1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Квартира-музей Бенуа: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу дворянской жизни 19 века, исследуя личные вещи и интерьеры династии Бенуа
Начало: В районе метро «Василеостровская»
17 июня в 16:00
18 июня в 15:00
22772 050₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999₽ за человека
Квест
1.5 часа
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
За впечатлениями - по небанальной Петроградке
Начало: М. Петроградская
Расписание: понедельник-воскресенье в 12.00 и в 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам окрестности Мариинского театра, много
- ННаталия28 мая 2024Интересно. но плутала сама. нечетко направление в середине маршрута. надо сначала изучить маршрут. Много домов с интересной архитектурой прошли мимо.
- ААрина26 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия с большим маршрутом. Пройдётесь по дворам лабиринтам, дворам - колодцам, посмотрите красивые здания, и послушайте интересный рассказ гида. Рекомендую к посещению.
- ЕЕлена25 мая 2024Все супер!) Интереснейшая экскурсия по Петрограде. Заглядывая во дворы, проходные и колодцы, чёрные и парадные входы)… единственный «недостаток» - очень
- ННина20 мая 2024Отличная экскурсия, посмотрели и дома, и дворы. Экскурсовод Катерина Колесникова просто умница и знаток истории!!!
- ННаталья7 мая 2024Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
- ЛЛюдмила2 мая 2024Чудесная, очень содержательная экскурсия об истории семьи Бенуа. Замечательная хозяйка - Анастасия Олеговна создаёт уютную, доброжелатеььную атмосферу, будто пришли в гости к друзьям!
- ЛЛюдмила2 мая 2024Очень атмосферная, насыщенная экскурсия об истории семьи Бенуа! Замечательная хозяйка, будто пришли в гости к друзьям! Все понравилось, рекомендую!
- ММарина15 апреля 2024Устраивала квест на свой день рождения, для группы взрослых. Нам очень понравилось: подача информации - упаковка исторических фактов в детектив,
- ААнастасия17 февраля 2024Очень понравилась экскурсия. Много узнали нового об истории Мариинского театра, Театральной площади. Прогулялись вокруг. Владислав - это просто живая энциклопедия Петербурга. Обо всем рассказывает очень эмоционально и интересно. Очень рекомендую его экскурсии. Не пожалеете!!!))))))))))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Бенуа»
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