Добрый день, Ирина. Мы рады, что дети остались довольны. Так как экскурсия рассчитана изначально на детей более старших, чем ваши, мы заранее вам написали, что не можем знать, подойдет ли она для ваших детей. Так как все дети разные, кто-то в 4-5 лет уже активно и с интересом принимает участие в экскурсиях наравне со старшими, другим сложнее и им важен совсем простой и игровой подход. Эта конкретная экскурсия не рассчитана на столь юных слушателей, вы об этом знали. Здесь не всегда все зависит от экскурсовода, но и экскурсантов тоже, от готовности родителей проявлять интерес и помогать детям, от подготовки детей именно к экскурсии, после которой уже можно отправиться на детскую площадку. Егор старался меньше давать фактов, дат и имен, больше увлечь маленьких детей, возможно, из-за этого вы сделали вывод, что экскурсия малосодержательная. Спасибо за ваш интерес к экскурсии.