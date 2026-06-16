Прогулка на теплоходе — красивый способ увидеть все главные достопримечательности Петербурга с воды. Маршрут проходит по центральной акватории Невы.
С борта откроются виды на Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж и Дворцовый мост. А аудиогид дополнит маршрут интересными фактами, историями и легендами.
С борта откроются виды на Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж и Дворцовый мост. А аудиогид дополнит маршрут интересными фактами, историями и легендами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Эрмитаж
- Стрелку Васильевского острова
- Кунсткамеру
- Петропавловскую крепость
- Мраморный дворец
- Современные промышленные городские районы
- «Кресты»
- Смольный собор
- Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский мосты
По пути вас ждёт экскурсия от аудиогида.
Организационные детали
- Приходите за 15 минут до отправления, чтобы успеть получить посадочный талон
- Продолжительность: 1 час 10 минут
- Прогулка проходит на однопалубном теплоходе с крытой и открытой палубами. На борту действует свободная рассадка
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров работает бар с напитками и лёгкими закусками
- Маршрут может быть изменён по решению капитана в зависимости от погодных условий или ограничений на акватории
- С вами будет капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5871 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
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