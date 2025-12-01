Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 15:00

Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала