Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости — колыбели Санкт-Петербурга и хранительнице тайн российской истории.
Наш тур позволит вам погрузиться в атмосферу эпохи Петра Великого, узнать о становлении города и его первых шагах к величию.
Вы посетите места, где вершились судьбы императоров и узников, и услышите захватывающие истории, скрытые за мощными стенами крепости.
Наш тур позволит вам погрузиться в атмосферу эпохи Петра Великого, узнать о становлении города и его первых шагах к величию.
Вы посетите места, где вершились судьбы императоров и узников, и услышите захватывающие истории, скрытые за мощными стенами крепости.
Описание экскурсии
Петропавловская крепость — историческое сердце Санкт-Петербурга С Петропавловской крепости началась история города. Расположенная на Заячьем острове, она была заложена 27 мая 1703 года по указу Петра Великого и стала первым сооружением нового города. Первоначально возведённая для защиты от шведов во время Северной войны, крепость так и не приняла участия в боевых действиях, но сыграла ключевую роль в становлении Санкт-Петербурга. Приглашаем вас присоединиться к экскурсии в небольшой группе, чтобы проникнуть за стены этой многоликой цитадели. Вы узнаете о её роли как оборонительного сооружения, тюрьмы для политических заключённых, усыпальницы российских императоров и даже колыбели отечественного ракетостроения. Во время прогулки по территории крепости вы увидите самый необычный памятник Петру I и, если повезёт, в полдень услышите традиционный выстрел из пушки, который производится с Нарышкина бастиона ежедневно с 1873 года. Что вас ожидает? Многогранная история Петропавловской крепости. За время экскурсии вы раскроете все грани этого уникального места:
- Цитадель и её оборонительная роль: узнаете о стратегическом значении крепости и её архитектурных особенностях.
- Тюрьма для политических заключённых: посетите печально известный Трубецкой бастион, где содержались многие известные личности.
- Усыпальница российских императоров: осмотрите Петропавловский собор — место захоронения представителей династии Романовых.
Монетный двор и колыбель ракетостроения: узнаете о производственной деятельности внутри крепости и её вкладе в развитие науки и техники. Тайны и легенды крепости Вы погрузитесь в атмосферу загадок и исторических фактов, среди которых:.
Монетный двор и колыбель ракетостроения: узнаете о производственной деятельности внутри крепости и её вкладе в развитие науки и техники. Тайны и легенды крепости Вы погрузитесь в атмосферу загадок и исторических фактов, среди которых:.
• Монетный двор и колыбель ракетостроения: узнаете о производственной деятельности внутри крепости и её вкладе в развитие науки и техники. Тайны и легенды крепости Вы погрузитесь в атмосферу загадок и исторических фактов, среди которых:
- Происхождение названия Заячьего острова: почему именно такое название было выбрано для места строительства крепости.
- Легенда об орле и Петре I: история о том, как орёл сел на плечо императора в момент закладки города, несмотря на то, что орлы не водились в этих краях.
- Шпиль Петропавловского собора: сколько раз он горел, как его восстанавливали и какие тайны связаны с позолоченным ангелом на вершине.
• Карильон собора: история музыкального инструмента, заказанного при одной императрице, завершённого при другой и отказавшегося играть новый гимн советской России. Важная информация:
- Рекомендации по одежде: одевайтесь по погоде; в крепости часто бывает ветрено и сыро.
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровские ворота
- Петропавловская крепость
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Высококняжеская усыпальница
- Петропавловский собор
- Ботный домик
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (билеты в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются отдельно (700 и 300 рублей соответственно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Рекомендации по одежде: одевайтесь по погоде в крепости часто бывает ветрено и сыро
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
В мине-группе экскурсия прошла прекрасно, нет толпы людей и все прекрасно слышно. Было очень интересно. Спасибо гида Елене!
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С
15 марта были на экскурсии с сыном в Петропавловской крепости. Очень впечатлены от насыщенности программы. Гид Александр очень грамо но и понятно рассказывал на протяжении двух часов. Спасибо большое за профессионализм, доброжелательность, интересную подачу на протяжении всего времени. Мы узнали много нового. С удовольствием рекомендуем Александра и делаем ему успехов в его работе. Спасибо большое!
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А
Экскурсия понравилась. Гид Александр увлеченный историей человек, интересно его слушать. Рекомендую посетить эту экскурсию.
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Т
Хочу поблагодарить Александра за увлекательную экскурсию, узнали много фактов об основании города, династии Романовых, об условиях содержания заключенных, побывали в музее-комендантском доме. Очень интересно и познавательно!
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М
Экскурсия интересная и познавательная. Гид Юлия чудесная
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А
Все прошло отлично! Юлия все подробно рассказала, провела нас по крепости, порекомендовала ещё места для посещения)
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