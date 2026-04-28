Чтобы познакомиться с самым сердцем города, необязательно долго по нему бродить. Можно увидеть всё самое интересное, сидя на диванчике катера. На борту помещается всего 11 человек — камерная обстановка гарантирована. Вы пройдёте под мночисленными мостами, включая Казанский — самый низкий мост города шириной почти 100 м. И полюбуетесь архитектурой набережных, слушая аудиогид.
Описание аудиогида
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Достопримечательности на маршруте: Спас на Крови, Большой драматический театр, дом Державина, Музей Фаберже, Аничков мост, Михайловский замок, Никольский и Казанский соборы, Шереметевский дворец, Семимостье.
На борту вы можете выбрать одну из двух аудиоэкскурсий:
- обзорная на пяти языках русском, английском, китайском, немецком, испанском
- детская образовательная на русском языке
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерном судне «Тритон» или «Каракатица»
- На борту с вами будет капитан катера
- Во время прогулки вы сделаете полный круг, это займёт 1 час 15 минут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Никольские ряды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5886 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 147 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
хорошая экскурсия, аккуратный капитан, удобная форма бронирования и оплаты
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Г
Очень понравилась компания, видно что они хорошо разбираются в своем деле и действительно заботятся о гостях. Однозначно могу посоветовать, потому что сервис на уровне, программа насыщенная и продуманная, к каждому
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А
Путешествовали с компанией, которая занимается водными прогулками и экскурсиями. Они предлагают разные рейсы - от просто перевозки пассажиров до развлекательных и экскурсионных туров. Также помогают организовать мероприятия на воде, даже с участием официальных лиц. Лично меня больше всего впечатлили именно экскурсии с живой музыкой, они задают особое настроение.
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Я
В целом впечатления хорошие, особенно порадовало, что со мной общались нормально, без грубости. Место действительно классное и очень красивое. хотелось бы вернуться туда еще раз, потому что там действительно здорово и атмосфера класс.
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Е
Решил немного сменить обстановку и отправиться в путешествие. Впечатления остались только хорошие. Всё было продумано до мелочей, никаких заминок. Люди, которые нас сопровождали, всегда были готовы помочь и очень дружелюбные.
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П
В целом, Питер очень классный для отдыха, особенно когда едешь с друзьями. Круто покататься на теплоходе, погулять, вообще оставило приятные впечатления.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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