Мы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок скрывает что-то таинственное. Вы узнаете много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга — без них она бы не была такой притягательной! Распутин, призраки, спиритические сеансы… Всё это — в атмосферных питерских декорациях, мрачных дворах и необычных парадных.

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Описание экскурсии

Мы пройдём по наиболее мистическим и интересным местам в самом центре Петербурга.

Вам предстоит:

узнать, где расположена «нехорошая квартира»

заглянуть в гости к «святому чёрту» — Григорию Распутину

пройти через квартал «призраков-двойников»

зайти в таинственную Ротонду на Гороховой, где, по легенде, проходили спиритические сеансы и обряды

Мистика, но не только

Вас ждут интересные легенды, загадочные пророчества и необычные совпадения. Наша экскурсия будет не только увлекательной, но и познавательной. Вы услышите много фактов о культуре, архитектуре и истории Петербурга, которая так часто переплетается с мистическими происшествиями и городскими легендами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.