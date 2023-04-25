По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе

Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки

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Предлагаю начать утро красиво и интересно — на палубе уютного теплохода, с которого вам откроются прекрасные виды на набережные и мосты Петербурга.

За 1 час мы пройдём по ключевым водным артериям города, а в нужный момент окажемся у Нарышкина бастиона — и вы застанете традиционный выстрел из пушки. И конечно, я буду делиться любопытными сюжетами о Городе на Неве!
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Располагайтесь на комфортабельном новом теплоходе и наслаждайтесь достопримечательностями, которые проплывут перед вами как на киноленте!

Петербург — с воды

1⃣ Прогулка начнётся в сердце города, от причала у Медного всадника. Мы пройдём по Неве, Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу. Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Эрмитаж, Летний сад, крейсер «Аврора» и другие визитные карточки Северной столицы будут на нашем пути.

2⃣ Со мной вы не только рассмотрите архитектуру, но и услышите забавные исторические анекдоты и откроете разные грани города — от имперской до мистической. Поговорим об императорской столице и достопримечательностях «Золотого треугольника», а также о Петербурге Достоевского и доходных домах Коломны.

3⃣ Кульминация нашего путешествия — захватывающие виды на Петропавловскую крепость и полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит на комфортабельном теплоходе в группе до 50 человек
  • В вашем распоряжении будут 2 палубы — закрытая отапливаемая и открытая с панорамным видом, гальюн (уборная) и бар

в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 10:30, в среду в 08:00, в четверг и пятницу в 10:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале вблизи Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 10:30, в среду в 08:00, в четверг и пятницу в 10:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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