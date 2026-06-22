Май и сентябрь идеально подходят для посещения Петергофа: меньше туристов и больше возможностей насладиться красотой дворцово-паркового ансамбля. Летние месяцы также популярны благодаря обилию мероприятий и комфортному времени для прогулок.

Посетители Петергофа проведут день, полный впечатлений: от захватывающей поездки на метеоре до прогулки по знаменитым фонтанам и дворцам. Большой дворец откроет свои двери, чтобы показать уникальные интерьеры и рассказать о жизни царей. Экскурсия по Нижнему парку позволит увидеть такие шедевры, как "Большой каскад" и "Самсон". В завершение дня - возвращение в Санкт-Петербург на метеоре, который доставит вас обратно быстро и комфортно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезжаем на автобусе с площади Искусств. Во время путевой экскурсии вы заранее ознакомитесь с историей Петергофа и его окрестностей.

Большой дворец

Петергоф славится не только фонтанами, но и изысканной архитектурой. Дворцы создавались как место для летнего отдыха императоров в узком кругу семьи, без условностей и строгого этикета. На экскурсии по Большому дворцу вы увидите уникальные предметы повседневного царского быта и услышите истории о непарадной жизни государей.

➕ При желании вы также сможете посетить один из малых дворцов Петергофа.

Фонтаны «Русского Версаля»

На неспешной прогулке с гидом вы увидите ключевые объекты Нижнего парка и раскроете их смыслы. Список каскадов и фонтанов ниже может варьироваться в зависимости от того, будете вы посещать малый дворец или нет.

«Большой каскад» — центральная композиция парка

«Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»

Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом

«Римские фонтаны», напоминающие Ватикан

Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы

«Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа

«Львиный каскад» с духом античности

«Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа

Сияющий каскад «Золотая гора»

➕ У вас будет свободное время в парке (1,5 ч.), которое вы сможете провести так, как пожелаете: побродить по тенистым аллеям, посетить ещё один малый дворец или пообедать в кафе.

Дорога обратно

По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре. Сорок минут — и вы на Дворцовой площади.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем

Экскурсия в Большом дворце и Фонтанном парке проводится штатным гидом Петергофа в группе до 30 человек, согласно правилам музея

Дополнительные расходы (по желанию)