Теплоходная экскурсия по Неве и каналам Петербурга предлагает уникальную возможность увидеть город с воды. Путешествие проходит по живописным маршрутам, включая Фонтанку, Крюков канал и Мойку.Пассажиры смогут насладиться видами на Пантелеймоновский

мост, памятник Чижику-Пыжику и Исаакиевский собор. На борту теплохода доступен аудиогид на русском языке, который расскажет о каждой достопримечательности. Уютная обстановка на открытой и закрытой палубах, а также комфортные условия для всех гостей делают эту прогулку идеальным выбором для знакомства с историческим центром города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание водной прогулки

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Самые лучшие виды и ракурсы Петербурга открываются с воды. Приглашаем полюбоваться ими с борта уютного теплохода во время занимательной экскурсии по каналам!

Маршрут

Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка

Во время прогулки вы увидите:

Пантелеймоновский мост

Памятник Чижику-Пыжику

Усадьбу Державина

Семимостье

Мариинский театр

Поцелуев мост

Исаакиевский собор

И множество других исторических памятников

О каждой достопримечательности, которую мы будем проходить, вам расскажет наш аудиогид.

Организационные детали