Предлагаю начать утро красиво и интересно — на палубе уютного теплохода, с которого вам откроются прекрасные виды на набережные и мосты Петербурга. За 1 час мы пройдём по ключевым водным артериям города, а в нужный момент окажемся у Нарышкина бастиона — и вы застанете традиционный выстрел из пушки. И конечно, я буду делиться любопытными сюжетами о Городе на Неве!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Располагайтесь на комфортабельном новом теплоходе и наслаждайтесь достопримечательностями, которые проплывут перед вами как на киноленте!

Петербург — с воды

1⃣ Прогулка начнётся в сердце города, от причала у Медного всадника. Мы пройдём по Неве, Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу. Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Эрмитаж, Летний сад, крейсер «Аврора» и другие визитные карточки Северной столицы будут на нашем пути.

2⃣ Со мной вы не только рассмотрите архитектуру, но и услышите забавные исторические анекдоты и откроете разные грани города — от имперской до мистической. Поговорим об императорской столице и достопримечательностях «Золотого треугольника», а также о Петербурге Достоевского и доходных домах Коломны.

3⃣ Кульминация нашего путешествия — захватывающие виды на Петропавловскую крепость и полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Организационные детали