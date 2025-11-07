Теплоходная экскурсия по Неве и каналам Петербурга предлагает уникальную возможность увидеть город с воды. Путешествие проходит по живописным маршрутам, включая Фонтанку, Крюков канал и Мойку.
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Уникальные виды на город с воды
- 🎧 Интересные факты от аудиогида
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🌆 Романтическая атмосфера на закате
Ближайшие даты:9
ноя
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Исаакиевский собор
Описание водной прогулки
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Самые лучшие виды и ракурсы Петербурга открываются с воды. Приглашаем полюбоваться ими с борта уютного теплохода во время занимательной экскурсии по каналам!
Маршрут
Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка
Во время прогулки вы увидите:
- И множество других исторических памятников
О каждой достопримечательности, которую мы будем проходить, вам расскажет наш аудиогид.
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- На теплоходе с комфортом размещаются до 50 человек. Есть открытая и закрытая палубы, туалеты, места для хранения детских колясок
- Посадка на борт теплохода начинается за 10-15 минут до отправления
- Возможны корректировки времени отправления по актуальному расписанию
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|880 ₽
|Пенсионеры
|880 ₽
|Школьники
|880 ₽
|Студенты
|880 ₽
|Льготный
|880 ₽
|Детский от 4-х до 12 лет
|880 ₽
|Детский до 3-х лет
|55 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2047 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александра
7 ноя 2025
Все круто, но. . Маршрут составлен здоровский, Питер красивый. Только смотреть на него удобно с улицы на теплоходе, не с крытой его части. И это как бы ладно, ожидаемо. Но
Н
Наталья
1 ноя 2025
Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.
Интересный маршрут, красивые места, новый теплоход.
Мы остались довольны.
Еще и кофе попили, на теплоходе оказалось небольшое кафе.
Интересный маршрут, красивые места, новый теплоход.
Мы остались довольны.
Еще и кофе попили, на теплоходе оказалось небольшое кафе.
A
Alisa
30 окт 2025
Восхитительные виды осеннего Петербурга! Теплый кораблик, глинтвейн и интересная экскурсия.
А
Анастасия
30 окт 2025
хорошая экскурсия за свои деньги, аудиогид понятный, кораблик чистый 👍🏼
С
Сюзанна
15 окт 2025
Прикольная прогулка с друзьями получилась, не хватило гостеприимности и отправление было не по времени.
Жанна
14 окт 2025
Все понравилось, спасибо
Елена
12 окт 2025
Спасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались уже вечером, стало прохладно, спустились вниз. Видно все отлично! Есть бар, где можно взять чай согреться.
К
Кристина
9 окт 2025
Все понравилось, очень довольны, теплоход новейший. Спасибо!)
с
светлана
3 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень красиво! Все понравилось!
Маргарита
28 сен 2025
Всё очень понравилось. Но, так как на речной прогулке я была в первый раз, и если бы в описании было что на борту можно приобрести чай, кофе и другие напитки,
Е
Екатерина
24 сен 2025
Отличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадала с маршрутом. Отлично провели время. Но одевайтесь тепло, ветра никто не отменял, наверху было очень прохладно
А
Александр
23 сен 2025
Хорошо👍
А
Анастасия
17 сен 2025
Прекрасная экскурсия!
Т
Татьяна
7 сен 2025
Всё понравилось. Рекомендую!
Анастасия
7 сен 2025
Добрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многое другое. Спасибо большое компании за провеленное мероприятие.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
