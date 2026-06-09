ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Прогулка по центру Санкт-Петербурга с завязанными глазами. Ощутите скульптуры и городские элементы на ощупь, ориентируясь по звукам и запахам
Групповая экскурсия в центре Санкт-Петербурга предлагает уникальный опыт: прогулка с завязанными глазами. Участники смогут ощутить скульптуры и городские элементы на ощупь, ориентируясь по звукам и запахам.
В полной темноте открывается новое читать дальшеуменьшить
измерение восприятия, что позволяет осознать, сколько деталей ускользает в повседневной жизни. Это не только возможность проверить свои способности, но и научиться доверять другим. Экскурсия включает посещение Александровского парка, Троицкой площади и Кирочной улицы
Лучше всего отправляться на прогулку с завязанными глазами в Санкт-Петербурге в июне, июле и августе. В это время город радует теплой погодой и длинными световыми днями, что делает экскурсию особенно комфортной. Май и сентябрь также подойдут для такого опыта, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодам и осадкам, что может повлиять на общее впечатление.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Александровский парк
Троицкая площадь
Кирочная улица
Описание экскурсии
Опыт человека, бросившего вызов ограничениям
Встретившись со мной, вы наверняка удивитесь — я научился обходиться без трости и перемещаться по городу наравне со всеми, занимался очно в университете и благополучно окончил магистратуру. Активно участвую в разных проектах, путешествую и, в целом, живу полной жизнью. Я расскажу о доступной среде в Петербурге — ее плюсах и минусах. Отвечу на ваши вопросы о незрячих. А еще вы узнаете, что такой особенный навык, как эхолокация, доступна и человеку!
Осязаемый Петербург
Начнем с небольшой презентации моего проекта. Я расскажу, какие принципы взял за основу экскурсии-тренинга, и познакомлю с маршрутом, по которому мы пойдем — основными его точками будет Александровский парк, Троицкая площадь и Кирочная улица. Я спрошу у каждого участника о вероятных переживаниях перед предстоящим приключением. Объясню правила безопасного перемещения. А после выдам трости с повязками — и мы отправимся в путь!
Поверьте, эти два часа станут особенными в вашей жизни и обязательно запомнятся надолго.
Организационные детали
Возможна короткая поездка на транспорте, а также опциональное посещение кафе (это тоже очень интересный опыт — от заказа блюд до процесса оплаты).
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 354 туристов
По образованию я культуролог, окончил РГПУ имени А. И. Герцена. Также я тифлопедагог, создатель электронной библиотеки тифлопедагогики и сообщества, в котором люди получают консультацию по вопросам развития и воспитания незрячих читать дальшеуменьшить
и слабовидящих детей. Занимаюсь озвучкой детских сказок и обработкой звука. Больше 5 лет провожу экскурсии, тимбилдинговые мероприятия и тренинги на доверие в необычных условиях. Я люблю свои экскурсии за то, что ни одна из них не повторяется, ведь мир вокруг живой, меняющийся. Кроме того, я очень люблю свой город, он уникален, и когда греет солнце, и когда идет дождь, и зимой, и летом – всегда, каждую минуту. И я буду рад открыть вам его с совершенно новой стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
3
–
2
–
1
–
Я
Яна
Ну это конечно что-то новое и уникальное. Нас было 7 человек и все мы в удивительном восторге. Алексей вёл экскурсию интересно и уверенно, а мы старались заметить свои ощущения. Новый, неизвестный для зрячих мир. Все внешнее смазалось, прохожие будто изчезли и растворились. Поездка на трамвае - максимальное погружение. Экскурсию конечно рекомендуем.
Алексей
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв. Я его наконец-то дождался. В 6 утра было приятно его прочитать. Хорошего дня. Приятно, что ваша команда прониклась этими новыми ощущениями. И было все очень на позитиве.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олеся
Алексей прекрасный рассказчик. узнала столько фактов и "фишек" про жизнь незрячих. Прошлась с Алексеем по парку, попыталась услышать деревья, проехала на трамвае, зашла в кофейню, сделала заказ, оплатила какую-то сумму, не отгадала с чем пирожок, но отгадала около 70% предложенных ароматов… и все это с тростью и с завязанными глазами. Было очень интересно и познавательно
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь. Было приятно получить от вас отзыв.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Маргарита
Были на экскурсии семьей (3 человека). Остались очень довольны. Во-первых, это был очень интересный опыт, мы никогда на такое продолжительное время не оставались без зрения. Когда снимаешь маску после экскурсии, читать дальшеуменьшить
все кажется каким-то необычным и нереальным и воспринимается по-новому. Во-вторых, Алексей прекрасный человек и экскурсовод, мы чувствовали себя уверенно и безопасно на протяжении всей экскурсии, хотя, конечно, изначально было дико страшно. В конце концов получилось расслабиться и отпустить контроль и получить сильные эмоции. Экскурсия однозначно стоит посещения.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Получила необыкновенный опыт познания себя, который остаётся надолго. Поняла, что запахи без зрительного восприятия предмета могут обретать совсем другой смысл. Что со зрительным восприятием мы часто не слышим многие звуки. читать дальшеуменьшить
Без зрительного восприятия просто шумы на улице могут многое сказать об окружении. Что очень много людей рядом, готовых помочь. И поняла, что не нужно помогать, когда об этом не просят. Ну, если только человек находится в состоянии растерянности. Даже ветер, потоки воздуха дают много информации. Гид Алексей просто восхищает: даёт полное погружение в мир без света, но при этом ощущаешь полную безопасность и защиту. Огромное спасибо Алексею за такой необыкновенный опыт! Очень рекомендую!
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо, что решились попробовать себя в этих необычных условиях. Здорово, что можно передавать и Воспринимать Петербург через звуки, осязание и другие органы чувств. Особенно хочу отметить, что сильно прокачивается уровень доверия – когда не видишь человека, но он твой проводник.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Карина
Это был необычный опыт, который не понять на словах, а необходимо прочувствовать. Перед экскурсией немного боялась где-нибудь навернуться, но был подобран безопасный маршрут и сам Алексей следил, чтобы всё прошлось без проблем. Очень понравилась экскурсия, если будет возможность, то хотелось бы сходить еще раз, но уже в более тёплую погоду
Алексей
Ответ организатора:
Большое спасибо. Буду вас ждать весной или летом. Локации другие будут тогда.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Огромное спасибо, что увидели Питер с другой, невидимой стороны. До сих пор в шоке, каким разным может быть мир с открытыми и закрытыми глазами. Одна и та же станция метро читать дальшеуменьшить
на слух и при открытых глазах, это два разных места. А запахи, а ощущения…. Я сладкоежка со стажем, еле узнала шоколад. Муж доволен как слон, несмотря на то, что ему сложно подобным угодить. Очень жаль, что в нашем городе такого нет. Но думаю мы ещё вернёмся в Питер и повторим прогулку)
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за положительный отзыв. Экскурсии такие проходят в разных городах. Это всё можно обсуждать в переписке. Всегда приятно читать наблюдение экскурсантов, их выводы и эмоции. Это интересно. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами»