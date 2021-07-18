Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает
Берега Большой Невы
На Английской набережной вас ждут загадки Медного всадника и Адмиралтейства. Мы обсудим, почему набережным еще при Петре I уделяли большое внимание, и вспомним романтичные истории петербургских фамилий XIX века. А еще отыщем любопытные здания:
- дом, где танцевала на своем первом балу Наташа Ростова
- самый романтичный ЗАГС в нашей стране
- дом первого нефтяного магната России
- дом, где жили знаменитые Лавали — любящая семья, принимавшая Пушкина и Грибоедова
Архитектура Васильевского острова
На Благовещенском мосту вы увидите одну из самых красивых оград — и представите, как раньше здесь умещалась целая часовня! На Васильевском острове разгадаете письмена на сфинксах, которым больше трех тысяч лет. Здесь же вас ждут первые каменные строения Петербурга:
- Академия Художеств, где случился Бунт четырнадцати;
- Меншиковский дворец — самый большой в городе: тут Петр I лично присутствовал на свадьбах своих подданных
- Кунсткамера с ее жуткими экспонатами
- Здание 12 коллегий, прообраз современных министерств
- А также Дворцовый мост — еще один символ Северной столицы
Закончится наша неспешная прогулка в самом широком месте Невы — на Стрелке Васильевского острова, где перед вами предстанет панорама города, освещенная закатным солнцем.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Все время мы будем находиться на улице на набережных, где очень ветрено. Одевайтесь теплее, не забудьте надеть шарфы и захватить с собой горячие напитки.