которых не пишут путеводители: после этого Петербург станет для вас намного ближе и роднее.

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Описание

Что вас ожидает

Почувствовать город в формате экскурсии-игры

Я верю, что лучше всего запоминаются не имена и даты, а яркие события и истории города. Именно поэтому мы неспешно прогуляемся в самом сердце Петербурга, но сделаем это в формате игры! Вы услышите 12 историй, из которых две — это фейк. А в конце прогулки проверите свою интуицию и попробуете вычислить подделки.

Истории, которые невероятнее любых легенд!

Я поделюсь с вами ключевыми фактами о каждой достопримечательности на пути, но главная моя цель — доказать, что реальные истории Петербурга зачастую более фантастические, чем самые смелые байки о нем. Мы откроем секрет асимметрии одного из фасадов Зимнего дворца, обсудим необычный способ пересечь Неву, поговорим о курьезах в истории Медного всадника и Сторожевых львов. А еще вы выясните, что общего у Пантеона и Исаакиевского собора и какой обед должен был — но так и не состоялся в «Астории».

В центре моих историй окажутся:

Дворцовая площадь, Зимний дворец и Александровская колонна

Нева

Дворцовая пристань со львами

Адмиралтейская и Университетская набережные

Медный всадник на Сенатской площади

Исаакиевский собор

Отель «Астория»

Кому подойдет прогулка

Всем, кто только начинается свой роман с Санкт-Петербургом, а также любителям игр, интерактивов и загадок.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 2 км. Дополнительных расходов не предвидится.