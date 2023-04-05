Пышные ландшафтные парки, старинные аллеи, сверкающий золотом дворец, морские панорамы и, конечно, симфония фонтанов… Легендарный ансамбль на берегу Финского залива пронизан амбициозным духом петровских времён. На экскурсии в группе до 50 человек вы хорошо его ощутите, узнав о замысле фонтанного проекта, его реализации и неслучайной символике скульптур.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По дороге из Петербурга вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги.

Прибыв примерно через час в музейный комплекс, мы начнём пешеходную экскурсию по Нижнему парку. Вы рассмотрите множество блистательных фонтанов, установленных на всей территории комплекса. Выясните, как удалось осуществить грандиозный проект, и осознаете, что перед вами — чудо инженерной мысли 18 века. Мы подробно изучим композиции скульптур и обсудим их, зачастую, мифологическую символику. Вы узнаете, кому их посвящали и какие фонтаны придумывал сам Пётр I. А также увидите, как в Петергофе воплотились идеи, позаимствованные в Версале и Ватикане.

В нашей программе:

— Большой каскад

— Львиный каскад

— Павильон «Эрмитаж»

— Фонтаны «Адам» и «Ева»

— Фонтан-шутиха «Диванчики»

— Фонтан Солнце

— Памятник Петру I

— Фонтаны «Дубок» и «Ёлочки»

— Римские фонтаны

— Шахматная гора

— «Самсон, разрывающий пасть льва»

После прогулки вы можете остаться в музее-заповеднике, насладиться прогулкой по территории комплекса и посетить дворец. Или отправиться на автобусе с группой обратно в Петербург.

Организационные детали