С детства моё воображение будоражили приключенческие романы о сокровищах.
С какой радостью я обнаружила, что мой Петербург — словно одна из таких книг, причём с невыдуманными сюжетами! На прогулке вы узнаете об исчезновении карты подземелья и невезучем кладоискателе, о сокровищах, годами лежавших у всех под ногами, месте, куда стоит прогуляться с лопатой, и других секретах, которые точно порадуют авантюристов.
Описание экскурсии
Истории и легенды о кладах разворачивались на улицах и площадях, в скверах и дворцах, магазинах и отелях. Вы откроете тайны Михайловского замка и Елисеевского магазина, Гостиного двора и памятника Екатерине II, а также пройдете по Невскому, площади Искусств и Банковскому мосту с Грифонами. Вашей компании предстоит узнать:
- Кто, когда и где прятал клады в Петербурге.
- К каким уловкам прибегали владельцы, чтобы уберечь свои сокровища
- О Святом Граале и тайне сокровищ Мальтийских рыцарей
- Как маленькая шкатулка с бриллиантами наделала много шуму в одном фешенебельном отеле
- Про самые тяжёлые деньги в мире, найденные в Петербурге
- Для чего внучка Александра II зажигала самые дорогие свечи в мире
- О каких богатствах просили горожане Грифонов в позапрошлом веке
- Какая находка в Гостином дворе вдохновила Эльдара Рязанова на фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»
- В какую сумму оценили недавно найденный клад, и остался ли шанс обнаружить что-нибудь страшно интересное и таинственное сейчас
Об этом и многом другом — на нашей приключенческой экскурсии!
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсия подойдет семьям с детьми с 11-12 лет, парам, компании друзей — всем, кто хочет открыть новую и очень увлекательную страничку Петербурга
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2200 туристов
Добрый день! Меня зовут Алла. Я представитель команды гидов по Санкт-Петербургу. Я с 2012 года провожу авторские экскурсии по любимому городу на русском и итальянском языках. По натуре я путешественник,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Недавно посетили Санкт-Петербург. Заказали пешеходную экскурсию «Петербург-город сокровищ «. Провела её экскурсовод Алла. Экскурсия прошла великолепно. Алла рассказывала так увлечённо и интересно,что невозможно что-либо пропустить. Хотелось слушать и слушать её. Рекомендую познакомиться с этим экскурсоводом,которая очарует вас историями,легендами о кладах,тайнах и неожиданных находках. Марина. Москва
Н
Мы любители легенд про сокровища, не первый раз в городе, надеялись услышать новые истории. И ура, Алла смогла рассказать нам удивительные вещи, о которых мы не знали. Интересные истории, правильная подача материала, тайминг, в итоге и посмеялись и погрустили. Рекомендуем!
Н
Очень понравилась экскурсия. Мы были с ребёнком 6 лет, ей конечно было скучновато, но даже ребёнок хорошо перенёс пешую экскурсию в 2 часа.
Алла рассказала интересные истории и факты, о которых мы ранее никогда не слышали)
