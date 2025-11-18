В Петербурге гастрономическое путешествие может начаться прямо за углом.
Город предлагает бесконечное разнообразие вкусов, впечатлений и мест, где их можно получить: от аутентичных итальянских тратторий до ярких мексиканских баров.
Мы пройдём по знаковым улицам Питера, заглянем в незаурядные места с кухней разных стран и продегустируем самое соблазнительное!
Город предлагает бесконечное разнообразие вкусов, впечатлений и мест, где их можно получить: от аутентичных итальянских тратторий до ярких мексиканских баров.
Мы пройдём по знаковым улицам Питера, заглянем в незаурядные места с кухней разных стран и продегустируем самое соблазнительное!
Описание экскурсии
Мы посетим 3–4 уникальных гастробара, где вы попробуете блюда разных регионов и узнаете истории их происхождения (1,5 часа на каждое заведение).
Начнём в испанском баре, где вы познакомитесь с традиционными тапас — небольшими закусками, в каждом кусочке которых отражена целая палитра вкусов.
Отправимся в мексиканский бар, чтобы попробовать настоящее буррито — сытное и ароматное блюдо, ставшее символом мексиканской кухни.
В самобытном рыбном баре вас ждут свежайшие устрицы и блюда авторской кухни, созданные с любовью к морю и бесспорным мастерством шеф-повара.
Какой же вечер без классики: сочных грузинских хинкали или итальянской пиццы — от неаполитанской с моцареллой ди буффало до римской с хрустящей корочкой? Выбирайте!
Организационные детали
- Ваш возраст 16+. Не забудьте взять с собой удостоверение личности (паспорт или водительские права). Лица младшего возраста — только в сопровождении родителей, под ответственность самих родителей либо по доверенности одного из членов семьи
- Если вы вегетарианец или аллергик, сообщите об этом до начала экскурсии для планирования маршрута и обеспечения безопасности
- Маршрут может меняться из-за погоды, дорожной ситуации или городских мероприятий, о чём вас предупредят заранее
Детали прогулки
- При выборе тарифа «всё включено» в каждом баре в стоимость включены закуски. Дополнительные позиции по меню оплачиваются отдельно (средний чек — 1500 ₽ за чел. в каждом заведении)
- Внимание: для групп от 10 человек в каждом гастробаре действует сервисный сбор 10%. А в некоторых заведениях нужно вносить депозит за бронь (не более 1000 ₽)
- Длительность прогулки при посещении всех мест составляет 5–6 часов, но может закончиться и раньше — по желанию участников
- Рекомендую бронировать экскурсию заранее, минимум за два дня. Это позволит мне зарезервировать столики в лучших заведениях города
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Всё включено
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле фонтана на Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет всем авантюристам! С вами Валентина, и я готова вдохновить вас невероятными приключениями по Питеру! Забудьте скучные путеводители — мы окунёмся в самое сердце этого города! Ищете место, где ваша
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
13 350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург со вкусом кофе
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прогуливаясь по Невскому проспекту. Узнайте, где открывались первые кофейни и как кофе вдохновлял великих людей
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 15:00
20 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.