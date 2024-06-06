Приглашаем отправиться в один из самых впечатляющих дворцово-парковых комплексов России. На комфортабельном автобусе вы проедете по бывшей императорской дороге, услышите о прошлом петергофской резиденции и представителях Романовых, связанных с ней. А на месте исследуете шедевры Нижнего парка, полюбуетесь его ландшафтным дизайном и узнаете о секретах работы фонтанов.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия (1 час). По пути в Петергоф вы увидите Нарвские Триумфальные ворота — памятник победы России в Отечественной войне 1812 года, Константиновский дворец (президентскую резиденцию), Кировский завод — крупнейшее предприятие СССР, а также дачи богатых вельмож: Дашковых, Шереметевых, Воронцовых.

Знакомство с Нижним парком (40—45 мин). Прибыв в музей-заповедник, вы полюбуетесь Большим каскадом со скульптурой легендарного Самсона, каскадом «Шахматная гора» и фонтанами-шутихами. Прогуляетесь у Монплезира — дворца для отдыха Петра I. И конечно, оцените величественный вид Большого дворца.

На обратном пути вы проедете по Западному скоростному диаметру, где увидите новые достопримечательности Петербурга: стадион «Газпром-Арена», Лахта-центр. А на Васильевском острове будет остановка на дегустацию знаменитого императорского кронштадтского зефира.

В течение дня гид расскажет, как Пётр I занимался строительством новой России, как воевал в Северной войне со шведами

Вы узнаете, какие праздники устраивали в Петергофе, как проходили торжественные приёмы наших императоров

Выясните, чем заслужили мировую славу петергофские фонтаны и в чём секреты их функционирования

Также вы представите, что стало с Петергофом после Революции 1917 года, и поймёте, почему после Великой Отечественной войны этот пригород стали называть «возрождённым из пепла парадизом»

Организационные детали

Детали оплаты

На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку

После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон

При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 часов — часть, внесённую по QR-коду

Другие детали