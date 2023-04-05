Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России
На экскурсии в группе до 50 человек вы хорошо его ощутите, узнав о замысле фонтанного проекта, его реализации и неслучайной символике скульптур.
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даты
Описание
Что вас ожидает
По дороге из Петербурга вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги.
Прибыв примерно через час в музейный комплекс, мы начнём пешеходную экскурсию по Нижнему парку. Вы рассмотрите множество блистательных фонтанов, установленных на всей территории комплекса. Выясните, как удалось осуществить грандиозный проект, и осознаете, что перед вами — чудо инженерной мысли 18 века. Мы подробно изучим композиции скульптур и обсудим их, зачастую, мифологическую символику. Вы узнаете, кому их посвящали и какие фонтаны придумывал сам Пётр I. А также увидите, как в Петергофе воплотились идеи, позаимствованные в Версале и Ватикане.
В нашей программе:
— Большой каскад
— Львиный каскад
— Павильон «Эрмитаж»
— Фонтаны «Адам» и «Ева»
— Фонтан-шутиха «Диванчики»
— Фонтан Солнце
— Памятник Петру I
— Фонтаны «Дубок» и «Ёлочки»
— Римские фонтаны
— Шахматная гора
— «Самсон, разрывающий пасть льва»
После прогулки вы можете остаться в музее-заповеднике, насладиться прогулкой по территории комплекса и посетить дворец. Или отправиться на автобусе с группой обратно в Петербург.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк: 600 руб. /взрослого, 450 руб. /ребёнка от 14 до 18 лет, до 14 лет — бесплатно
- Фонтаны Петергофа работают с конца апреля до конца сентября
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.