Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга

Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России

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Пышные ландшафтные парки, старинные аллеи, сверкающий золотом дворец, морские панорамы и, конечно, симфония фонтанов… Легендарный ансамбль на берегу Финского залива пронизан амбициозным духом петровских времён.

На экскурсии в группе до 50 человек вы хорошо его ощутите, узнав о замысле фонтанного проекта, его реализации и неслучайной символике скульптур.
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

По дороге из Петербурга вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги.

Прибыв примерно через час в музейный комплекс, мы начнём пешеходную экскурсию по Нижнему парку. Вы рассмотрите множество блистательных фонтанов, установленных на всей территории комплекса. Выясните, как удалось осуществить грандиозный проект, и осознаете, что перед вами — чудо инженерной мысли 18 века. Мы подробно изучим композиции скульптур и обсудим их, зачастую, мифологическую символику. Вы узнаете, кому их посвящали и какие фонтаны придумывал сам Пётр I. А также увидите, как в Петергофе воплотились идеи, позаимствованные в Версале и Ватикане.

В нашей программе:
— Большой каскад
— Львиный каскад
— Павильон «Эрмитаж»
— Фонтаны «Адам» и «Ева»
— Фонтан-шутиха «Диванчики»
— Фонтан Солнце
— Памятник Петру I
— Фонтаны «Дубок» и «Ёлочки»
— Римские фонтаны
— Шахматная гора
— «Самсон, разрывающий пасть льва»

После прогулки вы можете остаться в музее-заповеднике, насладиться прогулкой по территории комплекса и посетить дворец. Или отправиться на автобусе с группой обратно в Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк: 600 руб. /взрослого, 450 руб. /ребёнка от 14 до 18 лет, до 14 лет — бесплатно
  • Фонтаны Петергофа работают с конца апреля до конца сентября
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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