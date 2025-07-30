Экскурсия по местам великого романа «Преступление и наказание» позволяет погрузиться в атмосферу культового произведения и оживить в памяти его события, сюжетные перипетии, а также поставить себя на место героев Достоевского и «примерить» их переживания и эмоции.
Описание экскурсииИстория великого романа Конечно же, все знакомы с романом «Преступление и наказание», вокруг которого всегда было множество разных мнений. Но что, если увидеть места, в которых разворачиваются события из произведения, собственными глазами? Такое возможно на нашей экскурсии. Реконструкция событий романа в реальных декорациях даёт возможность поговорить о том, какое преломление они получили в кинематографе. К тому же, в этих местах жили не только герои Достоевского, но и сам писатель. Здесь происходили важнейшие события его жизни, которые по накалу страстей не уступают роману. «Преступление и наказание» в кинематографе Помимо обзорной экскурсии мы поговорим с вами об отражении сюжетов произведения в кино, об исполнителях ролей Раскольникова и самого Достоевского. Вы узнаете, что такое жёлтый билет и кто его получал и о многом-многом другом. До встречи на нашей интереснейшей экскурсии! Важная информация:
- Одежда и обувь по погоде (не забывайте зонты).
- Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе.
Экскурсия в определённое время по договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район бывшей Спасской части
- Сенная площадь
- Здание гауптвахты
- Кокушкин мост
- Столярный переулок
- Дома на Гражданской улице, где жил Достоевский
- Дом Сони Мармеладовой
- Дом Раскольникова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вестибюль станции метро «Сенная площадь»
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённое время по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь по погоде (не забывайте зонты)
- Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
30 июл 2025
Спасибо Татьяне Валерьевне за прекрасно проведенную экскурсию по следам героев «Преступление и наказание». Экскурсовод интересно рассказывала и ответила на все наши вопросы.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
2295 ₽
2700 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
«Преступление и наказание»: индивидуальная экскурсия
Петербург - город Достоевского. Узнайте, где разворачивались события «Преступления и наказания», и почувствуйте атмосферу 19 века
Начало: У Сенной площади
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 4000 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Групповая
до 15 чел.
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Групповая экскурсия
Погрузиться в мир драматичных событий, происходивших на страницах великого романа
Начало: Рядом с ул. Кленовая, 2
Расписание: ежедневно в 13:00 и 19:00
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека