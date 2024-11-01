Мы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок скрывает что-то таинственное.
Вы узнаете много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга — без них она бы не была такой притягательной! Распутин, призраки, спиритические сеансы… Всё это — в атмосферных питерских декорациях, мрачных дворах и необычных парадных.
Вы узнаете много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга — без них она бы не была такой притягательной! Распутин, призраки, спиритические сеансы… Всё это — в атмосферных питерских декорациях, мрачных дворах и необычных парадных.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 19:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по наиболее мистическим и интересным местам в самом центре Петербурга.
Вам предстоит:
- узнать, где расположена «нехорошая квартира»
- заглянуть в гости к «святому чёрту» — Григорию Распутину
- пройти через квартал «призраков-двойников»
- зайти в таинственную Ротонду на Гороховой, где, по легенде, проходили спиритические сеансы и обряды
Мистика, но не только
Вас ждут интересные легенды, загадочные пророчества и необычные совпадения. Наша экскурсия будет не только увлекательной, но и познавательной. Вы услышите много фактов о культуре, архитектуре и истории Петербурга, которая так часто переплетается с мистическими происшествиями и городскими легендами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 16:30 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24483 туристов
Мне 26 лет. С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Карина
1 ноя 2024
Организовывала экскурсию для коллег, так сказать корпоративная экскурсия. На Трипстере нашла эту экскурсию, где было указано, что максимальное количество человек 15. С этим расчетом забронировала все 15 мест, чтобы выкупить
А
Анастасия
29 окт 2024
Эхх, жалко потраченого времени и денег. Экскурсовод оочень косноязычный. Знание материала может и есть, но подача очень спутана, кусками и получается не интересно. Создалось впечатление, что Максим когда-то сам сходил на похожую экскурсию и сейчас спутано пытается пересказать все что запомнил. Он старался, но видимо пока знаний материала и опыта не хватает.
Е
Елена
25 окт 2024
Побывала на экскурсии в последний день приезда в СПб. Очень понравились дворы, в которые мы заходили, истории про них, заброшка. Может быть, немного не хватило каких-то личных историй про известных деятелей. Ну то есть связать историческую персону с местом, придать ей мистики. Как-то так))
В целом экскурсия и экскурсовод замечательные. Мы проходили по закрытым дворам, во всякие закоулки,"колодцы". Здорово.
В целом экскурсия и экскурсовод замечательные. Мы проходили по закрытым дворам, во всякие закоулки,"колодцы". Здорово.
Д
Денис
24 окт 2024
Я в целом очень суеверный человек, который интересуется мистическими фактами, но даже я смог для себя найти что-то новое и необычное, живу в Петербурге уже 4 года и даже не
Д
Дарья
24 окт 2024
Всё прошло просто замечательно! Сумеречный Петербург на этой экскурсии явно отличается от того, по которому мы прогуливались днём.
Он завораживает…!
А истории про призраков и оживающие скульптуры, рассказанные гидом, заставляют тебя присматриваться к каждой детали города в поисках новой легенды.
Однозначно рекомендую!
Увезёте с собой не только часть атмосферы Петербурга и интересную информацию, но и классные фотографии
Он завораживает…!
А истории про призраков и оживающие скульптуры, рассказанные гидом, заставляют тебя присматриваться к каждой детали города в поисках новой легенды.
Однозначно рекомендую!
Увезёте с собой не только часть атмосферы Петербурга и интересную информацию, но и классные фотографии
О
Ольга
23 окт 2024
Экскурсия очень понравилась! Милая девушка-экскурсовод очень интересно рассказывала про, казалось бы, хорошо известные места, было приятно узнать что-то новенькое и неизбитое о знакомых местах) Сумрачный осенний Питер плюс рассказы о загадочных героях и таинственных событиях прошлого сделали этот день! Спасибо за чудесный и мистический вечер!
И
Иван
23 окт 2024
Отличная экскурсия! Сам я множество раз бывал в Петербурге, но не мог и думать, что существует столько интересных и скрытых мест.
Подача гида - отличная! Было атмосферно и информативно.
Крайне рекомендую!!!
Подача гида - отличная! Было атмосферно и информативно.
Крайне рекомендую!!!
Е
Евгений
23 окт 2024
Супер экскурсия!!!! Всем рекомендую!!!
А
Алия
22 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Денису за интересно проведенное время, обязательно будем брать у Вас ещё экскурсии.
В
Виктор
20 окт 2024
Добрый день. Ходил на экскурсию и остался очень доволен. Очень не стандартная экскурсия. Постоянно бываю в городе и хожу по разным экскурсиям и думал что уже все видел. Но тут
П
Павел
20 окт 2024
Очень необычная экскурсия. Гид с самого начала заинтриговал и удерживал внимание на протяжении всего маршрута. Интересные и увлекательные истории; нестандартные локации и прекрасное послевкусие. Однозначно советую!
М
Маргарита
18 окт 2024
Побывали на десятке экскурсий в разных городах России и Беларуси — в каждой из них можно было найти что-то занимательное и интересное, а в этой экскурсии из положительного были только
Данил
Ответ организатора:
Добрый день, Маргарита!
Мне очень жаль что некоторые содержательные моменты в экскурсии Вам не понравились! Что касается повествования экскурсовода, я уведомил
Мне очень жаль что некоторые содержательные моменты в экскурсии Вам не понравились! Что касается повествования экскурсовода, я уведомил
Т
Татьяна
17 окт 2024
Хорошая экскурсия. Проходили в такие места, куда самостоятельно точно не попасть.
Д
Дмитрий
17 окт 2024
Был на экскурсии с девушкой.) Очень интересный формат. Нам понравилось. Рекомендую, если хотите интересную и нестандартную экскурсию!
О
Олег
15 окт 2024
Большое спасибо за столь увлекательное путешествие по Петербургу! Всю жизнь рос в этом городе и не мог даже догадываться о таком разнообразии секретов, мифов и тайн. Higly recommended!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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