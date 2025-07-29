На Петроградской стороне множество архитектурных шедевров, однако тут не встретишь таких толп туристов, как в центре. Это странно, ведь Петербург родился именно здесь.
Что же скрывают красивые фасады улиц? Если повернуть за нужный угол, то можно оказаться в параллельном мире, который состоит из систем проходных дворов-колодцев, ярких граффити и причудливых арт-объектов.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулкиЧто вас ждет Познакомимся с историей возникновения города на Петроградском острове, особенностями доходных домов, попытаемся понять логику постройки таких причудливых дворовых территорий Прогулка проходит от одной фото-точки к другой. Пока мы передвигаемся между ними, я рассказываю про окрестности. Важная информация:
- Все кадры отдаются в ретуши. Количество от 50 штук и больше. Время обработки – неделя. Техника профессиональная.
- Маршрут имеет длительность около 1,5 км. Локаций для фото очень много, поэтому можно успеть пройти больше. Однако, если есть физические ограничения, то подберём удобную для вас протяжённость.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом трёх Бенуа
- Самый длинный двор состоящий из 12 колодцев
- Дом Эйлерса и Розенштейна
- Технологическое сердце города
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каменноостровский проспект, 26-28
Завершение: Набережная реки Карповки, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
29 июл 2025
На связь не вышли. Экскурсия не состоялась. А мы рассчитывали на данную экскурсию.
С
Светлана
16 окт 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Необычно, познавательно, динамично. Очень позитивно провели время.
И
ИРИНА
20 сен 2024
Мне всё понравилось, Елена приятная гид-фотограф)) Получились хорошие фотографии на память! Желаю больше новых экскурсий и интересных локаций))
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
