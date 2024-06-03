1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Балабанова
Взглянуть на город через образы картин, снятых культовым режиссером постсоветской России
Начало: В районе станции метро Приморская
9 июня в 13:30
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Уникальная экскурсия для всех любителей культового фильма! На автомобиле есть возможность посетить многие интересные места в разных частях города -
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
- ККатерина31 мая 2024Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
- ВВладимир30 мая 2024Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
- ИИннэса28 мая 2024Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!
- ВВалерий23 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Даниле за прекрасную экскурсию по местам съёмок фильма «Брат»! Благодаря Даниле я смог погрузиться в атмосферу фильма
- ООльга19 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Интересный, харизматичный, очень эрудированный гид Виктор. Комфортные условия перемещения между локациями, звуковой и видеоряд из фильма сопровождает
- ММаргарита19 мая 2024Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)
- ООльга13 мая 2024Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.
- ААртур13 мая 2024Отличная экскурсия! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кино»
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