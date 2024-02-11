Дворцы и хижины Петроградки
Индивидуальная квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне

5
1 отзыв
Вас ждёт прогулка с элементами квеста по Петроградской стороне. Мы перенесёмся в начало 20 века, превратимся в жителей того Петербурга и подберём для себя жильё. Познакомимся с возможными соседями: людьми, когда-то жившими в этих домах, и их реальными историями.

Заодно выясним, зачем на фасадах античные боги, почему лифты были только для дам и где в парадной оставляли калоши.
Дворцы и хижины Петроградки
Дворцы и хижины Петроградки
Дворцы и хижины Петроградки
Ближайшие даты:
17
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы посмотрим на разные типы домов ушедшей эпохи: доходный, личный особняк, «дом постоянных квартир», дом vip-уровня, а еще самую гигантскую новостройку того времени.
  • Сыграем в квест: по архитектурным подсказкам определим, где жил богач, а где — дворник. Взглянем на фото типичных жителей домов и решим, как их следует расселить.
  • Вместе найдём и разберём типичные детали той эпохи: оригинальную плитку, камины и печи. Выясним, для чего на фасадах домов помещали лица античных богов и циркули, а на потолках — голову Медузы горгоны.
  • Побываем в проходных дворах и дворах-колодцах. Посмотрим, как сейчас выглядят бывшие конюшни, домики для прислуги и прачечные.
  • Исследуем самый большой двор-лабиринт в Петербурге

Вы узнаете:

  • Как выглядят стеклянные кирпичи
  • Зачем нужна была венецианская штукатурка на стенах парадной
  • Почему «приличные» люди селились только на 3-4 этажах
  • Где в парадной оставляли калоши
  • Откуда дворник заносил в дом дрова
  • Почему лифтами пользовались в основном только дамы

И многое другое!

Организационные детали

  • Пожалуйста, соблюдайте тишину и уважение к жильцам, когда мы будем заглядывать во дворы и парадные жилых домов
  • Экскурсия-квест будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Артем
11 фев 2024
Очень интересная и необычная экскурсия. Нам все понравилось. Я уже был на экскурсиях по
доходным домам, но здесь узнал много нового. Особенно понравились что у Антонины это очень последовательный и увлекательный рассказ. Отдельное спасибо за интересную форму экскурсии.
Действительно во время такой прогулки есть ощущение что ты погружаешься в прошлое.

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