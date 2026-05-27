Отправьтесь в волшебное путешествие по сердцу Петербурга на современном чёрном катере! Вы пройдёте под знаменитыми мостами, увидите старинные дворцы и доходные дома, отражающиеся в воде. Погрузитесь в камерную атмосферу Фонтанки, Крюкова канала и Мойки. А в финале ощутите простор и мощь главной реки города и полюбуетесь потрясающими панорамами.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Вы пройдёте по зеркальной глади Фонтанки, любуясь изящными мостами и роскошными фасадами старинных зданий.
Затем маршрут приведёт в тихие воды Крюкова канала — сюда редко доносится городской шум, а отражения домов создают сказочную, немного таинственную, атмосферу.
Продолжите путь по Мойке — увидите дворцы и живописные набережные, раскрывающие аристократический облик города.
А в завершение — выход в просторную акваторию Невы. Здесь открывается весь масштаб Петербурга: знаковые достопримечательности и панорамы создают незабываемое впечатление.
Организационные детали
- Наш катер «Нефть» 2024 года выпуска, вмещает до 8 персон. На борту для вас: тёплые пледы, бокалы, стол, Bluetooth, зонты, тент от дождя, бутилированная вода
- У нас есть лицензия на водные перевозки, все пассажиры застрахованы, на судне — всё необходимое спасательное оборудование, перед стартом проводится инструктаж
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Предлагаем в аренду уникальные, стильные чёрные катера нового поколения! С нами вы окунётесь в историю Санкт-Петербурга, пройдёте по живописным рекам и каналам, насладитесь невероятной красотой разводных мостов в акватории Невы
от 21 000 ₽ за экскурсию