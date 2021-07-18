Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Романтика и тайны невских берегов

Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова

4.9
7 отзывов
Петербург — город романтики.

И особую роль в этом статусе играют его гранитные набережные.

В группе до 15 человек пройдем по парадной Английской и по загадочной Университетской, по Благовещенскому мосту перейдем «границу миров» — Неву.

Вы услышите о дворцах и секретах их жильцов.

А завершится прогулка романтичным панорамным видом на Стрелке Васильевского острова.
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов
Романтика и тайны невских берегов

Что вас ожидает

Берега Большой Невы

На Английской набережной вас ждут загадки Медного всадника и Адмиралтейства. Мы обсудим, почему набережным еще при Петре I уделяли большое внимание, и вспомним романтичные истории петербургских фамилий XIX века. А еще отыщем любопытные здания:

  • дом, где танцевала на своем первом балу Наташа Ростова
  • самый романтичный ЗАГС в нашей стране
  • дом первого нефтяного магната России
  • дом, где жили знаменитые Лавали — любящая семья, принимавшая Пушкина и Грибоедова

Архитектура Васильевского острова

На Благовещенском мосту вы увидите одну из самых красивых оград — и представите, как раньше здесь умещалась целая часовня! На Васильевском острове разгадаете письмена на сфинксах, которым больше трех тысяч лет. Здесь же вас ждут первые каменные строения Петербурга:

  • Академия Художеств, где случился Бунт четырнадцати;
  • Меншиковский дворец — самый большой в городе: тут Петр I лично присутствовал на свадьбах своих подданных
  • Кунсткамера с ее жуткими экспонатами
  • Здание 12 коллегий, прообраз современных министерств
  • А также Дворцовый мост — еще один символ Северной столицы

Закончится наша неспешная прогулка в самом широком месте Невы — на Стрелке Васильевского острова, где перед вами предстанет панорама города, освещенная закатным солнцем.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Все время мы будем находиться на улице на набережных, где очень ветрено. Одевайтесь теплее, не забудьте надеть шарфы и захватить с собой горячие напитки.
🚩 Начало и место завершения: на Сенатской площади
Время проведения: в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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7 реальных отзывов от туристов

А
18 июля 2021
Экскурсия понравилась. Обязательно сходим ещё на какую-нибудь другую этой фирмы.
Из-за перекрытия города, мы немного опоздали на экскурсию, но гид нас дождался, за что ему отдельное спасибо
Е
13 июля 2021
Провели уютный вечер, гуляя по набережным Невы. Большое спасибо нашему гиду Надежде. !
Т
5 июля 2021
Выражаем благодарность экскурсоводу Надежде за прекрасно проведённую экскурсию. Надежда - молодой, но опытный экскурсовод, очень внимательна к своим слушателям. Много интересной познавательной информации. Маршрут составлен очень удобно. Повезло с погодой и белыми ночами! Со мной были дети 10 и 17 лет, интересно было всем. Рекомендую и вам!
Т
3 июля 2021
2 июля с дочерью были на экскурсии, которую вел гид Евгений. Замечательный, интересный рассказчик. Не было скучно ни секунды. Евгений замечательно читает стихи. Подача материала доступная, иногда с юмором (что отлично). Дочери (11 лет) очень понравилась экскурсия. Евгений ответил на все дополнительные наши вопросы. Профессионал своего дела. Спасибо, Евгений, нам было очень интересно!
И
17 июня 2021
Просто прогулка мечты. ! Перед этим была у Пешеход тур на экскурсии про блокаду, все же это эмоционально влияет на настроение, но вечерняя прогулка по набережным просто дала вторую жизнь! Такая красота, закат, белые ночи, такие яркие образы жителей на набережных, такой лёгкий рассказ и прекрасные виды! Это просто лучший способ провести вечер легко, аоодушеаленно, в красоте и с пользлй
М
2 июня 2021
Были уже несколько раз в городе и хотели узнать что-то новое и в то же время погулять по любимой набережной Невы. Выбрали эту экскурсию и не пожалели. Два часа пролетели незаметно.
Спасибо организаторам!
М
2 мая 2021
Очень хорошая и содержательная экскурсия, рассказчик приятен и история преподнесена в дружеской беседе. Отлично провела вечер! Рекомендую!

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