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и увидеть своими глазами места, где снимались его сцены. Он рассказал нам много интересных фактов о фильме, его создании и съёмках, а также о жизни и творчестве Алексея Балабанова. Я получил огромное удовольствие от экскурсии и узнал много нового. Спасибо Даниле за его профессионализм, увлечённость и любовь к своему делу! Рекомендую всем, кто интересуется фильмом «Брат» и хочет узнать больше о его создании, посетить эту экскурсию.