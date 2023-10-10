В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Чтобы познакомиться с самым сердцем города, необязательно долго по нему бродить. Можно увидеть всё самое интересное, сидя на диванчике катера. На борту помещается всего 11 человек — камерная обстановка гарантирована. Вы пройдёте под 35-ю мостами, включая Казанский — самый низкий мост города шириной почти 100 м. И полюбуетесь архитектурой набережных, слушая аудиогид.
Ближайшие даты:
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Два формата прогулки на выбор
- Полный круг (1 час 15 мин)
- Неограниченное количество поездок в день по системе «Hop-on, hop-off»
Достопримечательности на маршруте: Спас на Крови, Эрмитаж, Большой драматический театр, дом Державина, Музей Фаберже, Аничков мост, Михайловский замок, Никольский и Казанский соборы, Кунсткамера, Шереметевский дворец, Семимостье.
Аудиоэкскурсия на пяти языках: русском, английском, китайском, немецком, испанском.
Организационные детали
На борту с вами будет капитан катера.
ежедневно в 11:30, 12:00, 12:15, 12:55, 13:30, 13:45, 14:25, 15:15, 15:55, 16:20, 16:45, 17:30, 18:15 и 18:55
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Конюшенное ведомство»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:15, 12:55, 13:30, 13:45, 14:25, 15:15, 15:55, 16:20, 16:45, 17:30, 18:15 и 18:55Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 715 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
10 окт 2023
Экскурсия была отличная, нам все очень понравилось) нам повезло и мы были вдвоем большую часть экскурсии, в отличии от конкурентов, где все толпятся и стараются занять лучшие места.
Немного сложно было найти причал из за реконструкции и забра вдоль набережной, но если идти четко по навигатору он приведет к нужному месту
Рекомендую к посещению!)
Немного сложно было найти причал из за реконструкции и забра вдоль набережной, но если идти четко по навигатору он приведет к нужному месту
Рекомендую к посещению!)
Е
Евгений
10 окт 2023
Экскурсия прошла просто замечательно. У вашей компании отличный катер - оптимальный размер и замечательные ходовые качества. Аудио-гид тоже нам понравился. Очень качественный содержательный рассказ о Петербурге. Словом, вы мне сделали великолепный подарок. В день экскурсии мне исполнялось 70 лет, и мы с супругой специально приехали из Москвы в Питер, чтобы отметить юбилейную дату. Экскурсия с вашей компанией по "Золотому треугольнику" стала одним из ярких событий юбилея. Огромное вам спасибо!
О
Ольга
11 сен 2023
Всё очень понравилось!) Нас везла девушка-капитан, ей отдельный респект) Прогулкой остались очень довольны)
Наталья
5 сен 2023
Всё прошло отлично, удобно, что есть пледы и можно воспользоваться ими.
е
евгения
1 сен 2023
Нам все понравилось
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