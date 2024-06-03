Экскурсии по местам из кино в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Кино» в Санкт-Петербурге, цены от 2 490 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490 за человека
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
12 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Петербург Балабанова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Петербург Балабанова
Взглянуть на город через образы картин, снятых культовым режиссером постсоветской России
Начало: В районе станции метро Приморская
9 июня в 13:30
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Уникальная экскурсия для всех любителей культового фильма! На автомобиле есть возможность посетить многие интересные места в разных частях города -
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    от застывшего в прошлом Сенного рынка до Смоленского Лютеранского кладбища. Много занимательных фактов, музыкальное погружение и даже тот самый свитер! Однозначная рекомендация!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый
  • К
    Катерина
    31 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
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    нас была разная компания с различным уровнем знаний, но все остались в восторге от прогулки! Отдельно хочу отметить стрессоустойчивость и понимание экскурсовода) Спасибо огромное Никите, мы обязательно вернемся на другие маршруты)

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
    Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
  • И
    Иннэса
    28 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!
  • В
    Валерий
    23 мая 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Хочу выразить огромную благодарность Даниле за прекрасную экскурсию по местам съёмок фильма «Брат»! Благодаря Даниле я смог погрузиться в атмосферу фильма
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    и увидеть своими глазами места, где снимались его сцены. Он рассказал нам много интересных фактов о фильме, его создании и съёмках, а также о жизни и творчестве Алексея Балабанова. Я получил огромное удовольствие от экскурсии и узнал много нового. Спасибо Даниле за его профессионализм, увлечённость и любовь к своему делу! Рекомендую всем, кто интересуется фильмом «Брат» и хочет узнать больше о его создании, посетить эту экскурсию.

    Хочу выразить огромную благодарность Даниле за прекрасную экскурсию по местам съёмок фильма «Брат»!Хочу выразить огромную благодарность Даниле за прекрасную экскурсию по местам съёмок фильма «Брат»!Хочу выразить огромную благодарность Даниле за прекрасную экскурсию по местам съёмок фильма «Брат»!Хочу выразить огромную благодарность Даниле за прекрасную экскурсию по местам съёмок фильма «Брат»!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Автопрогулка по местам фильма «Брат»
    Экскурсия очень понравилась. Интересный, харизматичный, очень эрудированный гид Виктор. Комфортные условия перемещения между локациями, звуковой и видеоряд из фильма сопровождает
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    рассказ экскурсовода + фото на память. Всё продумано до мелочей. Озвучены интересные и малоизвестные факты о съемках фильма, режисере и актёрах. После автопрогулки осталось приятное послевкусие.

  • М
    Маргарита
    19 мая 2024
    Автопрогулка по местам фильма «Брат»
    Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)
    Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)Мы в восторге от прогулки! Виктору большое спасибо, что смог окунуть нас в атмосферу любимого фильма. Очень понравилось!:)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
    Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.
  • А
    Артур
    13 мая 2024
    Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
    Отличная экскурсия! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кино»

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  1. Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
  2. Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
  3. Автопрогулка по местам фильма «Брат»
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  2. Набережная
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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