Я познакомлю Вас с Санкт-Петербургом через обонятельные, слуховые и тактильные ощущения.

Вдохновляющая прогулка 👣 даст Вам возможность почувствовать город 🏙️ — его атмосферу, его прикосновение и дыхание.

Вы прогуляетесь по тактильному парку, прокатитесь на автобусе 🚌, преодолеете улицу с препятствиями и посоревнуетесь друг с другом в игровой форме на осязание и обоняние в кафе.

В результате, выстроите свой собственный мир на кончиках пальцев, звуках города и его неповторимых ароматах.