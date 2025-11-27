Забудьте о шумных туристических улицах! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Петроградской стороне, где мы раскроем секреты жизни, скрытой за фасадами величественных доходных домов.
Эта эксклюзивная экскурсия в мини-группе – ваш шанс увидеть настоящий Петербург, который любят и ценят местные жители!
Что вас ждет?
- Погружение в атмосферу Петроградской стороны: Мы прогуляемся по тихим улочкам, где царит особая атмосфера, далекая от суеты центра. Вы узнаете, как формировался этот район, кто здесь жил и какие события происходили на его территории.
- Исследование лабиринтов дворов: Мы заглянем в укромные дворы-колодцы, проходные дворы и дворы-арки, где время словно остановилось. Вы увидите, как жили и живут петербуржцы, какие тайны хранят эти каменные джунгли.
- Открытие великолепия парадных: Мы посетим самые красивые и интересные парадные лестницы, украшенные лепниной, витражами, коваными решетками и другими архитектурными элементами. Вы узнаете, какие стили отражены в облике парадных, и как они связаны с историей домов.
- Уникальные истории и легенды: Наш опытный гид поделится с вами захватывающими историями и легендами, связанными с Петроградской стороной, её доходными домами, дворами и парадными.
- Камерная обстановка и индивидуальный подход: Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет создать уютную и дружескую атмосферу, где каждый участник сможет задать вопросы, поделиться своими впечатлениями и получить максимум внимания от гида. Почему стоит выбрать именно нашу экскурсию?
- Маршрут, разработанный экспертами по Петроградской стороне: Мы знаем этот район, как свои пять пальцев, и покажем вам самые интересные и аутентичные места.
- Упор на "жизнь за фасадами": Мы не просто рассказываем об архитектуре, мы показываем, как жили и живут люди в этих домах, как формировался быт и культура района.
- Мини-группа: Это значит, что вы получите больше внимания от гида и сможете лучше почувствовать атмосферу места.
- Небанальные истории и факты: Мы поделимся с вами информацией, которую не найдешь в обычных путеводителях.
ежедневно 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
