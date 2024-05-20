Тюрьма Трубецкого бастиона – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюрьма Трубецкого бастиона» в Санкт-Петербурге, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
221 отзыв
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740 за билет
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
    Все понравилось, рассказ интересный, единственное, посетили не все локации, указанные в экскурсии
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
    Было всё очень интересно. Т. к. гид был не просто человек с такой профессией, а местный житель, влюблённый в свой город. Понравилось, что заблаговременно предупредили, объяснили, встретили. Впечатление о городе полное. Рекомендую
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2024
    Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
    Сегодня вечер, завершающий наше путешествие в Санкт-Петербург. Для наших детей (5 и 8 лет) это было первым знакомством с нашим
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    любимым городом. И с грустью мы все готовимся уезжать. Теперь Санкт-Петербург наша общая, семейная любовь. И всё сложилось в этой поездке. И сказочной для него основой была замечательная экскурсовод Дарья, которая сопровождала нас два дня. Два дня экскурсий-в Петропавловской крепости и в Эрмитаже. Все было легко, познавательно и душевно! И именно благодаря таким мероприятиям, таким чудесным гидам, получается с самого начала прививать интерес к истории и красоте! С наилучшими пожеланиям! Дарья, Фёдор, Дима и Вера.

  • Л
    Людмила
    10 января 2024
    Петропавловская крепость, собор и тюрьма
    Понравилось всё. Огромное спасибо гиду Марине за потрясающую экскурсию по Петропавловской крепости. Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим
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    делом, наша встреча с Петропавловской крепостью стала настоящей встречей с историей! Будем рекомендовать всем своим знакомым этого прекрасного гида и надеемся на следующие встречи с ней.

  • Н
    Наталия
    17 ноября 2023
    «Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепости
    Нашей семейной группе очень понравилась экскурсия, которую проводил Максим. Было очень интересно и взрослым и детям, любознательным, и задающим много
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    вопросов:) ответы поступали незамедлительно, исчерпывающие, максимально объемно и понятно для нашего самого юного участника. Самое главное впечатление об экскурсии обычно формирует гид, экскурсовод. В данном случае, нам очень повезло! Всем рекомендую данную экскурсию в Максимом! Мы очень довольны, спасибо!

  • А
    Александр
    31 октября 2023
    Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре города
    Дарья очень интересно провела экскурсию по Петропавловской крепости. И с точки зрения организационных моментов все было отлично! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    «Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепости
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию по Петропавловской крепости! Было увлекательно, подача живая, не академическая, с вкроплением любопытных историй и фактов. Чувствуется большая увлеченность своим делом! Теперь есть желание попасть на другие экскурсии с ним
  • П
    Полина
    22 августа 2023
    Прогулка по Петропавловской крепости
    Экскурсия очень информативная и интересная. Елизавета отличный гид. Рекомендую.
  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Прогулка по Петропавловской крепости
    Отличная экскурсия. Очень познавательно. Очень хороший и эрудированный гид. Лучшая экскурсия на которой был.
  • И
    Ильсур
    17 июля 2023
    Знакомство с городом
    Прекрасная экскурсия, отличный гид. Нашей большой компании из 12 человек очень понравилось. Спасибо за организацию Леониду и нашему замечательному гиду Елене. Всем рекомендую их.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тюрьма Трубецкого бастиона»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Тюрьма Трубецкого бастиона" можно забронировать 3 экскурсии от 1 490 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 223 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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