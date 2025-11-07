Мои заказы

По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом

Ощутите атмосферу Петербурга на водной прогулке по Неве и каналам. Теплоход с аудиогидом откроет вам тайны города, а виды оставят незабываемые впечатления
Теплоходная экскурсия по Неве и каналам Петербурга предлагает уникальную возможность увидеть город с воды. Путешествие проходит по живописным маршрутам, включая Фонтанку, Крюков канал и Мойку.

Пассажиры смогут насладиться видами на Пантелеймоновский
мост, памятник Чижику-Пыжику и Исаакиевский собор.

На борту теплохода доступен аудиогид на русском языке, который расскажет о каждой достопримечательности.

Уютная обстановка на открытой и закрытой палубах, а также комфортные условия для всех гостей делают эту прогулку идеальным выбором для знакомства с историческим центром города

4.9
32 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Уникальные виды на город с воды
  • 🎧 Интересные факты от аудиогида
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🌆 Романтическая атмосфера на закате
По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом© Анастасия
По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом© Анастасия
По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом© Анастасия
Ближайшие даты:
9
ноя
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Что можно увидеть

Описание водной прогулки

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Самые лучшие виды и ракурсы Петербурга открываются с воды. Приглашаем полюбоваться ими с борта уютного теплохода во время занимательной экскурсии по каналам!

Маршрут

Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка

Во время прогулки вы увидите:

  • Пантелеймоновский мост
  • Памятник Чижику-Пыжику
  • Усадьбу Державина
  • Семимостье
  • Мариинский театр
  • Поцелуев мост
  • Исаакиевский собор
  • И множество других исторических памятников

О каждой достопримечательности, которую мы будем проходить, вам расскажет наш аудиогид.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе с комфортом размещаются до 50 человек. Есть открытая и закрытая палубы, туалеты, места для хранения детских колясок
  • Посадка на борт теплохода начинается за 10-15 минут до отправления
  • Возможны корректировки времени отправления по актуальному расписанию

ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый880 ₽
Пенсионеры880 ₽
Школьники880 ₽
Студенты880 ₽
Льготный880 ₽
Детский от 4-х до 12 лет880 ₽
Детский до 3-х лет55 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2047 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Наталья)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Наталья)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Наталья)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Наталья)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Наталья)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Анастасия)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Сюзанна)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Сюзанна)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Сюзанна)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Сюзанна)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Елена)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Елена)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Елена)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Елена)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Елена)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Маргарита)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Маргарита)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Маргарита)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Маргарита)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Екатерина)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Екатерина)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Екатерина)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Екатерина)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Екатерина)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Анастасия)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Анастасия)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Анастасия)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Анастасия)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Анастасия)По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом (Нина)
А
Александра
7 ноя 2025
Все круто, но. . Маршрут составлен здоровский, Питер красивый. Только смотреть на него удобно с улицы на теплоходе, не с крытой его части. И это как бы ладно, ожидаемо. Но
как в этом случае можно было не предусмотреть сухие стулья?
Вышли на улицу, начинаем садиться и понимаем, что на сидушке лужа просто, ещё и мост впереди. Вроде мелочь, но вся дальнейшая поездка прошла в ожидании её окончания, чтобы скорее добраться домой и обсохнуть

Н
Наталья
1 ноя 2025
Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.
Интересный маршрут, красивые места, новый теплоход.
Мы остались довольны.

Еще и кофе попили, на теплоходе оказалось небольшое кафе.
Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.Насыщенная и красочная экскурсия по рекам и канала Санкт- Петербурга.
A
Alisa
30 окт 2025
Восхитительные виды осеннего Петербурга! Теплый кораблик, глинтвейн и интересная экскурсия.
А
Анастасия
30 окт 2025
хорошая экскурсия за свои деньги, аудиогид понятный, кораблик чистый 👍🏼
хорошая экскурсия за свои деньги, аудиогид понятный, кораблик чистый 👍🏼
С
Сюзанна
15 окт 2025
Прикольная прогулка с друзьями получилась, не хватило гостеприимности и отправление было не по времени.
Прикольная прогулка с друзьями получилась, не хватило гостеприимности и отправление было не по времени.Прикольная прогулка с друзьями получилась, не хватило гостеприимности и отправление было не по времени.Прикольная прогулка с друзьями получилась, не хватило гостеприимности и отправление было не по времени.Прикольная прогулка с друзьями получилась, не хватило гостеприимности и отправление было не по времени.
Жанна
Жанна
14 окт 2025
Все понравилось, спасибо
Елена
Елена
12 окт 2025
Спасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались уже вечером, стало прохладно, спустились вниз. Видно все отлично! Есть бар, где можно взять чай согреться.
Спасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались ужеСпасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались ужеСпасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались ужеСпасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались ужеСпасибо за прогулку, все было очень классно! Теплоход новый, есть палуба открытая и закрытая, катались уже
К
Кристина
9 окт 2025
Все понравилось, очень довольны, теплоход новейший. Спасибо!)
с
светлана
3 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень красиво! Все понравилось!
Маргарита
Маргарита
28 сен 2025
Всё очень понравилось. Но, так как на речной прогулке я была в первый раз, и если бы в описании было что на борту можно приобрести чай, кофе и другие напитки,
а так же какие то нехитрые блюда, то мне бы не пришлось залпом пить кофе, а так же складировать продукты для перекуса в вашу ячейку для хранения, перед посадкой на теплоход. Я бы в комфорте приобрела бы всё необходимое у вас.

Всё очень понравилось. Но, так как на речной прогулке я была в первый раз, и еслиВсё очень понравилось. Но, так как на речной прогулке я была в первый раз, и еслиВсё очень понравилось. Но, так как на речной прогулке я была в первый раз, и еслиВсё очень понравилось. Но, так как на речной прогулке я была в первый раз, и если
Е
Екатерина
24 сен 2025
Отличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадала с маршрутом. Отлично провели время. Но одевайтесь тепло, ветра никто не отменял, наверху было очень прохладно
Отличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадалаОтличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадалаОтличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадалаОтличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадалаОтличная прогулка за свои деньги. Аудиогид с четкой дикцией и хорошим звуком, интересная информация, которая совпадала
А
Александр
23 сен 2025
Хорошо👍
А
Анастасия
17 сен 2025
Прекрасная экскурсия!
Т
Татьяна
7 сен 2025
Всё понравилось. Рекомендую!
Анастасия
Анастасия
7 сен 2025
Добрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многое другое. Спасибо большое компании за провеленное мероприятие.
Добрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многоеДобрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многоеДобрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многоеДобрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многоеДобрый вечер. Экскурсия очень понравилось, много интересного узнали. Мечтала прокатиться по реке Фонтанка, мойка, и многое

