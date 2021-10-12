Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии

Раскрыть секреты загадочного острова через игры, диалог, яркие картинки и образы

4.6
7 отзывов
Новая Голландия — одно из самых популярных мест современного Петербурга, где можно прикоснуться к природе в центре каменного города.

Что известно об истории этого острова, какие события здесь происходили и какие интересные здания располагались? Вместе с вами и вашими детьми мы обязательно найдем ответы на эти и другие вопросы!
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии
Детская интерактивная экскурсия по Новой Голландии

Что вас ожидает

Веселое знакомство с Новой Голландией

Гуляя по живописному острову, вы увидите здание бывшей морской тюрьмы, арку Валлен-Деламота и склады для хранения леса, необходимого для строительства кораблей. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:

  • Почему остров носит такое необычное название и кто его придумал
  • Что общего у Новой Голландии и Академии художеств
  • Что такое теория непотопляемости корабля и как она связана с островом
  • Почему не стоит «лезть в бутылку» и для чего нужен опытовый бассейн
  • Как расшифровать современное искусство и где находится дом коменданта острова

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 7 лет и их родителям
  • Просим заранее сообщить возраст детей, чтобы мы подобрали соответствующие игры и материалы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа в Новую Голландию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Егор и Мария
Егор и Мария
Привет! Мы Егор и Мария. Проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
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7 реальных отзывов от туристов

О
12 окт 2021
Егор мгновенно заинтересовал сына и нас своей интерактивной экскурсией, сочетая подачу исторического материала с загадками, играми, викториной и шутками. Егор, спасибо! Следующие экскурсии - непременно с Вами. Олеся.
О
3 окт 2021
Веселая динамичная экскурсия. Рекомендуем!
Н
25 авг 2021
Все понравилось, экскурсовод Егор рассказывал все очень хорошо и интересно!!!
Ирина
12 авг 2021
Новая Голландия прекрасное место для прогулки и отдыха с детьми. Но экскурсия по ней малосодержательна, эту экскурсию надо включать в более масштабную по городу, возможно. Гиду надо хорошенько поработать над речью (рассказ казался путанным, скомканным, много лишних слов). А также хорошо было бы адаптировать рассказ под возраст детей (не перечислять исторические имена, даты, факты, которые детям тяжело представить; подача материала тоже не детская была).
Из плюсов: интерактивные задания детям в ходе прогулки. Но опять же: одно задание было слишком затянутое и не по возрасту, другое - имело мало отношения к теме. Парадоксально, но дети в итоге назвали эту экскурсию как самую понравившуюся. Предполагаю, что это связано с самим островом - отличная погода, пляж, рестораны, классная детская площадка, на которую они с самого начала экскурсии и пытались сбежать.
Вывод: надо хорошенько доработать эту экскурсионную прогулку.
Егор и Мария
Ответ гида:
Добрый день, Ирина. Мы рады, что дети остались довольны. Так как экскурсия рассчитана изначально на детей более старших, чем ваши, мы заранее вам написали, что не можем знать, подойдет ли она для ваших детей. Так как все дети разные, кто-то в 4-5 лет уже активно и с интересом принимает участие в экскурсиях наравне со старшими, другим сложнее и им важен совсем простой и игровой подход. Эта конкретная экскурсия не рассчитана на столь юных слушателей, вы об этом знали. Здесь не всегда все зависит от экскурсовода, но и экскурсантов тоже, от готовности родителей проявлять интерес и помогать детям, от подготовки детей именно к экскурсии, после которой уже можно отправиться на детскую площадку. Егор старался меньше давать фактов, дат и имен, больше увлечь маленьких детей, возможно, из-за этого вы сделали вывод, что экскурсия малосодержательная. Спасибо за ваш интерес к экскурсии.
Н
8 авг 2021
Дети сразу нашли общий язык с Егором, экскурсия прошла на одном дыхании, на все вопросы Егор ответил, одна из лучших экскурсий в Санкт Петербургу! Будем обязательно обращаться снова🙌🏻
Е
7 авг 2021
Егор провёл экскурсию по Новой Голландии для моей 6-летней дочери, было весело, задорно и познавательно, дочке очень понравилось!
Е
3 авг 2021
Отличная ненапряжная экскурсия на свежем воздухе. Идеальный вариант для тех, кому хочется узнать и увидеть что-то новое, но не очень хочется много и далеко ходить. Место позволяет и погулять, и с удовольствием посидеть на травке/шезлонге/скамейке, разгадывая загадки и головоломки от гида. Прекрасная атмосфера.
Егор профессионал, умеющий подстроиться под запрос/интерес маленького экскурсанта, что очень важно для родителей. Спасибо

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