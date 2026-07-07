Новая Голландия в Санкт-Петербурге - это уникальное место, где дети и взрослые могут познакомиться с историей и архитектурой острова. Участники экскурсии увидят здание бывшей морской тюрьмы, арку Валлен-Деламота и многое

другое. В интерактивной форме дети узнают, почему остров носит такое название, что связывает его с Академией художеств и как теория непотопляемости корабля связана с этим местом. Экскурсия подходит для детей от 8 лет и их родителей, с возможностью адаптации под школьные группы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Новой Голландии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а остров оживает благодаря множеству мероприятий на свежем воздухе. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но при правильной подготовке вы все равно сможете насладиться атмосферой этого уникального места.

Сейчас август — это идеальное время.