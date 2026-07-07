Новая Голландия в Санкт-Петербурге - это уникальное место, где дети и взрослые могут познакомиться с историей и архитектурой острова. Участники экскурсии увидят здание бывшей морской тюрьмы, арку Валлен-Деламота и многое
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Интерактивный формат для детей
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📚 Исторические факты
- 🎨 Связь с искусством
- 🚢 Морская тематика
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Новой Голландии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а остров оживает благодаря множеству мероприятий на свежем воздухе. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но при правильной подготовке вы все равно сможете насладиться атмосферой этого уникального места.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морская тюрьма
- Арка Валлен-Деламота
- Склады для хранения леса
Описание экскурсии
Веселое знакомство с Новой Голландией
Гуляя по живописному острову, вы увидите здание бывшей морской тюрьмы, арку Валлен-Деламота и склады для хранения леса, необходимого для строительства кораблей. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:
- Почему остров носит такое необычное название и кто его придумал
- Что общего у Новой Голландии и Академии художеств
- Что такое теория непотопляемости корабля и как она связана с островом
- Почему не стоит «лезть в бутылку» и для чего нужен опытовый бассейн
- Как расшифровать современное искусство и где находится дом коменданта острова
Организационные детали
- Экскурсия подойдет детям от 8 лет и их родителям
- Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Новую Голландию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4154 туристов
Привет! Меня зовут Егор, и я представляю команду гидов. Мы проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Егор прирождённый гид истории и не только Санкт-Петербурга! Нам было важно, чтобы информация была интересна нашему 9-ти летнему сыну и всё прошло прекрасно. Егор провёл экскурсию в интересной игровой манере и интерактиве. 5+ жирные! Спасибо!
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Это была искромётная, полная интересных фактов, юмора и интеллектуальных игр экскурсия! Егор очаровал всю семью, окружил вниманием каждого, рассказал историю так, что хотелось узнать больше:-) такие экскурсии влюбляют в город! Спасибо, Егор! От души рекомендую!
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Познавательная экскурсия, продолжительность идеальная для детей 7-10 лет, нам родителям было тоже интересно, обожаю новые знания. Экскурсовод очень милая и понравилась детям. Советую, прекрасное место для прогулки👌🏼
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Т
Очень здорово прошла экскурсия, экскурсовод Егор здорово и с юмором рассказывал обо всем. Даже непокорные дети нашли с ним общий язык
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Н
Были в Санкт-Петербурге в середине июля с детьми 12 лет и 4 года, заказали детскую интерактивную экскурсию по Новой Голландии: экскурсия очень понравилось, было интересно и старшей дочке и младшей,
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Е
Отличная ненапряжная экскурсия на свежем воздухе. Идеальный вариант для тех, кому хочется узнать и увидеть что-то новое, но не очень хочется много и далеко ходить. Место позволяет и погулять, и с удовольствием посидеть на травке/шезлонге/скамейке, разгадывая загадки и головоломки от гида. Прекрасная атмосфера.
Егор профессионал, умеющий подстроиться под запрос/интерес маленького экскурсанта, что очень важно для родителей. Спасибо
Егор профессионал, умеющий подстроиться под запрос/интерес маленького экскурсанта, что очень важно для родителей. Спасибо
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