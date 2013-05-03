Максимально насыщенная историческими фактами, достопримечательностями 🏛️ и легендарными местечками Петербурга автобусная экскурсия ⛳ по городу с фото-выходами в сопровождении гида-рассказчика. Вторая часть экскурсии 🧭 - прогулка 👣 на кораблике по рекам и каналам Петербурга с выходом в Неву. Части экскурсии не дублируют друг друга и позволяют посмотреть на северную столицу с разных сторон.

Комфортные туристические автобусы и речной транспорт.

Профессиональные гиды-рассказчики.

Максимум достопримечательностей за 4 часа экскурсии и атуентичная прогулка по рекам и каналам. Комплексное педлоежние, которое решает все органзационные вопросы. Вы только наслаждаетесь видами города, делаете свои лучшие фотографии 📸 и впечатляетесь легендами Петербурга.

Программа:

11. 00 выезд от ст. м. Невский проспект (Площадь Искусств, 4). Авторская автобусно-пешеходная обзорная экскурсия “Великолепный град Петра!”

13. 30 экскурсия – прогулка на кораблике “Парадный Петербург”.

15. 00 завершение нашего путешествия на причале Петропавловской крепости (по секрету – вы можете дальше продолжить экскурсионный супердень и пойти в Петропавдовскую крепость за подробным изучением Собора, Трубецкого бастиона, сосчитать всех кроликов или посмотреть башню, которыя состоит из миллиона монетов номианлом в один рубль – и это не все прелести Петропавловской крепости)