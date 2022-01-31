ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Что вас ожидает

Опыт человека, бросившего вызов ограничениям

Встретившись со мной, вы наверняка удивитесь — я научился обходиться без трости и перемещаться по городу наравне со всеми, занимался очно в университете и благополучно окончил магистратуру. Активно участвую в разных проектах, путешествую и, в целом, живу полной жизнью. Я расскажу о доступной среде в Петербурге — ее плюсах и минусах. Отвечу на ваши вопросы о незрячих. А еще вы узнаете, что такой особенный навык, как эхолокация, доступна и человеку!

Осязаемый Петербург

Начнем с небольшой презентации моего проекта. Я расскажу, какие принципы взял за основу экскурсии-тренинга, и познакомлю с маршрутом, по которому мы пойдем — основными его точками будет Александровский парк, Троицкая площадь и Кирочная улица. Я спрошу у каждого участника о вероятных переживаниях перед предстоящим приключением. Объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь!

Поверьте, эти два часа станут особенными в вашей жизни и обязательно запомнятся надолго.

Организационные детали

Возможна короткая поездка на транспорте, а также опциональное посещение кафе (это тоже очень интересный опыт — от заказа блюд до процесса оплаты).