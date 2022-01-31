ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами

Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России

4
1 отзыв
Групповая
Гуляя по центру Петербурга, вы будете угадывать скульптуры и другие городские элементы на ощупь, ориентироваться по звукам и запахам.

В полной темноте вы откроете новое «измерение», поразитесь способностям тела сонастраиваться с ним и осознаете, сколько деталей остается на периферии вашего ежедневного внимания.

А также получите ценный опыт взаимодействия с людьми, основанный на доверии.
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Опыт человека, бросившего вызов ограничениям

Встретившись со мной, вы наверняка удивитесь — я научился обходиться без трости и перемещаться по городу наравне со всеми, занимался очно в университете и благополучно окончил магистратуру. Активно участвую в разных проектах, путешествую и, в целом, живу полной жизнью. Я расскажу о доступной среде в Петербурге — ее плюсах и минусах. Отвечу на ваши вопросы о незрячих. А еще вы узнаете, что такой особенный навык, как эхолокация, доступна и человеку!

Осязаемый Петербург

Начнем с небольшой презентации моего проекта. Я расскажу, какие принципы взял за основу экскурсии-тренинга, и познакомлю с маршрутом, по которому мы пойдем — основными его точками будет Александровский парк, Троицкая площадь и Кирочная улица. Я спрошу у каждого участника о вероятных переживаниях перед предстоящим приключением. Объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь!

Поверьте, эти два часа станут особенными в вашей жизни и обязательно запомнятся надолго.

Организационные детали

Возможна короткая поездка на транспорте, а также опциональное посещение кафе (это тоже очень интересный опыт — от заказа блюд до процесса оплаты).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
Д
31 янв 2022
Так как я был один на экскурсии, то получилась эксклюзивная). Думаю, что если бы было больше людей, то было бы еще интереснее. В полной темноте 2 часа… прогулка по парку, основные навыки передвижения с тростью, поездка на метро, посещение кафе с заказом там… Алексей разъясняет как помогать и надо ли это делать в отношении людей с отсутствием или очень плохим зрением… В экскурсию включены осязательно-обонятельные тесты). Думаю, обонятельных надо побольше). Да и слуховых можно добавить, если такие возможно сделать). Порекомендовал данную экскурсию своим друзьям.

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