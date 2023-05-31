Выделите полный день на Петергоф — он этого заслуживает! Вы не только прогуляетесь по великолепному парку, оцените фонтаны и услышите интересные сюжеты из прошлого, но и побываете в Большом дворце. Его интерьеры перенесут вас в эпоху, когда Петергоф был царской резиденцией. После знакомства с дворцово-парковым комплексом, вы отправитесь на метеоре в город.

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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем на автобусе с площади Искусств. Во время путевой экскурсии вы заранее ознакомитесь с историей Петергофа и его окрестностей.

Большой дворец

Петергоф славится не только фонтанами, но и изысканной архитектурой. Дворцы создавались как место для летнего отдыха императоров в узком кругу семьи, без условностей и строгого этикета. На экскурсии по Большому дворцу вы увидите уникальные предметы повседневного царского быта и услышите истории о непарадной жизни государей.

➕ При желании вы также сможете посетить один из малых дворцов Петергофа.

Фонтаны «Русского Версаля»

На неспешной прогулке с гидом вы увидите ключевые объекты Нижнего парка и раскроете их смыслы. Список каскадов и фонтанов ниже может варьироваться в зависимости от того, будете вы посещать малый дворец или нет.

«Большой каскад» — центральная композиция парка

«Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»

Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом

«Римские фонтаны», напоминающие Ватикан

Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы

«Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа

«Львиный каскад» с духом античности

«Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа

Сияющий каскад «Золотая гора»

➕ У вас будет свободное время в парке (1,5 ч.), которое вы сможете провести так, как пожелаете: побродить по тенистым аллеям, посетить ещё один малый дворец или пообедать в кафе.

Дорога обратно

По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре. Сорок минут — и вы на Дворцовой площади.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 16 человек

Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.

Экскурсия в Большом дворце проводится штатным гидом Петергофа в группе до 30 человек. По парку вы будете гулять с нашим гидом в группе до 16 человек.

Дополнительные расходы (по желанию)