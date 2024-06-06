Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
Погулять среди знаменитых скульптур, фонтанов, старинных аллей и познакомиться с историей ансамбля
Приглашаем отправиться в один из самых впечатляющих дворцово-парковых комплексов России.
На комфортабельном автобусе вы проедете по бывшей императорской дороге, услышите о прошлом петергофской резиденции и представителях Романовых, связанных с ней.
А на месте исследуете шедевры Нижнего парка, полюбуетесь его ландшафтным дизайном и узнаете о секретах работы фонтанов.
4.21
19 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия (1 час). По пути в Петергоф вы увидите Нарвские Триумфальные ворота — памятник победы России в Отечественной войне 1812 года, Константиновский дворец (президентскую резиденцию), Кировский завод — крупнейшее предприятие СССР, а также дачи богатых вельмож: Дашковых, Шереметевых, Воронцовых.
Знакомство с Нижним парком (40—45 мин). Прибыв в музей-заповедник, вы полюбуетесь Большим каскадом со скульптурой легендарного Самсона, каскадом «Шахматная гора» и фонтанами-шутихами. Прогуляетесь у Монплезира — дворца для отдыха Петра I. И конечно, оцените величественный вид Большого дворца.
На обратном пути вы проедете по Западному скоростному диаметру, где увидите новые достопримечательности Петербурга: стадион «Газпром-Арена», Лахта-центр. А на Васильевском острове будет остановка на дегустацию знаменитого императорского кронштадтского зефира.
В течение дня гид расскажет, как Пётр I занимался строительством новой России, как воевал в Северной войне со шведами
Вы узнаете, какие праздники устраивали в Петергофе, как проходили торжественные приёмы наших императоров
Выясните, чем заслужили мировую славу петергофские фонтаны и в чём секреты их функционирования
Также вы представите, что стало с Петергофом после Революции 1917 года, и поймёте, почему после Великой Отечественной войны этот пригород стали называть «возрождённым из пепла парадизом»
Организационные детали
Детали оплаты
На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку
После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 часов — часть, внесённую по QR-коду
Другие детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида, входные билеты и дегустация зефира
Обязательно возьмите с собой паспорт, а детям до 14 лет — свидетельства о рождении
В Нижнем парке высокие цены на питание, вы можете взять перекус с собой. Также не забудьте дождевики и зонты.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 10430 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти читать дальше
автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!
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Фотографии от путешественников
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Ольга
6 июня 2024
Экскурсия состоялась 5 июня 2024,было очень интересно, спасибо организаторам. Маргарита сопровождающая до Петергофа,очень интересно и грамотно рассказала историю города, так же памятников. Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу который в Петергофе очень интересно,доступными словами рассказал все о Петергофе.
И
Ирина
30 мая 2024
Организация поездки очень плохая, две разных экскурсии, в Кронштадт и Петергоф разместили в одном автобусе. В результате после окончания экскурсии в Петергофе группа ждала автобус более двух часов! Заканчивается экскурсия в 17 часов,но мы прибыли в 20 часов!
А
Алексей
18 мая 2024
Всё Супер!!! Гид Молодец!!!
М
Максим
14 мая 2024
Проверка и рассадка пассажиров заняла 45 минут. В автобусе хрепели динамики по правой стороне и на кочках-отключался звук. Экскурсовод Александра-рассказывала без интузиазма и скучно. Ну и как всегда, куда без потдатых - никуда.
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый вечер! Нам очень жаль, что так долго отправляли автобус, но, к сожалению, иногда бывают организационные моменты затягиваются. Александре сделаем читать дальше
замечание. Не переживайте. А по поводу нетрезвых личностей в автобусе - надо было сообщить экскурсоводу или водителю, их бы высадили. Желаем Ваа всего доброго и светлого!
Андрей
11 мая 2024
Всё понравилось, экскурсия классная.
М
Марина
10 мая 2024
Впечатление от экскурсии двоякое. От Петергофа в восторге! Сам Петергоф прекрасен и гид Мария, проводившая там экскурсию, знающий специалист. Экскурсия же по дороге в Петергоф не очень впечатлила, рассказ гида сумбурный. Возвращение из Петергофа - это просто доставка автобусом на место. Ни заявленного обзора новых зданий Питера, ни дегустации зефира, которая, как было указано на сайте, ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ.
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день, Мария! Приносим Вам свои извинения за работу экскурсовода. Обязательно проведем с экскурсоводом беседу.
Алексей
9 мая 2024
Все было организовано, но во первых: на месте встречи ждали эксурвовода Оксану полчаса,потом мы с опозданием приехали на наемном автобусе в Петергоф. Спасибо тамошним экскурсоводам все прошло отлично. Но перед читать дальше
экскурсией Оксана порекомендовала подкрепиться в Черебуречьной перед входом,что мы и сделали. Когда пришло время посадки в автобус для обратного трансфера,моей супруге стало плохо и ей пришлось воспользоваться туалетом. Данный экскурсовод поставил условие:5минут,либо мы уезжаем) Я,как супруг пытался объяснить эксурводу,что нужно подождать буквально 5 минут,но было игнорировано и автобус уехал без нас. В конце концов пришлось воспользоваться услугами такси 1000 рублей. Не рекомендую эту организацию
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день, Алексей! Приносим свои извинения за задержку перед отправлением, т. к. в предпраздничный день в городе были перекрыты многие читать дальше
улицы. К сожалению, мы не могли повлиять на сложившуюся ситуацию. Т. к. Вы были в нетрезвом состоянии и Вы не желали слушать план действий от экскурсовода, было принято решение Вас с семьей оставить в Петергофе, подождав 15 минут на парковке.
Я
Яна
6 мая 2024
Экскурсия ужасная, организация никакая. Место встречи и номер автобуса пишут только после запроса, самостоятельно информацию не направляют. Время начала экскурсии 12:00, по факту 12:30, никто об этом не предупреждает. Ожидание читать дальше
в 40-50 минут на улице в холодную погоду очень неприятно (всего 7 градусов и пасмурно очень). Экскурсовод Владимир вел экскурсию очень сумбурно, ехала послушать про Петергоф, а была дана информация от блокады Ленинграда до личной жизни соседки экскурсовода. Постоянные скачки с тему на тему, чувствуется, что маршрут экскурсоводу не знаком, информация по маршруту следования не структурирована. Экскурсовод общался со слушателями как со своими давними знакомыми, используя жаргонные обороты. Экскурсию спас экскурсовод из самого Петергофа. Заявленной дегустации зефира не было, обратная дорога была тем же маршрутом. Время проведения экскурсии заявлено 5,5 часов, по факту около 5 часов (выезд в 12:30, приезд 17:15).
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день,Яна! Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Хотелось бы пояснить, что когда Вы получаете от нас письмо, там сказано, читать дальше
что Вам необходимо за час позвонить и уточнить номер автобуса. О том, что мы оповестим, там нет и слова. За работу экскурсовода Владимира так же приносим извинения, он будет отстранен от работы. Вам на следующие поездки предлагаем скидку в размере 50%.
Виктория
5 мая 2024
Спасибо все очень понравилось, приятный и грамотный экскурсовод Оксана. Остались только положительные эмоции.
Галина
4 мая 2024
Очень понравилась экскурсия в Петергоф. Наш гид Оксана очень интересно рассказала про Петергоф,про Петра 1,про Санкт-Петербург. Мы рекомендуем такую поездку. Мы хотим выразить благодарность Оксане-гид и Виктору-водителю за отличную экскурсию.
Л
Любовь
3 мая 2024
Всё супер 👍!!!
Yulia
1 мая 2024
Хочу поблагодарить организаторов за экскурсию в Петергоф. Я очень довольна. Все четко, начиная с бронирования. Экскурсию забронировала вечером, через час со мной уже связались сотрудники. Вежливость Сергея не знает границ🍓Я читать дальше
оплатила по реквизитам, а утром позвонила и спросила номер автобуса. Автобус был комфортабельный, водитель Алик вел превосходно экскурсию. 🍒 Очень понравился рассказ гида Валентины Леонидовны. Она просто сундучок со знаниями. В парке я не могла оторвать глаз от блеска фонтанов. После экскурсии менеджер Сергей помог мне донести вещи до гостиницы. А менеджер Олеся помогла забронировать билеты в театр. Всем рекомендую ❤️😍
Ю
Юлия
30 апр 2024
Экскурсия задержалась на 40 минут из-за приезда в город каких-то важных гостей. Но не смотря на это нам продлили время прибывания в Петергофе. Экскурсовод по дороге в Петергоф очень интересно читать дальше
рассказала нам про историю города. Сама экскурсия в Петергофе не совсем заинтересовала и утомила. С бОльшим интересом мы слушали гида в автобусе туда и на обратном пути. Чувствовалось, что гид с большой любовью к своему городу, очень увлекательно рассказывала про Петра I, про блокадный Ленинград. Благодарим гида за урок истории ❤️
О
Олеся
30 апр 2024
Экскурсия по Петергофу была супер! 💞 Несколько лет назад уже посещали нижний парк, но решили, что нужно посетить еще раз с экскурсоводом, чтобы увидеть фонтаны, узнать поподробнее всю историю, и не разочаровались. Правда! Фонтаны поражают своим великолепием, гид была очень знающей и интересной. Рекомендуем посетить это удивительное место и благодарим организаторов за отличное проведение экскурсии ☺️😊🙏🏻
И
Ирина
30 апр 2024
Экскурсия по Петергофу и их фонтанам была просто восхитительной! Мы приехали из Воронежа, очень хотели попасть на открытие фонтанов, но не удалось, приехали зато позже, но не чуть не расстроились! читать дальше
Не можем нарадоваться, что решили посетить это удивительное место. Сложилось всё: погода, профессиональный экскурсовод.
Фонтаны в Петергофе действительно поражают своим великолепием. Мы были в восторге от разнообразия их форм и размеров, а также от их феерических водных шоу. В Каждом фонтане есть своя уникальность и красота!
Гид Валентина была очень знающей, ее было интересно слушать о истории и технике работы фонтанов. Она подробно объяснили, как устроены фонтаны, интересные факты и каким образом они поддерживаются в рабочем состоянии.
Всей семьей обязательно рекомендуем посетить Петергоф и насладиться его удивительными фонтанами!!! Это незабываемое и впечатляющее путешествие, которое точно останется в вашей памяти на долгое время) Спасибо организатору - фирме «Морская столица» за качественное проведение экскурсий и организационную работу. Мы - счастливые люди!! 😍😍
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