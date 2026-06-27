Петропавловская крепость — историческое сердце Санкт-Петербурга С Петропавловской крепости началась история города. Расположенная на Заячьем острове, она была заложена 27 мая 1703 года по указу Петра Великого и стала первым сооружением нового города. Первоначально возведённая для защиты от шведов во время Северной войны, крепость так и не приняла участия в боевых действиях, но сыграла ключевую роль в становлении Санкт-Петербурга. Приглашаем вас присоединиться к экскурсии в небольшой группе, чтобы проникнуть за стены этой многоликой цитадели. Вы узнаете о её роли как оборонительного сооружения, тюрьмы для политических заключённых, усыпальницы российских императоров и даже колыбели отечественного ракетостроения. Во время прогулки по территории крепости вы увидите самый необычный памятник Петру I и, если повезёт, в полдень услышите традиционный выстрел из пушки, который производится с Нарышкина бастиона ежедневно с 1873 года. Что вас ожидает? Многогранная история Петропавловской крепости. За время экскурсии вы раскроете все грани этого уникального места:

Цитадель и её оборонительная роль: узнаете о стратегическом значении крепости и её архитектурных особенностях.

Тюрьма для политических заключённых: посетите печально известный Трубецкой бастион, где содержались многие известные личности.

Усыпальница российских императоров: осмотрите Петропавловский собор — место захоронения представителей династии Романовых.

Монетный двор и колыбель ракетостроения: узнаете о производственной деятельности внутри крепости и её вкладе в развитие науки и техники. Тайны и легенды крепости Вы погрузитесь в атмосферу загадок и исторических фактов, среди которых:.

Монетный двор и колыбель ракетостроения: узнаете о производственной деятельности внутри крепости и её вкладе в развитие науки и техники. Тайны и легенды крепости Вы погрузитесь в атмосферу загадок и исторических фактов, среди которых:.

• Монетный двор и колыбель ракетостроения: узнаете о производственной деятельности внутри крепости и её вкладе в развитие науки и техники. Тайны и легенды крепости Вы погрузитесь в атмосферу загадок и исторических фактов, среди которых:

Происхождение названия Заячьего острова: почему именно такое название было выбрано для места строительства крепости.

Легенда об орле и Петре I: история о том, как орёл сел на плечо императора в момент закладки города, несмотря на то, что орлы не водились в этих краях.

Шпиль Петропавловского собора: сколько раз он горел, как его восстанавливали и какие тайны связаны с позолоченным ангелом на вершине.

• Карильон собора: история музыкального инструмента, заказанного при одной императрице, завершённого при другой и отказавшегося играть новый гимн советской России. Важная информация: