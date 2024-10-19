Эта водная прогулка предлагает уникальную возможность увидеть Санкт-Петербург с воды.
Начав с Медного всадника, путешественники смогут насладиться видами на Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж и крейсер Аврора. Маршрут проходит через индустриальные районы и северные острова, такие как Каменный и Крестовский. Завершает прогулку захватывающий вид на Финский залив и Лахта-центр. Весь маршрут сопровождается рассказами опытного гида и живой музыкой
Начав с Медного всадника, путешественники смогут насладиться видами на Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж и крейсер Аврора. Маршрут проходит через индустриальные районы и северные острова, такие как Каменный и Крестовский. Завершает прогулку захватывающий вид на Финский залив и Лахта-центр. Весь маршрут сопровождается рассказами опытного гида и живой музыкой
5 причин купить эту прогулку
- 🛳️ Комфортный теплоход VIP-класса
- 🎶 Живая музыка на борту
- 🏙️ Захватывающие виды на закате
- 🗺️ Интересный маршрут по северным островам
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Медный всадник
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Эрмитаж
- Летний сад
- Крейсер Аврора
- Лахта-центр
- Вантовый мост
- Стадион Зенит
Описание водной прогулки
- Открыточные виды Петербурга. Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора.
- Северные острова. Плывя по рукавам Невы, вы познакомитесь с индустриальным Петербургом, услышите о дуэли Пушкина на Черной Речке. Затем маршрут проложен вдоль островов — Каменного, Петровского, Крестовского и Васильевского. Вы откроете их богатую историю и современный элитный облик.
- Закатные пейзажи. В завершение вас ждут захватывающие вечерние виды на Финский залив, Вантовый мост, стадион «Зенит» и высочайшее здание Европы, башню Лахта-центра.
Вся прогулка сопровождается рассказами о прошлом города, который помнит величайшие события Российской империи. О его знаменитых именах и характере. Это единственная в городе живая интерактивная экскурсия на теплоходе.
Организационные детали
- Водная прогулка проходит на комфортном новом теплоходе VIP-класса, с кондиционером/отоплением и баром
- Есть две палубы: закрытая отапливаемая и открытая, с панорамным видом. Есть гальюн (туалет).
- Вести экскурсию будет аккредитованный воодушевленный экскурсовод
- Во время круиза звучит живая музыка от молодых талантливых музыкантов
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале вблизи «Медного всадника» (станция метро Адмиралтейская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8253 туристов
Я люблю рассказывать истории: скучные факты обрастают любопытными подробностями, и вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России, ведьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 265 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
19 окт 2024
Очень необычная прогулка в сопровождении саксофона, интересной экскурсией и вокалом!!!) рекомендую 100 %!!!
Удивительные виды заката завораживают!!!
Необычный маршрут, что тоже очень привлекло.
Удивительные виды заката завораживают!!!
Необычный маршрут, что тоже очень привлекло.
О
Ольга
13 окт 2024
Живая музыка, гид, прекрасный теплоход. Всё в тему, уютно и комфортно. Только положительные эмоции. Благодарим!
Юлия
8 окт 2024
Побывали весной на данной водной прогулке.
Просто великолепно и восхитительно!
Гид потрясающий- профи.
Приятный, четкий, поставленный и красивый голос.
Из 4 экскурсий за поездку в СПБ смело ставлю 5 только этой.
Просто великолепно и восхитительно!
Гид потрясающий- профи.
Приятный, четкий, поставленный и красивый голос.
Из 4 экскурсий за поездку в СПБ смело ставлю 5 только этой.
Юнона
7 окт 2024
Просто чудесное мероприятие, атмосфера теплая, голос экскурсовода как песня, музыкант и исполнитель песен очень талантливый и приятный. Насладились прогулкой от и до, но!!! Женщины, которые нас встречали у причала, билитершы, по другому никак не назову, оказались очень грубыми, дерзкими, разговаривали сквозь зубы, как будто одолжение нам делают!!!
Алёна
22 сен 2024
Все хорошо, мешали дети слушать гида, родителям было всё равно. 🤷🏽♀️
София
19 сен 2024
Экскурсия очень сильно понравилась,было интересно и познавательно.
С
Светлана
15 сен 2024
Интересная и познавательная прогулка. Очень рекомендую. Были в восторге.
В
Владислав
5 сен 2024
Посетили с супругой данную экскурсию. Говоря коротко Восторг! Водные экскурсии по СПб и не только были неоднократно в моей жизни, но эта оставила самые неизгладимые впечатления. Корабль действительно свеж и
Т
Таисия
5 сен 2024
Ненавязчивое экскурсионное сопровождение с множеством интересных фактов, согревающий чай, необычный маршрут с красивыми видами, и закат в финском заливе под звуки саксофона - просто улёт, нам безумно понравилось😍
А
Анастасия
2 сен 2024
Потрясающие люди, занимающиеся этим делом! Экскурсовод – женщина с тонким чувством юмора, прекрасно доносящая материал. Музыкант – очень душевный, располагающий человек. Не запомнила имена, к сожалению. Но если у нас где-то остались настоящие интеллигенты, то это они проводили эту экскурсию! Спасибо за чудесный вечер!!!
А
Анна
26 авг 2024
Теплоход очень хороший. Живая музыка, интересный рассказ гида. Прогулка супер.
Ольга
21 авг 2024
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо организаторам. Благодарность Анне за интересный рассказ о достопримечательностях, которые мы проплывали. Было очень познавательно и увлекательно. И отдельное спасибо Никите за музыкальное сопровождение, добавившее изюминку в этот прекрасный вечер. Однозначно ещё вернусь к вам и всем друзьям буду советовать
Марина
17 авг 2024
Замечательная экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает, узнали много нового. Красота Финского залива на закате незабываемое зрелище. Приятным бонусом идет музыкальное сопровождение. Замечательная игра на саксофоне. Очень все понравилось.
Елена
13 авг 2024
В целом мне эта прогулка. Мы выбрали вечернее время,закат на заливе был прекрасен. Экскурсовод приятным голосом сопровождала всю поездку рассказами,но они не были скучно зазубренным текстом из школьного учебника,ее было
Светлана
11 авг 2024
Все было прекрасно: теплоход, живая музыка, роскошный закат на Финском заливе. Хочу отметить отличную работу экскурсовода. В общем, пятерка с плюсом.
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