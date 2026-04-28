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Павел хорошая экскурсия, аккуратный капитан, удобная форма бронирования и оплаты Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Григорий читать дальше уменьшить находят индивидуальный подход. Еще здорово, что есть разные скидки и всякие приятные бонусы. Даже если на улице дождь, на борту всегда создают такую атмосферу, что чувствуешь себя как на солнце и отдыхе. Большое спасибо за экскурсию! Очень понравилась компания, видно что они хорошо разбираются в своем деле и действительно заботятся о гостях. Однозначно могу посоветовать, потому что сервис на уровне, программа насыщенная и продуманная, к каждому Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Путешествовали с компанией, которая занимается водными прогулками и экскурсиями. Они предлагают разные рейсы - от просто перевозки пассажиров до развлекательных и экскурсионных туров. Также помогают организовать мероприятия на воде, даже с участием официальных лиц. Лично меня больше всего впечатлили именно экскурсии с живой музыкой, они задают особое настроение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна В целом впечатления хорошие, особенно порадовало, что со мной общались нормально, без грубости. Место действительно классное и очень красивое. хотелось бы вернуться туда еще раз, потому что там действительно здорово и атмосфера класс. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Егор Решил немного сменить обстановку и отправиться в путешествие. Впечатления остались только хорошие. Всё было продумано до мелочей, никаких заминок. Люди, которые нас сопровождали, всегда были готовы помочь и очень дружелюбные. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет