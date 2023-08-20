Прогуляться по центру Петербурга и прикоснуться к истории дореволюционного ювелирного искусства
Эта экскурсия откроет вам мир золотых дел мастеров родом из северных стран.
В столичном Санкт-Петербурге талантливые умельцы открывали свои мастерские и становились поставщиками Его Императорского Величества.
Вы пройдёте по Большой Морской, где они жили и творили, и по-новому посмотрите на эту легендарную улицу.
В столичном Санкт-Петербурге талантливые умельцы открывали свои мастерские и становились поставщиками Его Императорского Величества.
Вы пройдёте по Большой Морской, где они жили и творили, и по-новому посмотрите на эту легендарную улицу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я покажу дома, где жили и создавали свои шедевры ювелиры императорского двора. Вы рассмотрите фоторепродукции филигранных украшений и предметов интерьера, созданных руками мастеров из Финляндии и Швеции. Узнаете, легко ли было ювелирам стать придворными поставщиками и как сложилась судьба некоторых из них после 1917 года.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- По желанию мы зайдём в магазин «Ювелирторг», в котором раньше размещался первый магазин фирмы Фаберже
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у СТ.М. Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 83 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург с другими.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 авг 2023
Экскурсия проходила от Арки Главного штаба до гостиницы Астория. По пути рассказаны истории нескольких ювелирных Домов, расположенных на Большой Морской и их владельцев, а также как можно было получить звание поставщика Двора Его Императорского величества. Сделаны акценты на ювелирах с финскими корнями.
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно.
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно.
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