В Петербурге гастрономическое путешествие может начаться прямо за углом. Город предлагает бесконечное разнообразие вкусов, впечатлений и мест, где их можно получить: от аутентичных итальянских тратторий до ярких мексиканских баров. Мы пройдём по знаковым улицам Питера, заглянем в незаурядные места с кухней разных стран и продегустируем самое соблазнительное!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

от 5000 ₽ за человека

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Валентина Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Мы посетим 3–4 уникальных гастробара, где вы попробуете блюда разных регионов и узнаете истории их происхождения (1,5 часа на каждое заведение).

Начнём в испанском баре, где вы познакомитесь с традиционными тапас — небольшими закусками, в каждом кусочке которых отражена целая палитра вкусов.

Отправимся в мексиканский бар, чтобы попробовать настоящее буррито — сытное и ароматное блюдо, ставшее символом мексиканской кухни.

В самобытном рыбном баре вас ждут свежайшие устрицы и блюда авторской кухни, созданные с любовью к морю и бесспорным мастерством шеф-повара.

Какой же вечер без классики: сочных грузинских хинкали или итальянской пиццы — от неаполитанской с моцареллой ди буффало до римской с хрустящей корочкой? Выбирайте!

Организационные детали

Ваш возраст 16+. Не забудьте взять с собой удостоверение личности (паспорт или водительские права). Лица младшего возраста — только в сопровождении родителей, под ответственность самих родителей либо по доверенности одного из членов семьи

Если вы вегетарианец или аллергик, сообщите об этом до начала экскурсии для планирования маршрута и обеспечения безопасности

Маршрут может меняться из-за погоды, дорожной ситуации или городских мероприятий, о чём вас предупредят заранее

Детали прогулки