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Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I.

Не случайно основные достопримечательности 🏛️ северной столицы ⭐️ выстроены вдоль береговой линии.

С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными.

Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места.

Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ☀️Летняя
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 900 ₽ за человека

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Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

Что вы увидите

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Нахимовское училище
  • Соборная мечеть
  • Крейсер «Аврора»
  • Мосты
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете. Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.

Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдёте мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:

  • Здания Адмиралтейства
  • Эрмитажа
  • Петропавловской крепости
  • Нахимовского училища
  • Соборной мечети
  • Крейсера «Аврора»
  • Всё это в сопровождении аудиогида на русском языке. Важная информация:• Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями;
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • Обращаем ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест;
  • На борту работает бар 🍹 с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками.
Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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