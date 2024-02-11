В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Вас ждёт прогулка с элементами квеста по Петроградской стороне. Мы перенесёмся в начало 20 века, превратимся в жителей того Петербурга и подберём для себя жильё. Познакомимся с возможными соседями: людьми, когда-то жившими в этих домах, и их реальными историями.
Заодно выясним, зачем на фасадах античные боги, почему лифты были только для дам и где в парадной оставляли калоши.
Заодно выясним, зачем на фасадах античные боги, почему лифты были только для дам и где в парадной оставляли калоши.
Ближайшие даты:
17
фев
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19
фев
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20
фев
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21
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22
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Описание
Что вас ожидает
- Мы посмотрим на разные типы домов ушедшей эпохи: доходный, личный особняк, «дом постоянных квартир», дом vip-уровня, а еще самую гигантскую новостройку того времени.
- Сыграем в квест: по архитектурным подсказкам определим, где жил богач, а где — дворник. Взглянем на фото типичных жителей домов и решим, как их следует расселить.
- Вместе найдём и разберём типичные детали той эпохи: оригинальную плитку, камины и печи. Выясним, для чего на фасадах домов помещали лица античных богов и циркули, а на потолках — голову Медузы горгоны.
- Побываем в проходных дворах и дворах-колодцах. Посмотрим, как сейчас выглядят бывшие конюшни, домики для прислуги и прачечные.
- Исследуем самый большой двор-лабиринт в Петербурге
Вы узнаете:
- Как выглядят стеклянные кирпичи
- Зачем нужна была венецианская штукатурка на стенах парадной
- Почему «приличные» люди селились только на 3-4 этажах
- Где в парадной оставляли калоши
- Откуда дворник заносил в дом дрова
- Почему лифтами пользовались в основном только дамы
И многое другое!
Организационные детали
- Пожалуйста, соблюдайте тишину и уважение к жильцам, когда мы будем заглядывать во дворы и парадные жилых домов
- Экскурсия-квест будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Петроградская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Антонина. Я гид, историк, местный житель, а главное — просто человек, давно и основательно влюблённый в Петербург. На своих экскурсиях я проведу вас по улицам лишь одного, но очень разного города. Со мной вы сможете оказаться в блестящем Санкт-Петербурге, богемном Петербурге и даже посетить немного опасный и загадочный Питер. Но с особым удовольствием я познакомлю вас с непарадным, а от того чуть более настоящим городом, который спрятан в тихих нетуристических кварталах и старых домах, среди неброских деталей и историй забытых героев.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артем
11 фев 2024
Очень интересная и необычная экскурсия. Нам все понравилось. Я уже был на экскурсиях по
доходным домам, но здесь узнал много нового. Особенно понравились что у Антонины это очень последовательный и увлекательный рассказ. Отдельное спасибо за интересную форму экскурсии.
Действительно во время такой прогулки есть ощущение что ты погружаешься в прошлое.
доходным домам, но здесь узнал много нового. Особенно понравились что у Антонины это очень последовательный и увлекательный рассказ. Отдельное спасибо за интересную форму экскурсии.
Действительно во время такой прогулки есть ощущение что ты погружаешься в прошлое.
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