Вы не просто пройдёте по музейным залам, а запустите действующие макеты, заглянете в паровозную будку и прогуляетесь по виртуальному императорскому поезду. Экскурсию проведу я — профессионал по инструментальному обследованию РЖД. Простым языком объясню, как работает техника изнутри, и развею несколько мифов о первых поездах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 6600 ₽ за группу

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Исторический зал старого депо

Здесь зарождалась эпоха железных дорог. Вы вручную запустите действующие макеты старинной техники и первых путей.

Подлинные образцы подвижного состава

Редкие вагоны и паровозы, которые помнят 19 век. Вокруг них оживают 3D-сценки привокзальной жизни — с носильщиками, дамами и суетой уходящей эпохи.

Живой паровоз в разрезе

Уникальный экспонат, где видно всё внутреннее устройство. Гид покажет главные принципы паровозной тяги: от котла до колёсной пары.

Императорский салон царского поезда — в виртуальной реальности

Вы наденете VR-шлем и на 20 минут окажетесь внутри вагона для первых лиц Российской империи. Каждая деталь — от обивки до посуды — воссоздана по историческим чертежам.

Вы узнаете

Как железные дороги устроили информационную революцию 19 века — быстрее газет и надёжнее курьеров

Кто такой «тормозильщик» и как в будке машиниста распределялась ответственность за скорость

Видел ли Пушкин первые поезда (спойлер: почти успел)

Как подстаканник стал символом социального неравенства

Где появились первые железнодорожные рестораны, почему их называли «вагонами-буфетами» и куда они исчезли

Организационные детали