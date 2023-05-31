Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем на автобусе с площади Искусств. Во время путевой экскурсии вы заранее ознакомитесь с историей Петергофа и его окрестностей.
Большой дворец
Петергоф славится не только фонтанами, но и изысканной архитектурой. Дворцы создавались как место для летнего отдыха императоров в узком кругу семьи, без условностей и строгого этикета. На экскурсии по Большому дворцу вы увидите уникальные предметы повседневного царского быта и услышите истории о непарадной жизни государей.
➕ При желании вы также сможете посетить один из малых дворцов Петергофа.
Фонтаны «Русского Версаля»
На неспешной прогулке с гидом вы увидите ключевые объекты Нижнего парка и раскроете их смыслы. Список каскадов и фонтанов ниже может варьироваться в зависимости от того, будете вы посещать малый дворец или нет.
- «Большой каскад» — центральная композиция парка
- «Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
- Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
- «Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
- Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
- «Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
- «Львиный каскад» с духом античности
- «Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
- Сияющий каскад «Золотая гора»
➕ У вас будет свободное время в парке (1,5 ч.), которое вы сможете провести так, как пожелаете: побродить по тенистым аллеям, посетить ещё один малый дворец или пообедать в кафе.
Дорога обратно
По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре. Сорок минут — и вы на Дворцовой площади.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 16 человек
- Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
- Экскурсия в Большом дворце проводится штатным гидом Петергофа в группе до 30 человек. По парку вы будете гулять с нашим гидом в группе до 16 человек.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение малых дворцов
- Передвижение по парку на электрокаре — 1500 руб. /чел.
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.