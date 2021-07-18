Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Берега Большой Невы

На Английской набережной вас ждут загадки Медного всадника и Адмиралтейства. Мы обсудим, почему набережным еще при Петре I уделяли большое внимание, и вспомним романтичные истории петербургских фамилий XIX века. А еще отыщем любопытные здания:

дом, где танцевала на своем первом балу Наташа Ростова

самый романтичный ЗАГС в нашей стране

в нашей стране дом первого нефтяного магната России

дом, где жили знаменитые Лавали — любящая семья, принимавшая Пушкина и Грибоедова

Архитектура Васильевского острова

На Благовещенском мосту вы увидите одну из самых красивых оград — и представите, как раньше здесь умещалась целая часовня! На Васильевском острове разгадаете письмена на сфинксах, которым больше трех тысяч лет. Здесь же вас ждут первые каменные строения Петербурга:

Академия Художеств, где случился Бунт четырнадцати;

Меншиковский дворец — самый большой в городе: тут Петр I лично присутствовал на свадьбах своих подданных

Кунсткамера с ее жуткими экспонатами

Здание 12 коллегий, прообраз современных министерств

А также Дворцовый мост — еще один символ Северной столицы

Закончится наша неспешная прогулка в самом широком месте Невы — на Стрелке Васильевского острова, где перед вами предстанет панорама города, освещенная закатным солнцем.

Организационные детали