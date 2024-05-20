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любимым городом. И с грустью мы все готовимся уезжать. Теперь Санкт-Петербург наша общая, семейная любовь. И всё сложилось в этой поездке. И сказочной для него основой была замечательная экскурсовод Дарья, которая сопровождала нас два дня. Два дня экскурсий-в Петропавловской крепости и в Эрмитаже. Все было легко, познавательно и душевно! И именно благодаря таким мероприятиям, таким чудесным гидам, получается с самого начала прививать интерес к истории и красоте! С наилучшими пожеланиям! Дарья, Фёдор, Дима и Вера.