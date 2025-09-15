А с чего начинается детская любовь к музеям? С игры! Представьте себя важными послами, которые идут в гости к русскому императору. Решайте загадки и ребусы квеста, чтобы достигнуть своей цели.
Описание квеста
Игра проведёт вас по парадным залам Зимнего дворца. Каждой из восьми локаций соответствует одна страница с заданиями — находилками, головоломками и стихами.
Ваш ребёнок узнает, кто населяет Зимний дворец, как отличить малахит от яшмы, где задумчиво бродил Александр Сергеевич Пушкин, а где царские дети гоняли на велосипедах, почему Святого Георгия изображают с драконом, а Петра Великого — с богиней Афиной.
Маршрут квеста:
- Большой двор Зимнего дворца
- Посольская (Иорданская) лестница
- Аванзал
- Фельдмаршальский зал
- Петровский зал
- Гербовый зал
- Военная галерея 1812 года
- Георгиевский зал
Структура квеста проста: каждой локации соответствует одна страница с заданиями.
Кому подойдёт квест
Игра создана для детей 8–14 лет и их родителей. Если ваш ребёнок неуверенно читает и пишет, помогите ему. А тому, кто постарше дайте возможность подумать и самому справиться с заданиями. Хвалите в обоих случаях!
Задания не подойдут детям, которые пока не умеют читать и писать. В галерее есть первая страница квеста, чтобы вы могли оценить уровень сложности.
Организационные детали
- После полной оплаты вы получите материалы квеста в формате PDF на электронную почту. Распечатайте их и отправляйтесь в музей в любое удобное время в часы работы музея
- Сопровождение гида не предусмотрено. Билеты в Эрмитаж вы покупаете самостоятельно
- В среднем прохождение занимает 60–90 минут
- Планируя визит в музей, обязательно прочитайте комментарии «К родителям», вы их получите вместе с квестом
- Ответы к заданиям можно найти на последней странице
- Обратите внимание: я высылаю квест в течение 12 часов после оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Были с ребенком 7 лет
Для знакомства с Эрмитажем-отличный вариант.
Прошли вместе с детьми (7 и 11 лет) квест по Эрмитажу (я только направляла, а не помогала детям решать задания). Такой опыт был впервые, хотя путешествуем достаточно много и
портретов в военной галерее. Их 12, а не 13 как в ответах. Совсем мало исторической информации.
Что по факту: после оплаты
спасибо