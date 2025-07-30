Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия по местам великого романа «Преступление и наказание» позволяет погрузиться в атмосферу культового произведения и оживить в памяти его события, сюжетные перипетии, а также поставить себя на место героев Достоевского и «примерить» их переживания и эмоции.