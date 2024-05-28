Дом Бенуа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Дом Бенуа» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
122 отзыва
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Многоликая Петроградская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Квартира-музей Бенуа: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу дворянской жизни 19 века, исследуя личные вещи и интерьеры династии Бенуа
Начало: В районе метро «Василеостровская»
17 июня в 16:00
18 июня в 15:00
22772 050 за человека
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999 за человека
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850 за всё до 6 чел.
За впечатлениями - по небанальной Петроградке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
За впечатлениями - по небанальной Петроградке
Начало: М. Петроградская
Расписание: понедельник-воскресенье в 12.00 и в 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
    Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам окрестности Мариинского театра, много
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    рассказал об истории места, о русских композиторах, о жизни питерской интеллигенции. Отдельная благодарность за бонус - расширенную экскурсию, а также за то, что нашел нас по пути к месту встречи - мы ошиблись со временем и практически потеряли шанс попасть на экскурсию, но Владислав нас просто спас. Очень довольны, с удовольствием рекомендуем гостям города, особенно дамам - гид исключительно галантен 😊 Ирина, Виктория (Москва)

    Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
    Интересно. но плутала сама. нечетко направление в середине маршрута. надо сначала изучить маршрут. Много домов с интересной архитектурой прошли мимо.
  • А
    Арина
    26 мая 2024
    Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
    Очень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотрите красивые здания, и послушайте интересный рассказ гида. Рекомендую к посещению.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотритеОчень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотритеОчень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотритеОчень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотрите
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
    Все супер!) Интереснейшая экскурсия по Петрограде. Заглядывая во дворы, проходные и колодцы, чёрные и парадные входы)… единственный «недостаток» - очень
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    много информации. И длинна маршрута. Для молодых и здоровых - то, что надо. Мне было трудновато (я сильно пожилая дама), но ооченннь интересно. Не пожалела ни секунды ни времени ни денег! С удовольствием пойду ещё, когда буду не так плохо себя чувствовать. Очень рекомендую!)

  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
    Отличная экскурсия, посмотрели и дома, и дворы. Экскурсовод Катерина Колесникова просто умница и знаток истории!!!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Многоликая Петроградская сторона
    Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
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    эпох. Были только своей компанией, поэтому было максимально комфортно. Всё, о чем Лилия рассказывала, слышно и видно было. Спасибо Лилии! По возможности снова воспользуемся услугами Лилии!

  • Л
    Людмила
    2 мая 2024
    В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
    Чудесная, очень содержательная экскурсия об истории семьи Бенуа. Замечательная хозяйка - Анастасия Олеговна создаёт уютную, доброжелатеььную атмосферу, будто пришли в гости к друзьям!
  • Л
    Людмила
    2 мая 2024
    В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
    Очень атмосферная, насыщенная экскурсия об истории семьи Бенуа! Замечательная хозяйка, будто пришли в гости к друзьям! Все понравилось, рекомендую!
    Очень атмосферная, насыщенная экскурсия об истории семьи Бенуа! Замечательная хозяйка, будто пришли в гости к друзьям! Все понравилось, рекомендую!Очень атмосферная, насыщенная экскурсия об истории семьи Бенуа! Замечательная хозяйка, будто пришли в гости к друзьям! Все понравилось, рекомендую!Очень атмосферная, насыщенная экскурсия об истории семьи Бенуа! Замечательная хозяйка, будто пришли в гости к друзьям! Все понравилось, рекомендую!
  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
    Устраивала квест на свой день рождения, для группы взрослых. Нам очень понравилось: подача информации - упаковка исторических фактов в детектив,
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    сама Оля - позитивная прогульщица:), наши маленькие открытия - быстрый маршрут до нужного нам ресторана))) Однозначно, рекомендую и гида, и квест! Думаю, что Оля по плечу организация таких мероприятий и с детьми, и с взрослыми, и с подростками)))

  • А
    Анастасия
    17 февраля 2024
    Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
    Очень понравилась экскурсия. Много узнали нового об истории Мариинского театра, Театральной площади. Прогулялись вокруг. Владислав - это просто живая энциклопедия Петербурга. Обо всем рассказывает очень эмоционально и интересно. Очень рекомендую его экскурсии. Не пожалеете!!!))))))))))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Бенуа»

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  3. Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
  4. В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
  5. Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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