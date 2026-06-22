Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Проведите день в Петергофе: фонтаны, дворцы и метеор ждут вас! Узнайте о жизни императоров и насладитесь красотой царской резиденции
Посетители Петергофа проведут день, полный впечатлений: от захватывающей поездки на метеоре до прогулки по знаменитым фонтанам и дворцам. Большой дворец откроет свои двери, чтобы показать уникальные интерьеры и рассказать о жизни царей. Экскурсия по Нижнему парку позволит увидеть такие шедевры, как "Большой каскад" и "Самсон".
В завершение дня - возвращение в Санкт-Петербург на метеоре, который доставит вас обратно быстро и комфортно
Май и сентябрь идеально подходят для посещения Петергофа: меньше туристов и больше возможностей насладиться красотой дворцово-паркового ансамбля. Летние месяцы также популярны благодаря обилию мероприятий и комфортному времени для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большой дворец
Большой каскад
Самсон
Шахматная гора
Римские фонтаны
Пирамида
Львиный каскад
Фаворитка
Золотая гора
Описание экскурсии
Выезжаем на автобусе с площади Искусств. Во время путевой экскурсии вы заранее ознакомитесь с историей Петергофа и его окрестностей.
Большой дворец
Петергоф славится не только фонтанами, но и изысканной архитектурой. Дворцы создавались как место для летнего отдыха императоров в узком кругу семьи, без условностей и строгого этикета. На экскурсии по Большому дворцу вы увидите уникальные предметы повседневного царского быта и услышите истории о непарадной жизни государей.
➕ При желании вы также сможете посетить один из малых дворцов Петергофа.
Фонтаны «Русского Версаля»
На неспешной прогулке с гидом вы увидите ключевые объекты Нижнего парка и раскроете их смыслы. Список каскадов и фонтанов ниже может варьироваться в зависимости от того, будете вы посещать малый дворец или нет.
«Большой каскад» — центральная композиция парка
«Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
«Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
«Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
«Львиный каскад» с духом античности
«Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
Сияющий каскад «Золотая гора»
➕ У вас будет свободное время в парке (1,5 ч.), которое вы сможете провести так, как пожелаете: побродить по тенистым аллеям, посетить ещё один малый дворец или пообедать в кафе.
Дорога обратно
По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре. Сорок минут — и вы на Дворцовой площади.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем
Экскурсия в Большом дворце и Фонтанном парке проводится штатным гидом Петергофа в группе до 30 человек, согласно правилам музея
Дополнительные расходы (по желанию)
Посещение малых дворцов
Передвижение по парку на электрокаре — 1500 ₽/чел.
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
8550 ₽
Дети до 14 лет
7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70158 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите КРА СО ТА, сейчас придумали хорошо,наушники одел и даже если чуток отошел в сторону,все слышно. Сейчас куда попал на экскурсию везде есть тематическое фото 500р кадр, парочку можно сделать на память,не жалко 🥹😊
+4
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Ю
Юлия
Благодарим нашего гида Александру. Рассказала и показала всю велич Петергофа.
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М
Максим
Были на экскурсии в Петергофе в августе. Спасибо организаторам, все четко организованно, заранее были уведомлены о переносе места отправления на экскурсию, с утра еще раз перезвонили и уточнили место отправления читать дальшеуменьшить
экскурсионного автобуса. Особые слова благодарности нашему гиду - Надежде. Экскурсию провела замечательно, не для галочки, а от души. Показала больше, чем ожидали и было заявлено в программе. Получили только приятные впечатления и положительные эмоции.
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Надежда
Погодка была еще та) но сама экскурсия и экскурсовод на высшем уровне!
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А
Анна
Только положительные эмоции! Много новой интересной информации! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
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Е
Екатерина
Спасибо гиду Тимуру за очень интересную экскурсию!
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