Что вы увидите
- Александровский парк
- Троицкая площадь и др.
Я познакомлю Вас с Санкт-Петербургом через обонятельные, слуховые и тактильные ощущения.
Вдохновляющая прогулка 👣 даст Вам возможность почувствовать город 🏙️ — его атмосферу, его прикосновение и дыхание.
Вы прогуляетесь по тактильному парку, прокатитесь на автобусе 🚌, преодолеете улицу с препятствиями и посоревнуетесь друг с другом в игровой форме на осязание и обоняние в кафе.
В результате, выстроите свой собственный мир на кончиках пальцев, звуках города и его неповторимых ароматах.
Что входит
- Сопровождение незрячего гида, фотосъёмка (по желанию)
- Прогулка по парку
- Поездка до Кирочной улицы (проезд участники оплачивают самостоятельно)
- Тактильный реквизит
- Игры на осязание и обоняние
Что не входит
- Еду в кафе и проезд в общественном транспорте каждый участник экскурсии оплачивает самостоятельно
Начало
🚩 У правого выхода станции метро Горьковская
Место завершения
🏁 ул. Кирочная, д. 12 - в 5-ти минутах от ст. метро Чернышевская
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей О.
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Алексей О. проводит ещё 1 экскурсию
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