С детства моё воображение будоражили приключенческие романы о сокровищах. С какой радостью я обнаружила, что мой Петербург — словно одна из таких книг, причём с невыдуманными сюжетами! На прогулке вы узнаете об исчезновении карты подземелья и невезучем кладоискателе, о сокровищах, годами лежавших у всех под ногами, месте, куда стоит прогуляться с лопатой, и других секретах, которые точно порадуют авантюристов.

Истории и легенды о кладах разворачивались на улицах и площадях, в скверах и дворцах, магазинах и отелях. Вы откроете тайны Михайловского замка и Елисеевского магазина, Гостиного двора и памятника Екатерине II, а также пройдете по Невскому, площади Искусств и Банковскому мосту с Грифонами. Вашей компании предстоит узнать:

Кто, когда и где прятал клады в Петербурге.

К каким уловкам прибегали владельцы, чтобы уберечь свои сокровища

О Святом Граале и тайне сокровищ Мальтийских рыцарей

Как маленькая шкатулка с бриллиантами наделала много шуму в одном фешенебельном отеле

Про самые тяжёлые деньги в мире, найденные в Петербурге

Для чего внучка Александра II зажигала самые дорогие свечи в мире

О каких богатствах просили горожане Грифонов в позапрошлом веке

Какая находка в Гостином дворе вдохновила Эльдара Рязанова на фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»

В какую сумму оценили недавно найденный клад, и остался ли шанс обнаружить что-нибудь страшно интересное и таинственное сейчас

Об этом и многом другом — на нашей приключенческой экскурсии!

