М Марина Очень необычная прогулка в сопровождении саксофона, интересной экскурсией и вокалом!!!) рекомендую 100 %!!!

Удивительные виды заката завораживают!!!

Необычный маршрут, что тоже очень привлекло.

О Ольга Живая музыка, гид, прекрасный теплоход. Всё в тему, уютно и комфортно. Только положительные эмоции. Благодарим!

Юлия Побывали весной на данной водной прогулке.

Просто великолепно и восхитительно!

Гид потрясающий- профи.

Приятный, четкий, поставленный и красивый голос.

Из 4 экскурсий за поездку в СПБ смело ставлю 5 только этой.

Юнона Просто чудесное мероприятие, атмосфера теплая, голос экскурсовода как песня, музыкант и исполнитель песен очень талантливый и приятный. Насладились прогулкой от и до, но!!! Женщины, которые нас встречали у причала, билитершы, по другому никак не назову, оказались очень грубыми, дерзкими, разговаривали сквозь зубы, как будто одолжение нам делают!!!

Алёна Все хорошо, мешали дети слушать гида, родителям было всё равно. 🤷🏽‍♀️

София Экскурсия очень сильно понравилась,было интересно и познавательно.

С Светлана Интересная и познавательная прогулка. Очень рекомендую. Были в восторге.

В Владислав читать дальше очень хорош, интерьер и экстерьер замечательны. Нетривиальный подход к проведению экскурсии у экскурсовода. Музыкальное сопровождение в живом звучании саксофона до начала экскурсии и на обратном пути. Маршрут проходит по островам, которые ранее видел и посещал только по суше, совсем другое впечатление. Рекомендую! Посетили с супругой данную экскурсию. Говоря коротко Восторг! Водные экскурсии по СПб и не только были неоднократно в моей жизни, но эта оставила самые неизгладимые впечатления. Корабль действительно свеж и

Т Таисия Ненавязчивое экскурсионное сопровождение с множеством интересных фактов, согревающий чай, необычный маршрут с красивыми видами, и закат в финском заливе под звуки саксофона - просто улёт, нам безумно понравилось😍

А Анастасия Потрясающие люди, занимающиеся этим делом! Экскурсовод – женщина с тонким чувством юмора, прекрасно доносящая материал. Музыкант – очень душевный, располагающий человек. Не запомнила имена, к сожалению. Но если у нас где-то остались настоящие интеллигенты, то это они проводили эту экскурсию! Спасибо за чудесный вечер!!!

А Анна Теплоход очень хороший. Живая музыка, интересный рассказ гида. Прогулка супер.

Ольга Шикарная экскурсия. Огромное спасибо организаторам. Благодарность Анне за интересный рассказ о достопримечательностях, которые мы проплывали. Было очень познавательно и увлекательно. И отдельное спасибо Никите за музыкальное сопровождение, добавившее изюминку в этот прекрасный вечер. Однозначно ещё вернусь к вам и всем друзьям буду советовать

Марина Замечательная экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает, узнали много нового. Красота Финского залива на закате незабываемое зрелище. Приятным бонусом идет музыкальное сопровождение. Замечательная игра на саксофоне. Очень все понравилось.

Елена читать дальше интересно слушать. Идеальным дополнением был саксофонист. Лично мне категорически не понравилось,что рядом с нами сидели люди и пили пиво из бутылок, какая то парочка всю дорогу без перерыва почти целовалась. Перед нами сидела семья с маленькими детьми,которым было скучно,не интересно,поэтому они шумели. На верхней палубе изначально сели все,было ощущение,что нам всем очень тесно, скученность,гайдешь. Но,когда поднялся ветер,и часть людей ушли на нижнюю палубу,стало лучше слышно и музыку и рассказчика,не было слышно ни детей,ни мужской хохот В целом мне эта прогулка. Мы выбрали вечернее время,закат на заливе был прекрасен. Экскурсовод приятным голосом сопровождала всю поездку рассказами,но они не были скучно зазубренным текстом из школьного учебника,ее было