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Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами

4.5
20 отзывов
Алексей О.
Алексей О. – Гид из Санкт-Петербурга
О привычных ежедневных маршрутах часто говорят: «пройду по этой дороге даже с закрытыми глазами».

Хотите ощутить на себе, каково это – гулять 👣 по, казалось бы, знакомым местам, не видя их? Я стану вашим проводником на время экскурсии 🧭 с закрытыми глазами, во время которой все ваши чувства обострятся и вы познакомитесь с Петербургом, которого раньше не знали – а может, просто не замечали в суете и на бегу.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами

Что вы увидите

  • Александровский парк
  • Троицкая площадь и др.
Я познакомлю Вас с Санкт-Петербургом через обонятельные, слуховые и тактильные ощущения.
Вдохновляющая прогулка 👣 даст Вам возможность почувствовать город 🏙️ — его атмосферу, его прикосновение и дыхание.
Вы прогуляетесь по тактильному парку, прокатитесь на автобусе 🚌, преодолеете улицу с препятствиями и посоревнуетесь друг с другом в игровой форме на осязание и обоняние в кафе.
В результате, выстроите свой собственный мир на кончиках пальцев, звуках города и его неповторимых ароматах.
Что входит
  • Сопровождение незрячего гида, фотосъёмка (по желанию)
  • Прогулка по парку
  • Поездка до Кирочной улицы (проезд участники оплачивают самостоятельно)
  • Тактильный реквизит
  • Игры на осязание и обоняние
Что не входит
  • Еду в кафе и проезд в общественном транспорте каждый участник экскурсии оплачивает самостоятельно
Начало
🚩 У правого выхода станции метро Горьковская
Место завершения
🏁 ул. Кирочная, д. 12 - в 5-ти минутах от ст. метро Чернышевская
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей О.
Алексей О.
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20 отзывов оставили туристы

Алексей О. проводит ещё 1 экскурсию

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