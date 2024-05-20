1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Билеты
2 часа
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740₽ за билет
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория20 мая 2024Все понравилось, рассказ интересный, единственное, посетили не все локации, указанные в экскурсии
- ТТатьяна19 мая 2024Было всё очень интересно. Т. к. гид был не просто человек с такой профессией, а местный житель, влюблённый в свой город. Понравилось, что заблаговременно предупредили, объяснили, встретили. Впечатление о городе полное. Рекомендую
- ДДарья30 апреля 2024Сегодня вечер, завершающий наше путешествие в Санкт-Петербург. Для наших детей (5 и 8 лет) это было первым знакомством с нашим
- ЛЛюдмила10 января 2024Петропавловская крепость, собор и тюрьмаПонравилось всё. Огромное спасибо гиду Марине за потрясающую экскурсию по Петропавловской крепости. Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим
- ННаталия17 ноября 2023«Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепостиНашей семейной группе очень понравилась экскурсия, которую проводил Максим. Было очень интересно и взрослым и детям, любознательным, и задающим много
- ААлександр31 октября 2023Петропавловская крепость - музыкальный инструмент в оркестре городаДарья очень интересно провела экскурсию по Петропавловской крепости. И с точки зрения организационных моментов все было отлично! Спасибо!
- ТТатьяна24 августа 2023«Здесь будет город заложен!»: история и тайны Петропавловской крепостиСпасибо Максиму за интересную экскурсию по Петропавловской крепости! Было увлекательно, подача живая, не академическая, с вкроплением любопытных историй и фактов. Чувствуется большая увлеченность своим делом! Теперь есть желание попасть на другие экскурсии с ним
- ППолина22 августа 2023Прогулка по Петропавловской крепостиЭкскурсия очень информативная и интересная. Елизавета отличный гид. Рекомендую.
- ВВладимир16 августа 2023Прогулка по Петропавловской крепостиОтличная экскурсия. Очень познавательно. Очень хороший и эрудированный гид. Лучшая экскурсия на которой был.
- ИИльсур17 июля 2023Знакомство с городомПрекрасная экскурсия, отличный гид. Нашей большой компании из 12 человек очень понравилось. Спасибо за организацию Леониду и нашему замечательному гиду Елене. Всем рекомендую их.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тюрьма Трубецкого бастиона»
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