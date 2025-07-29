Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

На Петроградской стороне множество архитектурных шедевров, однако тут не встретишь таких толп туристов, как в центре. Это странно, ведь Петербург родился именно здесь.



Что же скрывают красивые фасады улиц? Если повернуть за нужный угол, то можно оказаться в параллельном мире, который состоит из систем проходных дворов-колодцев, ярких граффити и причудливых арт-объектов.