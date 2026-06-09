ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Лучше всего отправляться на прогулку с завязанными глазами в Санкт-Петербурге в июне, июле и августе. В это время город радует теплой погодой и длинными световыми днями, что делает экскурсию особенно комфортной. Май и сентябрь также подойдут для такого опыта, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодам и осадкам, что может повлиять на общее впечатление.

Групповая экскурсия в центре Санкт-Петербурга предлагает уникальный опыт: прогулка с завязанными глазами. Участники смогут ощутить скульптуры и городские элементы на ощупь, ориентируясь по звукам и запахам.В полной темноте открывается новое

измерение восприятия, что позволяет осознать, сколько деталей ускользает в повседневной жизни. Это не только возможность проверить свои способности, но и научиться доверять другим. Экскурсия включает посещение Александровского парка, Троицкой площади и Кирочной улицы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Опыт человека, бросившего вызов ограничениям

Встретившись со мной, вы наверняка удивитесь — я научился обходиться без трости и перемещаться по городу наравне со всеми, занимался очно в университете и благополучно окончил магистратуру. Активно участвую в разных проектах, путешествую и, в целом, живу полной жизнью. Я расскажу о доступной среде в Петербурге — ее плюсах и минусах. Отвечу на ваши вопросы о незрячих. А еще вы узнаете, что такой особенный навык, как эхолокация, доступна и человеку!

Осязаемый Петербург

Начнем с небольшой презентации моего проекта. Я расскажу, какие принципы взял за основу экскурсии-тренинга, и познакомлю с маршрутом, по которому мы пойдем — основными его точками будет Александровский парк, Троицкая площадь и Кирочная улица. Я спрошу у каждого участника о вероятных переживаниях перед предстоящим приключением. Объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь!

Поверьте, эти два часа станут особенными в вашей жизни и обязательно запомнятся надолго.

Организационные детали

Возможна короткая поездка на транспорте, а также опциональное посещение кафе (это тоже очень интересный опыт — от заказа блюд до процесса оплаты).