Закоулки Достоевского, эхо революций, невероятно фотогеничные интерьеры старинной парадной и юмористические вставки от гида.
Вы окажетесь в эстетике модерна, увидите дом с башнями, резко выделяющийся на фоне остальной застройки, постоите «на дне» самого глубокого двора-колодца и услышите множество любопытных историй.
Вы окажетесь в эстетике модерна, увидите дом с башнями, резко выделяющийся на фоне остальной застройки, постоите «на дне» самого глубокого двора-колодца и услышите множество любопытных историй.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся с вами по Петроградской стороне, негласно именуемой храмом северного модерна, где сосредоточилась вся архитектурная мысль конца Российской империи
- Поговорим про одного из ближайших соратников Ленина, по биографии которого стоит снять шпионский детектив
- Отыщем напольную рекламу, который уже 113 лет
- Разберём происхождение финских наименований и то, как они сегодня влияют на петербуржцев
- А также ответим на вопрос, почему былая роскошь часто находится в состоянии упадка
Точки маршрута:
- дом с башнями, навеянный архитектору Белогруду путешествием по северной Англии и Шотландии
- самый глубокий двор-колодец в Петербурге, внутри которого температура всегда ниже на несколько градусов
- блестящий дом последнего эмира Бухары из шишимского мрамора и тайна подземного перехода до Соборной мечети
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто ценит неспешную и комфортную атмосферу, индивидуальное внимание гида и хочет делать фото в удобном темпе — а делать их хочется на этом маршруте постоянно!
Организационные детали
- Прогулка начнётся и закончится у метро «Петроградская»
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1474 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!Задать вопрос
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