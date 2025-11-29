На обзорной экскурсии по Петропавловской крепости вы узнаете историю создания, традиции, тайны и легенды главной крепости Петербурга.
Побываете в Петропавловском соборе, Царской усыпальнице, тюрьме Трубецкого бастиона, послушаете бой курантов, поприсутствуете на полуденном выстреле, посмотрите как мог бы выглядеть Петербург по задумке Петра I.
Побываете в Петропавловском соборе, Царской усыпальнице, тюрьме Трубецкого бастиона, послушаете бой курантов, поприсутствуете на полуденном выстреле, посмотрите как мог бы выглядеть Петербург по задумке Петра I.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииИстория и легенды главной крепости Петербурга На экскурсии вы побываете в Петропавловском соборе, Царской усыпальнице, тюрьме Трубецкого бастиона. Вы послушаете бой курантов, поприсутствуете на полуденном выстреле, посмотрите, как мог бы выглядеть Петербург по задумке Петра I. Вы узнаете о знаменитых заключенных тюрьмы, что такое «ворота смерти», сколько наводнений пережила крепость.
В субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский собор
- Царская усыпальница
- Трубецкой бастион
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоановский мост
Завершение: Кронверкский мост
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4590 ₽ за человека
Фотопрогулка
Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия
Погрузиться в историю нерушимой крепости Петербурга и получить яркие снимки от профи
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
Завтра в 10:00
3 дек в 10:00
от 7500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30, во вторник в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
1 дек в 10:30
2200 ₽ за человека