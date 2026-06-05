🏰 Уникальные виды на знаменитые достопримечательности
🌞 Возможность наслаждаться прогулкой в любую погоду
👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Санкт-Петербургу - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, и вы сможете насладиться теплыми солнечными днями. Летние месяцы также предоставляют возможность увидеть знаменитые белые ночи. В апреле и октябре, хотя погода может быть прохладнее, вы все равно сможете насладиться комфортом на катере благодаря отоплению и теплым пледам. Вне этих месяцев прогулка может быть менее комфортной из-за погодных условий, но остаётся возможной благодаря уютному салону.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Петропавловская Крепость
Троицкий мост
Летний сад
Крейсер Аврора
Домик Петра I
Стрелка Васильевского острова
Дворцовый мост
Эрмитаж
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Петербург и петербуржцы
Ключевая тема этой водной экскурсии — история города через его людей. Не будет скучных дат и фактов, но будут любопытные сюжеты о жизни Петербурга в разные века. Вас ждут пикантные тайны высшего общества, истории жителей особняков, возвышающихся вдоль берегов. Вы поймете, как в одной локации сплетаются разные эпохи. Услышите о быте и нравах петербуржской публики, а еще поговорим о трех взглядах на город — Пушкина, Достоевского и Блока.
Маршрут экскурсии на воде
Кронверкская набережная — Петропавловская Крепость — Троицкий мост — Летний сад — набережная Кутузова — Литейный мост — крейсер Аврора — Домик Петра I — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост; Академия наук, Здание двенадцати коллегий — поворот у Академии Художеств перед Благовещенским мостом — Английская набережная — Медный всадник — Адмиралтейская, Дворцовая набережные; Эрмитаж — разворот у Биржевого моста — Кронверкская набережная
В салоне с панорамным обзором есть кресла и стол, а по периметру — элегантные диваны. На корме катера расположена открытая палуба с площадкой для солнечных ванн.
Организационные детали
Экскурсии на воде проводятся с 25 апреля по 30 октября
На борту разрешена любая обувь без тонкого каблука
С собой можно взять еду и напитки, если они не красят поверхности, как красное вино, вишневый сок, вишня, клубника и т. д.
Прогуляться на катере можно в любую погоду — в салоне есть отопление и теплые пледы
По заказу можем подать катер к любым разрешённым причалам. Многие из них требуют резервирования и дополнительной оплаты в зависимости от дальности положения причала. Поэтому просим заранее согласовать детали при бронировании
Присутствие на катере детей младше 5 лет предварительно согласовывается с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал Ждановская набережная 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1020 туристов
Я родился и вырос в Санкт-Петербурге и с детства увлекаюсь историей этого потрясающего города. Мне очень хочется поделиться с вами своими знаниями, обсудить исторические события, полюбоваться видами Санкт-Петербурга. А ещё читать дальшеуменьшить
я владелец уютного катера, поэтому со мной удобнее всего посмотреть на город с воды. Я разработал несколько тематических маршрутов, на которых рассказываю о зарождении Санкт-Петербурга, о революции, о мифах и горожанах. Буду рад вам на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
–
3
1
2
1
1
–
в
виктория
Заказывали обзорную экскурсию по каналам Санкт-Петербурга. Впечатления не передаваемые! Мы в восторге! Андрей гид - профессионал своего дела. Он очень подробно рассказывал про все достопримечательности, встречающиеся на нашем пути, отвечал читать дальшеуменьшить
подробно на все интересующию нас вопросы. Знания истории России на 5+. Катер новый, чистый. Детям и нам выдали жилеты для безопасности. С погодой нам немного не повезло - было 6 градусов и шли кратковремееные дожди, но на катере "Онегин" было очень комфортно (на время дождя уходили во внутрь, где благодаря отоплению было тепло)! Капитан судна вел катер очень аккуратно и спокойно, что наш самый маленький пассажир, который вначале экскурсии проходя по Неве испугался, через небольшое время ему уже все нравилось. И оставшиеся дни отдыха в Санкт-Петербурге просил еще раз покататься на катере "Онегин"! Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Никита
с такой стороны город мы никогда не видели! 2 часа увлекательных историй,которые я буду рассказывать теперь всем коллегам на протяжении года минимум)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Отдыхали с семьей. Все было здорово! Очень интересная экскурсия от капитана Андрея! Мы были с двумя детьми 6 и 4 лет, которые просто в восторге! Спасибо за прекрасный выходной))) Рекомендую))) P. читать дальшеуменьшить
S. Так же хочется отметить чудесный катер. Во время нашего путешествия, как это часто бывает в Питере, несколько раз менялась погода. Было солнце и жара, был ветер и даже в конце пошел дождь. Благодоря тому, что на катере есть и открытая зона для отдыха и закрытая - наше путешествие не было испорченно!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Спасибо за прекрасный день! И нам, и детям очень понравились истории о петербуржцах, получилась душевная и познавательная поездка с чаепитием на борту 😍. Мы впервые заказывали катер чисто на нашу читать дальшеуменьшить
семью, и это было самое лучшее наше решение)) После толпы на разведении мостов, хотелось тихой семейной прогулки, так и получилось, каждый мог задать свой вопрос или что-то обсудить. Спасибо за такую возможность!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Очень понравилась прогулка на катере. Всё вовремя, всё чисто. Интересный рассказ. Гид Андрей отвечает на любые вопросы. Были на экскурсии 1.5 часа (так как были с ребенком 3.5 года), оказалось читать дальшеуменьшить
мало. Запросто смогли бы больше покататься и послушать интересный рассказ. На борту есть пледы и зонт от солнца. Катер хорош ещё и тем, что можно кататься в любую погоду: есть и закрытая часть со столиком и открытая, тоже со столиком. Организация отличная!
Андрей
Ответ организатора:
Нина, здравствуйте! Спасибо Вам большое за высокую оценку экскурсовода Андрея и катера ОНЕГИН. Нашей команде всегда радостно получать обратную связь и эмоциональный отклик! Надеемся на новые встречи с Вами или Вашими друзьями на персональной экскурсии на ОНЕГИН!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кирилл
Андрей, большое Вам спасибо за эти замечательные полтора часа! Солнце, чистый уютный катер, умелый Капитан и прекрасный рассказчик в одном лице:) Интересные истории, забавные трактовки:) Прекрасное настроение! Нам с супругой очень-очень понравилось!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Город горожан: по Петербургу на уютном катере»