Петербург - это мистика, тайны и легенды

Пройти по маршруту, от которого мурашки по коже, побывать в особых местах и узнать больше о городе
Мы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок скрывает что-то таинственное.

Вы узнаете много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга — без них она бы не была такой притягательной! Распутин, призраки, спиритические сеансы… Всё это — в атмосферных питерских декорациях, мрачных дворах и необычных парадных.
4.44
18 отзывов
Петербург - это мистика, тайны и легенды
Петербург - это мистика, тайны и легенды
Петербург - это мистика, тайны и легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы пройдём по наиболее мистическим и интересным местам в самом центре Петербурга.

Вам предстоит:

  • узнать, где расположена «нехорошая квартира»
  • заглянуть в гости к «святому чёрту» — Григорию Распутину
  • пройти через квартал «призраков-двойников»
  • зайти в таинственную Ротонду на Гороховой, где, по легенде, проходили спиритические сеансы и обряды

Мистика, но не только

Вас ждут интересные легенды, загадочные пророчества и необычные совпадения. Наша экскурсия будет не только увлекательной, но и познавательной. Вы услышите много фактов о культуре, архитектуре и истории Петербурга, которая так часто переплетается с мистическими происшествиями и городскими легендами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 16:30 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Петербург - это мистика, тайны и легенды (Денис)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Денис)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Денис)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Денис)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Дарья)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Дарья)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Дарья)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Виктор)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Виктор)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Sarvina)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Sarvina)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Sarvina)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Sarvina)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Валуева)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Валуева)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Валуева)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Валуева)Петербург - это мистика, тайны и легенды (Валуева)
К
1 ноя 2024
Организовывала экскурсию для коллег, так сказать корпоративная экскурсия. На Трипстере нашла эту экскурсию, где было указано, что максимальное количество человек 15. С этим расчетом забронировала все 15 мест, чтобы выкупить
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полностью всю экскурсию. По итогу когда пришли на месте оказалось, что с нами еще человек 10 абсолютно чужих на экскурсии. Т. е. нас было больше 20! Я конечно ругаться на месте не стала, т. к. уже это не поменять и люди собрались. Но для пешеходной экскурсии это МНОГО! Мы растягивались длинной кишкой по улицам, кто шел в конце им было плохо слышно (прерывалась связь). Вообщем этот момент подпортил впечатление и оставил осадочек.
Сама экскурсовод Дарья - молодец! Веселая, активная, старалась чтобы всем было хорошо. К ней вопросов нет. Места интересные, фотографии получились действительно мистическими. Ну город прекрасен - поэтому для меня любая экскурсия по нему - прелесть!
Но вопрос к организаторам по обману в максимальном количестве человек на экскурсию.

А
29 окт 2024
Эхх, жалко потраченого времени и денег. Экскурсовод оочень косноязычный. Знание материала может и есть, но подача очень спутана, кусками и получается не интересно. Создалось впечатление, что Максим когда-то сам сходил на похожую экскурсию и сейчас спутано пытается пересказать все что запомнил. Он старался, но видимо пока знаний материала и опыта не хватает.
Е
25 окт 2024
Побывала на экскурсии в последний день приезда в СПб. Очень понравились дворы, в которые мы заходили, истории про них, заброшка. Может быть, немного не хватило каких-то личных историй про известных деятелей. Ну то есть связать историческую персону с местом, придать ей мистики. Как-то так))
В целом экскурсия и экскурсовод замечательные. Мы проходили по закрытым дворам, во всякие закоулки,"колодцы". Здорово.
Д
24 окт 2024
Я в целом очень суеверный человек, который интересуется мистическими фактами, но даже я смог для себя найти что-то новое и необычное, живу в Петербурге уже 4 года и даже не
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думал, что прямо под носом все это время было столько всего!!!!

Восхищен ли я? Определенно! Эти казармы это вообще безумие какое-то
Ротонда 😍😍😍

Все что я знал поверхностно - раскрылось для меня совсем с другой стороны

Не очень люблю экскурсии вообще, но сестра затащила и я не пожалел
Думаем сходить на что-нибудь ещё с этой компанией

Не типичный бубнеж в микрофон, как это обычно бывает на экскурсиях 😂

Я в целом очень суеверный человек, который интересуется мистическими фактами, но даже я смог для себяЯ в целом очень суеверный человек, который интересуется мистическими фактами, но даже я смог для себяЯ в целом очень суеверный человек, который интересуется мистическими фактами, но даже я смог для себяЯ в целом очень суеверный человек, который интересуется мистическими фактами, но даже я смог для себя
Д
24 окт 2024
Всё прошло просто замечательно! Сумеречный Петербург на этой экскурсии явно отличается от того, по которому мы прогуливались днём.
Он завораживает…!
А истории про призраков и оживающие скульптуры, рассказанные гидом, заставляют тебя присматриваться к каждой детали города в поисках новой легенды.
Однозначно рекомендую!
Увезёте с собой не только часть атмосферы Петербурга и интересную информацию, но и классные фотографии
Всё прошло просто замечательно! Сумеречный Петербург на этой экскурсии явно отличается от того, по которому мы прогуливались днём.Всё прошло просто замечательно! Сумеречный Петербург на этой экскурсии явно отличается от того, по которому мы прогуливались днём.Всё прошло просто замечательно! Сумеречный Петербург на этой экскурсии явно отличается от того, по которому мы прогуливались днём.
О
23 окт 2024
Экскурсия очень понравилась! Милая девушка-экскурсовод очень интересно рассказывала про, казалось бы, хорошо известные места, было приятно узнать что-то новенькое и неизбитое о знакомых местах) Сумрачный осенний Питер плюс рассказы о загадочных героях и таинственных событиях прошлого сделали этот день! Спасибо за чудесный и мистический вечер!
И
23 окт 2024
Отличная экскурсия! Сам я множество раз бывал в Петербурге, но не мог и думать, что существует столько интересных и скрытых мест.
Подача гида - отличная! Было атмосферно и информативно.
Крайне рекомендую!!!
Е
23 окт 2024
Супер экскурсия!!!! Всем рекомендую!!!
А
22 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Денису за интересно проведенное время, обязательно будем брать у Вас ещё экскурсии.
В
20 окт 2024
Добрый день. Ходил на экскурсию и остался очень доволен. Очень не стандартная экскурсия. Постоянно бываю в городе и хожу по разным экскурсиям и думал что уже все видел. Но тут
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я увидел совсем другой город. Попали в интересные локации, куда проход обычного человека не доступен. Обязательно буду рекомендовать вас моим друзьям которые поедут к вам в город. Спасибо за экскурсию! Все было 👍

Добрый день. Ходил на экскурсию и остался очень доволен. Очень не стандартная экскурсия. Постоянно бываю вДобрый день. Ходил на экскурсию и остался очень доволен. Очень не стандартная экскурсия. Постоянно бываю в
П
20 окт 2024
Очень необычная экскурсия. Гид с самого начала заинтриговал и удерживал внимание на протяжении всего маршрута. Интересные и увлекательные истории; нестандартные локации и прекрасное послевкусие. Однозначно советую!
М
18 окт 2024
Побывали на десятке экскурсий в разных городах России и Беларуси — в каждой из них можно было найти что-то занимательное и интересное, а в этой экскурсии из положительного были только
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город Санкт-Петербург и погода, с которой повезло:(
У экскурсовода Алины проблемы с речью, — в ходе рассказа она употребляет много слов-паразитов, предложения строит очень долго и тяжело, на все вопросы в сторону (из серии «А что это за мост?») отвечает «Не знаю», часто говорит не в микрофон — в общем на текущий момент абсолютно очевидно, что Алина некомпетентна как экскурсовод:(
Фактов в ходе экскурсии было рассказано мало, манера подачи ужасная. Нередко информация озвучивалась экскурсоводом при движении вдоль улиц с автомобилями — оборудование рябило, шум машин очень мешал сконцентрироваться.
В общем, купилась на 5.0 на трипстере, потратила деньги, а экскурсия оказалась одним сплошным разочарованием. Крайне не рекомендую, даже бесплатно не стоит идти:(

Данил
Данил
Ответ организатора:
Добрый день, Маргарита!
Мне очень жаль что некоторые содержательные моменты в экскурсии Вам не понравились! Что касается повествования экскурсовода, я уведомил
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Алину чтобы она более ответственно отнеслась к подаче материала. Она умная и ответственная, но видимо в тот день слегка устала:(
Спасибо Вам за обратную связь и возможность сделать наши экскурсии еще более увлекательными, чтобы они смогли заинтересовать всех туристов:)

Т
17 окт 2024
Хорошая экскурсия. Проходили в такие места, куда самостоятельно точно не попасть.
Д
17 окт 2024
Был на экскурсии с девушкой.) Очень интересный формат. Нам понравилось. Рекомендую, если хотите интересную и нестандартную экскурсию!
О
15 окт 2024
Большое спасибо за столь увлекательное путешествие по Петербургу! Всю жизнь рос в этом городе и не мог даже догадываться о таком разнообразии секретов, мифов и тайн. Higly recommended!

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