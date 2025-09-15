Мои заказы

Детский квест по Эрмитажу «В гости к русскому императору!» (без гида)

Решаем исторические задачки в парадных залах Зимнего дворца
С чего начинается Эрмитаж? С потрясающих залов, каждый из которых имеет свою историю, архитектуру и предназначение.

А с чего начинается детская любовь к музеям? С игры! Представьте себя важными послами, которые идут в гости к русскому императору. Решайте загадки и ребусы квеста, чтобы достигнуть своей цели.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Игра проведёт вас по парадным залам Зимнего дворца. Каждой из восьми локаций соответствует одна страница с заданиями — находилками, головоломками и стихами.

Ваш ребёнок узнает, кто населяет Зимний дворец, как отличить малахит от яшмы, где задумчиво бродил Александр Сергеевич Пушкин, а где царские дети гоняли на велосипедах, почему Святого Георгия изображают с драконом, а Петра Великого — с богиней Афиной.

Маршрут квеста:

  • Большой двор Зимнего дворца
  • Посольская (Иорданская) лестница
  • Аванзал
  • Фельдмаршальский зал
  • Петровский зал
  • Гербовый зал
  • Военная галерея 1812 года
  • Георгиевский зал

Структура квеста проста: каждой локации соответствует одна страница с заданиями.

Кому подойдёт квест

Игра создана для детей 8–14 лет и их родителей. Если ваш ребёнок неуверенно читает и пишет, помогите ему. А тому, кто постарше дайте возможность подумать и самому справиться с заданиями. Хвалите в обоих случаях!

Задания не подойдут детям, которые пока не умеют читать и писать. В галерее есть первая страница квеста, чтобы вы могли оценить уровень сложности.

Организационные детали

  • После полной оплаты вы получите материалы квеста в формате PDF на электронную почту. Распечатайте их и отправляйтесь в музей в любое удобное время в часы работы музея
  • Сопровождение гида не предусмотрено. Билеты в Эрмитаж вы покупаете самостоятельно
  • В среднем прохождение занимает 60–90 минут
  • Планируя визит в музей, обязательно прочитайте комментарии «К родителям», вы их получите вместе с квестом
  • Ответы к заданиям можно найти на последней странице
  • Обратите внимание: я высылаю квест в течение 12 часов после оплаты

Место начала и завершения?
У главного входа в Зимний дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8951 туриста
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
читать дальше

так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)

Е
Екатерина
15 сен 2025
Взяла квест для первого посещения детьми (9 и 10 лет) Зимнего дворца. Детям задания понравились, втянулись, с удовольствием искали ответы, попутно восхищаясь залами дворца. Задание с орлами оказалось для них
читать дальше

слишком сложным (но интересным). Дальше пройти не успели - посетителей выгнали из музея. Для меня показатель того, что квест зашел - дети расстроились, что не смогли дойти до конца. Обычно им все равно.

Г
Галина
1 сен 2025
Отличный способ познакомить детей с Эрмитажем, нам очень понравилось, не утомительно, не скучно и познавательно! Аделина, спасибо!
Полина
Полина
7 авг 2025
Очень интересно и не очень много заданий-не напряжно.
Были с ребенком 7 лет
Для знакомства с Эрмитажем-отличный вариант.
Очень интересно и не очень много заданий-не напряжно.
Были с ребенком 7 лет
Для знакомства с Эрмитажем-отличный вариант.
И
Ирина
3 авг 2025
Интересно, ярко, увлекательно! Рекомендую тем, кто первый раз в Эрмитаже: это способ не растеряться, не устать и понять, что Эрмитаж - это не только картины - это синтез и гармония всех искусств!
Интересно, ярко, увлекательно! Рекомендую тем, кто первый раз в Эрмитаже: это способ не растеряться, не устать и понять, что Эрмитаж - это не только картины - это синтез и гармония всех искусств!
Юлия
Юлия
25 июл 2025
Добрый день!
Прошли вместе с детьми (7 и 11 лет) квест по Эрмитажу (я только направляла, а не помогала детям решать задания). Такой опыт был впервые, хотя путешествуем достаточно много и
читать дальше

посещаем интересные места в более классическом формате. Данный квест привлек новой формой подачи информации для детей, очень понравилось и мне и детям))) возьмём на заметку такой нестандартный формат! Автору слова благодарности! Классно придумано! Рекомендуем!

Добрый день!
Н
Наталья
13 июл 2025
Квест оказался занимательным и познавательным, наш сын 10 лет прошел его неспешно часа за полтора. Другие посетители с детьми с завистью на нас взирали, и выясняли, кто нам выдал "игру")) Срочно нужно расширять маршрут, автор, к Вам запрос от юных экскурсантов, хотят изучать Эрмитаж и далее. Особо ждём интересной прогулки по Древнему миру, среди саркофагов. Автору спасибо и успехов!
Е
Елена
19 июн 2025
Аван зал из закрыт для посещения, а в задании он есть. В задании надо было посчитать количество
портретов в военной галерее. Их 12, а не 13 как в ответах. Совсем мало исторической информации.
Аделина
Аделина
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв! Зимний дворец – действующий музей, любой зал может неожиданно оказаться закрытым, потому что там
читать дальше

проводят закрытое мероприятие или готовят временную выставку. Структура квеста такова, что каждому залу посвящена отдельная страница. Это сделано специально, чтобы можно было перевернуть страницу и идти дальше без ущерба для содержания. Что касается отсутствующих портретов в Военной галерее – их 13. Их не было никогда, потому что не сохранились изображения героев. Их может быть больше, если какой-то портрет забирают на реставрацию. Но меньше – нет, вы просчитались. Подтверждение этому можно найти не только в ответах к квесту, но и в открытых источниках, например, на официальном сайте музея. Квест подразумевает бОльшую активность участника, решающего задачки, а не изложение исторической информации. Я много лет вожу экскурсии по этому маршруту, информации у меня в голове достаточно)))). Приходите на классическую экскурсию https://experience.tripster.ru/experience/10957/, буду рада личному знакомству и отвечу на все ваши исторические вопросы!

Дилара
Дилара
16 июн 2025
Взяли эту экскурсию, ожидая. . чего-то другого. У нас есть опыт прохождения квест-экскурсий, обычно они были в формате бота в мессенджере, но видимо это другой организатор.
Что по факту: после оплаты
читать дальше

гатпляту приходит пдф файл, его надо распечатать. . как бэ не очень удобно, но ладно. Надеялись на то что будет интересно, на деле задания никак между собой не связаны, модно пропустить задание или целый лист и просто ничего не изменится))
Ещё названия залов не соответствуют табличкам в Эрмитаже (нет названия правильные, но в распечатке малый тронный зал называется Петровским, не сразу разберешься, особенно если ты не гид…)
В общем, мне как взрослому не понравилось, ребенку 9 лет было скучно, приходилось находить интересные факты из интернета.
Мне кажется этот квест будет интересен деткам 5-6 лет и плюс взрослый должен участвовать в проведении квеста на уровне гида, то есть рассказывать и показывать. Ясное дело что это самостоятельная экскурсия, но нужна предварительная подготовка родителя, имейте это ввиду.
Отмечу отдельно что гид была на связи, оперативно отвечала на сообщения и прислала материал.

Аделина
Аделина
Ответ организатора:
Дилара, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Надеюсь, он будет полезен другим путешественникам при выборе экскурсии. Вы пишете, что «ожидали чего-то
читать дальше

другого, так как квесты обычно в формате бота в мессенджере». Вам печатный квест был неудобен. Это меня несколько удивило, потому что в описании указано, что квест в формате ПДФ и требуется распечатка. Это было известно до оформления заказа и странно ожидать «чего-то другого». На Трипстере, действительно, немало чудесных предложений, где по Эрмитажу ведет бот. Но далеко не все родители хотят, чтобы и в музее ребенок все время смотрел в телефон. Для таких и существует альтернатива на бумаге. Если ребенок хочет общаться только с гаджетом и искать интересные факты в интернете, этот квест, действительно, ему не подойдет. Информацию здесь нужно извлекать из печатного текста, в котором также немало интересных фактов: о том, что в музее живут коты, о том, как царские дети гоняли по парадным залам на велосипедах, о пожаре в Зимнем, о полудрагоценных камнях, которые добывали на территории нашей страны. Никакой дополнительной подготовки родителей не требуется, вся информация есть в квесте. Только это все нужно было прочитать. Вы пишете, что задания не связаны между собой. Это не так. В первом же зале гостям предлагается представить себя иностранными послами, которые идут в гости к русскому императору. В каждом зале подчеркивается, о чем здесь хотели рассказать важным гостям, и как это отражено в интерьерах и декоре зала. Целую страницу, действительно, можно пропустить. Структура квеста такова, что каждому залу посвящена отдельная страница. Это сделано специально, так как Зимний дворец – действующий музей, любой зал может неожиданно оказаться закрытым, потому что там проводят мероприятие или готовят временную выставку. Можно перевернуть страницу и идти дальше без ущерба для содержания. Что касается навигации: в самом начале представлена подробная схема музея, где отмечены все остановки цифрами, соответствующими цифре на странице с заданиями, которые нужно выполнить в этом зале. Кроме названия у каждого зала есть номер и эти номера также отмечены в квесте. Заблудиться сложно. Петровский зал, действительно, так называется, в этом можно убедиться на официальном сайте музея. С тем, что квест подойдет детям 5-6 лет тоже не соглашусь. Участникам приходится решать довольно сложные ребусы, «собирать» цитаты Суворова, которые малышам не знакомы, учить не самые простые стихи Пушкина, решать математическую задачу, где есть умножение, в конце концов, писать. Я убеждена, пятилетка – не справится! Чтобы участники могли оценить свои силы и понять, насколько им подойдет предлагаемый материал, среди фото я разместила одну из восьми страниц с заданиями. Достаточно ее просмотреть, и вам будет понятно, что вас ждет, и подойдет ли это вашему ребенку.
Я надеюсь, другие ваши мероприятия пройдут более успешно. Но тем не менее посоветую более внимательно ознакомиться с описанием товара, прежде чем оформлять заказ и оплачивать. Приятного вам времяпрепровождения в Петербурге!

А
Александровна
7 мая 2025
Впервые взрослые поторапливали детей идти дальше по музею, а не наоборот. Ребята с интересом выполняли задания, узнали много нового.
спасибо
О
Ольга
6 мая 2025
Квест понравился. Было интересно и познавательно, жалко, что одна из комнат была закрыта, но в остальном все было хорошо))) Дети искали и находили, родители насаждались эстетикой)
Елена
Елена
7 апр 2025
Это было первое знакомство с Эрмитажем для моего сына (11 лет). Я стремилась создать атмосферу дружелюбия и открытости, и выбранный нами квест идеально этому способствовал. Мой сын с увлечением погрузился
читать дальше

в мир загадок и задач, которые предлагались в ходе игры. Он с энтузиазмом исследовал залы музея, следуя заданиям квеста, и с успехом решал все предложенные задачи. Его радость и удовлетворение были очевидны.

Квест был организован так, чтобы развивать у ребёнка разнообразные навыки: от математических расчётов до логического и креативного мышления. Такая игровая форма знакомства с Эрмитажем оказалась не только познавательной, но и увлекательной. Это был естественный и лёгкий способ прикоснуться к истории России и царской эпохе. Мы шли по стопам послов, прибывших на приём к императору, и это добавляло особую атмосферу нашему путешествию.

Даже я, как взрослый человек, была вовлечена в процесс, а бабушка, сопровождавшая нас, также время от времени подключалась к решению задач. Таким образом, квест стал интересным занятием для всей семьи. Несмотря на то, что основную часть работы проделал мой сын, его интерес и увлечённость радовали меня. Я уверена, что эта первая встреча с Эрмитажем и историей России полностью соответствует цели, которую я перед собой ставила.
Спасибо!

Это было первое знакомство с Эрмитажем для моего сына (11 лет). Я стремилась создать атмосферу дружелюбияЭто было первое знакомство с Эрмитажем для моего сына (11 лет). Я стремилась создать атмосферу дружелюбияЭто было первое знакомство с Эрмитажем для моего сына (11 лет). Я стремилась создать атмосферу дружелюбияЭто было первое знакомство с Эрмитажем для моего сына (11 лет). Я стремилась создать атмосферу дружелюбия
О
Оксана
25 мар 2025
Здравствуйте, ходили с дочкой 6 лет, было все интересно, понравилось, особенно почему-то искать изделия из камней по залам) узнали много нового и интересного, особенно Я))
Здравствуйте, ходили с дочкой 6 лет, было все интересно, понравилось, особенно почему-то искать изделия из камней по залам) узнали много нового и интересного, особенно Я))
В
Валентина
3 мар 2025
Здравствуйте! Ходили в Эрмитаж с племянницей-первоклашкой. Понравилось и маленькой девочке и большой:) Некоторые задания выполнили легко, а над какими-то пришлось вместе потрудиться, а это как раз разжигает интерес! Ребусы оказались
читать дальше

для нас самым сложным заданием! А вот расшифровка вензелей Екатерины и Петра прямо завлекли! В Большом тронном с удовольствием искали отличия между полом и потолком и получили подтверждение своих знаний о Святом Георгии. Что же мы делали и о чем я тут написала, станет понятно, если вы решите пройти квест, как мы! Нам понравилось, советую!

Т
Татьяна
3 мар 2025
дети без родителей 9 лет в квесте не разобрались, обратной связи, правильно или неправильно они ответили на тот или иной вопрос не получили. Все-таки новые технологии "рулят" и квест уже должен быть с обратной связью детям, правильно ли они сделали его.
Аделина
Аделина
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте! Очень жаль, что вашим детям квест показался сложным. Я работаю очень давно и знаю, что детки все очень
читать дальше

разные. На живой экскурсии гид имеет возможность подстроиться под аудиторию. Квест без гида - некий «средний вариант», одним покажется слишком просто, другим - наоборот. Я свяжусь с поддержкой Трипстера и попрошу добавить в открытый доступ одну из восьми страниц с заданиями, чтобы путешественники могли заранее оценить свои силы. Что касается новых технологий: на Трипстере масса предложений, где по музею ведет «телеграм-бот», и есть обратная связь. Но не все родители хотят, чтобы и в Эрмитаже ребенок перемещался, уткнувшись в гаджет. Для таких существуют старые добрые бумажные квесты. Вы выбрали именно такой вариант…

О
Ольга
18 фев 2025
Ходили на квест с девочками 10 лет, справились с заданиями за 1 час 15 минут. Детям поход в музей в формате квеста понравился. Сказали, что хотят еще🙂 спасибо!

