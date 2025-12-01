Эта экскурсия покажет Петропавловскую крепость с двух ракурсов — как усыпальницу русских императоров и политическую тюрьму. Вы проследите историю крепости от её основания до наших дней. Узнаете о судьбах российских правителей и заключённых. И прочувствуете атмосферу места, где трагедия и величие сплелись воедино.
Описание билета
Вы увидите:
- Петропавловский собор.
- Комендантский дом.
- Ботный дом.
- Памятник Петру I.
- И другие исторические достопримечательности.
Что обсудим:
- легенду о выборе места для крепости.
- её роль в защите Санкт-Петербурга.
- строительство Петропавловского собора.
- историю захоронений русских императоров и членов их семей.
- традиции и обряды, связанные с собором.
- превращение крепости в политическую тюрьму.
- судьбы известных заключённых — царевича Алексея, декабристов, народовольцев, Максима Горького и других.
- казематы и условия содержания заключённых.
Организационные детали
- Билеты в Петропавловский собор включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 669 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
2500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
от 4590 ₽
5100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы
Без украшательств погрузиться в историю колыбели Петербурга (с музеями или без)
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 11:00
29 ноя в 15:00
от 5400 ₽ за человека