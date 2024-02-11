Антонина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Добрый день! Меня зовут Антонина. Я гид, историк, местный житель, а главное — просто человек, давно и основательно влюблённый в Петербург. На своих экскурсиях я проведу вас по улицам лишь одного, но очень разного города. Со мной вы сможете оказаться в блестящем Санкт-Петербурге, богемном Петербурге и даже посетить немного опасный и загадочный Питер. Но с особым удовольствием я познакомлю вас с непарадным, а от того чуть более настоящим городом, который спрятан в тихих нетуристических кварталах и старых домах, среди неброских деталей и историй забытых героев.

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