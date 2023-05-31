Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)

Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе

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Выделите полный день на Петергоф — он этого заслуживает! Вы не только прогуляетесь по великолепному парку, оцените фонтаны и услышите интересные сюжеты из прошлого, но и побываете в Большом дворце. Его интерьеры перенесут вас в эпоху, когда Петергоф был царской резиденцией. После знакомства с дворцово-парковым комплексом, вы отправитесь на метеоре в город.
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем на автобусе с площади Искусств. Во время путевой экскурсии вы заранее ознакомитесь с историей Петергофа и его окрестностей.

Большой дворец

Петергоф славится не только фонтанами, но и изысканной архитектурой. Дворцы создавались как место для летнего отдыха императоров в узком кругу семьи, без условностей и строгого этикета. На экскурсии по Большому дворцу вы увидите уникальные предметы повседневного царского быта и услышите истории о непарадной жизни государей.

➕ При желании вы также сможете посетить один из малых дворцов Петергофа.

Фонтаны «Русского Версаля»

На неспешной прогулке с гидом вы увидите ключевые объекты Нижнего парка и раскроете их смыслы. Список каскадов и фонтанов ниже может варьироваться в зависимости от того, будете вы посещать малый дворец или нет.

  • «Большой каскад» — центральная композиция парка
  • «Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
  • Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
  • «Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
  • Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
  • «Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
  • «Львиный каскад» с духом античности
  • «Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
  • Сияющий каскад «Золотая гора»

➕ У вас будет свободное время в парке (1,5 ч.), которое вы сможете провести так, как пожелаете: побродить по тенистым аллеям, посетить ещё один малый дворец или пообедать в кафе.

Дорога обратно

По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре. Сорок минут — и вы на Дворцовой площади.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 16 человек
  • Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
  • Экскурсия в Большом дворце проводится штатным гидом Петергофа в группе до 30 человек. По парку вы будете гулять с нашим гидом в группе до 16 человек.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение малых дворцов
  • Передвижение по парку на электрокаре — 1500 руб. /чел.

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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