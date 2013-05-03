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Петербург — по дорогам и каналам

5
3 отзыва
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
Существует несколько способ изучить город 🏙️ — прогулка 👣 по улочкам, автобусная экскурсия ⛳ и речной круиз.

Мы решили все это объединить в одной экскурсии! За 4 часа вы познакомитесь с Петербургом, увидите классические достопримечательности 🏛️ с разных ракурсов и сделаете самые лучшие снимки!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Петербург — по дорогам и каналам
Петербург — по дорогам и каналам

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Площадь Восстания
  • Смольный собор
  • Аничков мост и кони Клодта
  • Таврический сад
  • Таврический дворец
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Спас-на-крови
  • Дворцовая площадь
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Египетские сфинксы
  • Зимний дворец
  • Казанский собор
  • Аничков дворец
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • дворец Меншикова
  • стрелка Васильевского острова и многое другое.
Максимально насыщенная историческими фактами, достопримечательностями 🏛️ и легендарными местечками Петербурга автобусная экскурсия ⛳ по городу с фото-выходами в сопровождении гида-рассказчика. Вторая часть экскурсии 🧭 - прогулка 👣 на кораблике по рекам и каналам Петербурга с выходом в Неву. Части экскурсии не дублируют друг друга и позволяют посмотреть на северную столицу с разных сторон.
Комфортные туристические автобусы и речной транспорт.
Профессиональные гиды-рассказчики.
Максимум достопримечательностей за 4 часа экскурсии и атуентичная прогулка по рекам и каналам. Комплексное педлоежние, которое решает все органзационные вопросы. Вы только наслаждаетесь видами города, делаете свои лучшие фотографии 📸 и впечатляетесь легендами Петербурга.

Программа:

    11. 00 выезд от ст. м. Невский проспект (Площадь Искусств, 4). Авторская автобусно-пешеходная обзорная экскурсия “Великолепный град Петра!”
    13. 30 экскурсия – прогулка на кораблике “Парадный Петербург”.
    15. 00 завершение нашего путешествия на причале Петропавловской крепости (по секрету – вы можете дальше продолжить экскурсионный супердень и пойти в Петропавдовскую крепость за подробным изучением Собора, Трубецкого бастиона, сосчитать всех кроликов или посмотреть башню, которыя состоит из миллиона монетов номианлом в один рубль – и это не все прелести Петропавловской крепости)
    Что входит
    • Услуги лицензированного гида
    • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса.
    • Транспортное обслуживание на туристическом речном транспорте.
    • Экскурсия по городу "Блистательный Петербург"
    • Экскурсия по рекам и каналам "Парадный Петербург"
    Начало
    🚩 Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 4
    Место завершения
    🏁 Сантк-Петербург, Петропавловская крепость
    Петербург — по дорогам и каналам
    Петербург — по дорогам и каналам
    Петербург — по дорогам и каналам
    Петербург — по дорогам и каналам
    Петербург — по дорогам и каналам

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    СПб-Карелия
    СПб-Карелия
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    3 отзыва оставили туристы

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