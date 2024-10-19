Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка

Круиз для любителей необычных маршрутов: от Медного всадника до Авроры и северных островов с закатами и живой музыкой
Эта водная прогулка предлагает уникальную возможность увидеть Санкт-Петербург с воды.

Начав с Медного всадника, путешественники смогут насладиться видами на Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж и крейсер Аврора. Маршрут проходит через индустриальные районы и северные острова, такие как Каменный и Крестовский. Завершает прогулку захватывающий вид на Финский залив и Лахта-центр. Весь маршрут сопровождается рассказами опытного гида и живой музыкой
4.59
265 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🛳️ Комфортный теплоход VIP-класса
  • 🎶 Живая музыка на борту
  • 🏙️ Захватывающие виды на закате
  • 🗺️ Интересный маршрут по северным островам
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Ближайшие даты:
1
мая2
мая3
мая4
мая5
мая6
мая7
мая
Время начала: 19:45, 20:00

Что можно увидеть

  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Эрмитаж
  • Летний сад
  • Крейсер Аврора
  • Лахта-центр
  • Вантовый мост
  • Стадион Зенит

Описание водной прогулки

  • Открыточные виды Петербурга. Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора.
  • Северные острова. Плывя по рукавам Невы, вы познакомитесь с индустриальным Петербургом, услышите о дуэли Пушкина на Черной Речке. Затем маршрут проложен вдоль островов — Каменного, Петровского, Крестовского и Васильевского. Вы откроете их богатую историю и современный элитный облик.
  • Закатные пейзажи. В завершение вас ждут захватывающие вечерние виды на Финский залив, Вантовый мост, стадион «Зенит» и высочайшее здание Европы, башню Лахта-центра.

Вся прогулка сопровождается рассказами о прошлом города, который помнит величайшие события Российской империи. О его знаменитых именах и характере. Это единственная в городе живая интерактивная экскурсия на теплоходе.

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит на комфортном новом теплоходе VIP-класса, с кондиционером/отоплением и баром
  • Есть две палубы: закрытая отапливаемая и открытая, с панорамным видом. Есть гальюн (туалет).
  • Вести экскурсию будет аккредитованный воодушевленный экскурсовод
  • Во время круиза звучит живая музыка от молодых талантливых музыкантов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале вблизи «Медного всадника» (станция метро Адмиралтейская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 265 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
199
4
43
3
10
2
6
1
7

Фотографии от путешественников

Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Марина)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Марина)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Таисия)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Таисия)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Таисия)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Анастасия)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Анастасия)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Анастасия)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Анна)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Марина)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Даниил)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (анна)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Виктория)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Алексей)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Алексей)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Алексей)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Алексей)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Алексей)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Алексей)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ирина)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ирина)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ирина)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Ольга)Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка (Хакимов)
М
19 окт 2024
Очень необычная прогулка в сопровождении саксофона, интересной экскурсией и вокалом!!!) рекомендую 100 %!!!
Удивительные виды заката завораживают!!!
Необычный маршрут, что тоже очень привлекло.
Очень необычная прогулка в сопровождении саксофона, интересной экскурсией и вокалом!!!) рекомендую 100 %!!!Очень необычная прогулка в сопровождении саксофона, интересной экскурсией и вокалом!!!) рекомендую 100 %!!!
О
13 окт 2024
Живая музыка, гид, прекрасный теплоход. Всё в тему, уютно и комфортно. Только положительные эмоции. Благодарим!
Живая музыка, гид, прекрасный теплоход. Всё в тему, уютно и комфортно. Только положительные эмоции. Благодарим!
Юлия
8 окт 2024
Побывали весной на данной водной прогулке.
Просто великолепно и восхитительно!
Гид потрясающий- профи.
Приятный, четкий, поставленный и красивый голос.
Из 4 экскурсий за поездку в СПБ смело ставлю 5 только этой.
Юнона
7 окт 2024
Просто чудесное мероприятие, атмосфера теплая, голос экскурсовода как песня, музыкант и исполнитель песен очень талантливый и приятный. Насладились прогулкой от и до, но!!! Женщины, которые нас встречали у причала, билитершы, по другому никак не назову, оказались очень грубыми, дерзкими, разговаривали сквозь зубы, как будто одолжение нам делают!!!
Алёна
22 сен 2024
Все хорошо, мешали дети слушать гида, родителям было всё равно. 🤷🏽‍♀️
София
19 сен 2024
Экскурсия очень сильно понравилась,было интересно и познавательно.
С
15 сен 2024
Интересная и познавательная прогулка. Очень рекомендую. Были в восторге.
В
5 сен 2024
Посетили с супругой данную экскурсию. Говоря коротко Восторг! Водные экскурсии по СПб и не только были неоднократно в моей жизни, но эта оставила самые неизгладимые впечатления. Корабль действительно свеж и
читать дальше

очень хорош, интерьер и экстерьер замечательны. Нетривиальный подход к проведению экскурсии у экскурсовода. Музыкальное сопровождение в живом звучании саксофона до начала экскурсии и на обратном пути. Маршрут проходит по островам, которые ранее видел и посещал только по суше, совсем другое впечатление. Рекомендую!

Т
5 сен 2024
Ненавязчивое экскурсионное сопровождение с множеством интересных фактов, согревающий чай, необычный маршрут с красивыми видами, и закат в финском заливе под звуки саксофона - просто улёт, нам безумно понравилось😍
Ненавязчивое экскурсионное сопровождение с множеством интересных фактов, согревающий чай, необычный маршрут с красивыми видами, и закатНенавязчивое экскурсионное сопровождение с множеством интересных фактов, согревающий чай, необычный маршрут с красивыми видами, и закатНенавязчивое экскурсионное сопровождение с множеством интересных фактов, согревающий чай, необычный маршрут с красивыми видами, и закат
А
2 сен 2024
Потрясающие люди, занимающиеся этим делом! Экскурсовод – женщина с тонким чувством юмора, прекрасно доносящая материал. Музыкант – очень душевный, располагающий человек. Не запомнила имена, к сожалению. Но если у нас где-то остались настоящие интеллигенты, то это они проводили эту экскурсию! Спасибо за чудесный вечер!!!
Потрясающие люди, занимающиеся этим делом! Экскурсовод – женщина с тонким чувством юмора, прекрасно доносящая материал. МузыкантПотрясающие люди, занимающиеся этим делом! Экскурсовод – женщина с тонким чувством юмора, прекрасно доносящая материал. МузыкантПотрясающие люди, занимающиеся этим делом! Экскурсовод – женщина с тонким чувством юмора, прекрасно доносящая материал. Музыкант
А
26 авг 2024
Теплоход очень хороший. Живая музыка, интересный рассказ гида. Прогулка супер.
Теплоход очень хороший. Живая музыка, интересный рассказ гида. Прогулка супер.
Ольга
21 авг 2024
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо организаторам. Благодарность Анне за интересный рассказ о достопримечательностях, которые мы проплывали. Было очень познавательно и увлекательно. И отдельное спасибо Никите за музыкальное сопровождение, добавившее изюминку в этот прекрасный вечер. Однозначно ещё вернусь к вам и всем друзьям буду советовать
Марина
17 авг 2024
Замечательная экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает, узнали много нового. Красота Финского залива на закате незабываемое зрелище. Приятным бонусом идет музыкальное сопровождение. Замечательная игра на саксофоне. Очень все понравилось.
Замечательная экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает, узнали много нового. Красота Финского залива на закате незабываемое зрелище.
Елена
13 авг 2024
В целом мне эта прогулка. Мы выбрали вечернее время,закат на заливе был прекрасен. Экскурсовод приятным голосом сопровождала всю поездку рассказами,но они не были скучно зазубренным текстом из школьного учебника,ее было
читать дальше

интересно слушать. Идеальным дополнением был саксофонист. Лично мне категорически не понравилось,что рядом с нами сидели люди и пили пиво из бутылок, какая то парочка всю дорогу без перерыва почти целовалась. Перед нами сидела семья с маленькими детьми,которым было скучно,не интересно,поэтому они шумели. На верхней палубе изначально сели все,было ощущение,что нам всем очень тесно, скученность,гайдешь. Но,когда поднялся ветер,и часть людей ушли на нижнюю палубу,стало лучше слышно и музыку и рассказчика,не было слышно ни детей,ни мужской хохот

Светлана
11 авг 2024
Все было прекрасно: теплоход, живая музыка, роскошный закат на Финском заливе. Хочу отметить отличную работу экскурсовода. В общем, пятерка с плюсом.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
На катере
6 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Петербург с воды: прогулка на катере
На катере по рекам и каналам Петербурга. Откройте для себя театральный, садово-парковый и промышленный облик города, наслаждаясь видами с воды
Завтра в 13:30
17 фев в 00:30
от 12 000 за всё до 10 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Финский Петербург. Индивидуальная экскурсия
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
17 фев в 18:00
20 фев в 18:00
3300 за всё до 3 чел.
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
1 мар в 08:30
2 мар в 08:30
13 500 за человека