Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете. Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.
Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдёте мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:
Здания Адмиралтейства
Эрмитажа
Петропавловской крепости
Нахимовского училища
Соборной мечети
Крейсера «Аврора»
Всё это в сопровождении аудиогида на русском языке. Важная информация:• Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями;
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
Обращаем ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест;
На борту работает бар 🍹 с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками.
Что входит
Прогулка на теплоходе
Аудиогид
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.