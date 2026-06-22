Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)

Проведите день в Петергофе: фонтаны, дворцы и метеор ждут вас! Узнайте о жизни императоров и насладитесь красотой царской резиденции
Посетители Петергофа проведут день, полный впечатлений: от захватывающей поездки на метеоре до прогулки по знаменитым фонтанам и дворцам. Большой дворец откроет свои двери, чтобы показать уникальные интерьеры и рассказать о жизни царей. Экскурсия по Нижнему парку позволит увидеть такие шедевры, как "Большой каскад" и "Самсон".

В завершение дня - возвращение в Санкт-Петербург на метеоре, который доставит вас обратно быстро и комфортно
4.9
127 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Поездка на метеоре
  • 🏰 Экскурсия в Большой дворец
  • 💦 Прогулка по фонтанам
  • 🕰 Истории из жизни императоров
  • 🌳 Свободное время в парке

Лучшее время для посещения

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июн
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Май и сентябрь идеально подходят для посещения Петергофа: меньше туристов и больше возможностей насладиться красотой дворцово-паркового ансамбля. Летние месяцы также популярны благодаря обилию мероприятий и комфортному времени для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)

Что можно увидеть

  • Большой дворец
  • Большой каскад
  • Самсон
  • Шахматная гора
  • Римские фонтаны
  • Пирамида
  • Львиный каскад
  • Фаворитка
  • Золотая гора

Описание экскурсии

Выезжаем на автобусе с площади Искусств. Во время путевой экскурсии вы заранее ознакомитесь с историей Петергофа и его окрестностей.

Большой дворец

Петергоф славится не только фонтанами, но и изысканной архитектурой. Дворцы создавались как место для летнего отдыха императоров в узком кругу семьи, без условностей и строгого этикета. На экскурсии по Большому дворцу вы увидите уникальные предметы повседневного царского быта и услышите истории о непарадной жизни государей.

➕ При желании вы также сможете посетить один из малых дворцов Петергофа.

Фонтаны «Русского Версаля»

На неспешной прогулке с гидом вы увидите ключевые объекты Нижнего парка и раскроете их смыслы. Список каскадов и фонтанов ниже может варьироваться в зависимости от того, будете вы посещать малый дворец или нет.

  • «Большой каскад» — центральная композиция парка
  • «Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
  • Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
  • «Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
  • Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
  • «Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
  • «Львиный каскад» с духом античности
  • «Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
  • Сияющий каскад «Золотая гора»

➕ У вас будет свободное время в парке (1,5 ч.), которое вы сможете провести так, как пожелаете: побродить по тенистым аллеям, посетить ещё один малый дворец или пообедать в кафе.

Дорога обратно

По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре. Сорок минут — и вы на Дворцовой площади.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем
  • Экскурсия в Большом дворце и Фонтанном парке проводится штатным гидом Петергофа в группе до 30 человек, согласно правилам музея

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение малых дворцов
  • Передвижение по парку на электрокаре — 1500 ₽/чел.

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет8550 ₽
Дети до 14 лет7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70158 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
6
3
5
2
1
1
Наталья
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите КРА СО ТА, сейчас придумали хорошо,наушники одел и даже если чуток отошел в сторону,все слышно. Сейчас куда попал на экскурсию везде есть тематическое фото 500р кадр, парочку можно сделать на память,не жалко 🥹😊
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите+4
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
гид был Тимур, нам очень понравилось,интересно было слушать,организационные вопросы тоже были понятны,погода не подвела,фотографии сами видите
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Ю
Благодарим нашего гида Александру.
Рассказала и показала всю велич Петергофа.
Благодарим нашего гида Александру.
Благодарим нашего гида Александру.
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М
Были на экскурсии в Петергофе в августе. Спасибо организаторам, все четко организованно, заранее были уведомлены о переносе места отправления на экскурсию, с утра еще раз перезвонили и уточнили место отправления
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экскурсионного автобуса. Особые слова благодарности нашему гиду - Надежде. Экскурсию провела замечательно, не для галочки, а от души. Показала больше, чем ожидали и было заявлено в программе. Получили только приятные впечатления и положительные эмоции.

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Надежда
Погодка была еще та) но сама экскурсия и экскурсовод на высшем уровне!
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А
Только положительные эмоции! Много новой интересной информации! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
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Е
Спасибо гиду Тимуру за очень интересную экскурсию!
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