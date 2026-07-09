Вы не просто пройдёте по музейным залам, а запустите действующие макеты, заглянете в паровозную будку и прогуляетесь по виртуальному императорскому поезду. Экскурсию проведу я — профессионал по инструментальному обследованию РЖД. Простым языком объясню, как работает техника изнутри, и развею несколько мифов о первых поездах.
Описание экскурсии
Исторический зал старого депо
Здесь зарождалась эпоха железных дорог. Вы вручную запустите действующие макеты старинной техники и первых путей.
Подлинные образцы подвижного состава
Редкие вагоны и паровозы, которые помнят 19 век. Вокруг них оживают 3D-сценки привокзальной жизни — с носильщиками, дамами и суетой уходящей эпохи.
Живой паровоз в разрезе
Уникальный экспонат, где видно всё внутреннее устройство. Гид покажет главные принципы паровозной тяги: от котла до колёсной пары.
Императорский салон царского поезда — в виртуальной реальности
Вы наденете VR-шлем и на 20 минут окажетесь внутри вагона для первых лиц Российской империи. Каждая деталь — от обивки до посуды — воссоздана по историческим чертежам.
Вы узнаете
- Как железные дороги устроили информационную революцию 19 века — быстрее газет и надёжнее курьеров
- Кто такой «тормозильщик» и как в будке машиниста распределялась ответственность за скорость
- Видел ли Пушкин первые поезда (спойлер: почти успел)
- Как подстаканник стал символом социального неравенства
- Где появились первые железнодорожные рестораны, почему их называли «вагонами-буфетами» и куда они исчезли
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит:
— посещение исторического зала (доступно только с гидом)
— 3D-виртуальный тур по императорскому вагону
- Входной билет в музей нужно будет купить отдельно при входе:
— будни — 400 ₽
— выходные — 500 ₽
— пенсионерам и учащимся — скидка 50%
- Возрастное ограничение для участия в 3D-виртуальной программе: 14+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Балтийская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 999 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Имею физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной ассоциации драматургов России. Работал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Источниками для моих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравилась экскурсия с Александром.
Музей поражает количеством экспонатов, как моделей, так и полноценных версий паровозов, тепловозов, вагонов.
Запланированных 1,5 часа очень мало для полноценного знакомства с музеем))) Если планировать посещение, то закладывайте часа 3.
Музей поражает количеством экспонатов, как моделей, так и полноценных версий паровозов, тепловозов, вагонов.
Запланированных 1,5 часа очень мало для полноценного знакомства с музеем))) Если планировать посещение, то закладывайте часа 3.
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И
11 апреля была с друзьями на замечательной авторской экскурсии у Александра. Это было необыкновенно увлекательно и познавательно-Александр очень эрудированный и талантливый рассказчик, мы посетили исторические залы, доступные только с гидом, было интересно отправиться в 3D-виртуальный тур по императорскому вагону, маршрут был продуман и построен идеально! 1,5 часа пролетели незаметно! Рекомендую!
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А
Вчера был на экскурсии у Александра-мы увидели вагоны и паровозы, макеты в движении, уникальный экспонат- паровоз в разрезе где видно всё внутреннее устройство. Гид в высшей степени эрудированный и знающий человек!
Очень рекомендую!
Очень рекомендую!
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Прекрасная экскурсия, очень понравилось! Гид Александр очень образованный и интересный!
Рекомендую!
Рекомендую!
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