Оказавшись впервые в Санкт-Петербурге, маленькому человечку легко потеряться и растеряться — куда идти, на что смотреть, о чём слушать.
Всего так много, всё такое грандиозное! Поэтому друг Петербург возьмёт за руку, проведёт по самым интересным местам и расскажет, как он появился, как наряжался во дворцы, музеи и театры и в каких великих событиях участвовал.
Всего так много, всё такое грандиозное! Поэтому друг Петербург возьмёт за руку, проведёт по самым интересным местам и расскажет, как он появился, как наряжался во дворцы, музеи и театры и в каких великих событиях участвовал.
Описание экскурсии
Мы встретимся на Дворцовой площади и проследуем вдоль Зимнего дворца, Малого и Нового Эрмитажей к Зимней канавке. Прогуляемся по Дворцовой набережной, полюбуемся на главную реку города и дойдём до Марсового поля. А Петербург с радостью расскажет:
- Сколько раз переодевался Зимний дворец
- Как несут службу коты в Эрмитаже
- Какие проделки устраивали Геракл и Атлант
- Кто съел Петровский дворец у Зимней канавки
- Чего же всё-таки миллион на Миллионной улице
- Откуда Пётр любил показывать город, что у гостей аж дух захватывало
- Почему летом мосты Петербурга распахивают свои крылья
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям 7–11 лет — гостям города и юным петербуржцам, которые только начинают общение с городом
- Каждого ребёнка должен сопровождать взрослый
- Количество участников в группе считается по количеству детей — максимум 10
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
в среду и пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1400 ₽
|Взрослый
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лида
1 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. 1.5 часа интересно и незаметно пролетели. Экскурсовод Светлана легко держала детей в фокусе. Дети не заметили как прошло время, как прошли от дворцовой площади до вечного огня
Я
Яна
26 окт 2024
Отличная экскурсия. Все доступно для детей. Для знакомства с Петербургом лучше не придумаешь!
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