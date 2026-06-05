Парадный Петербург предстанет во всей красе на индивидуальной водной прогулке.Участники смогут насладиться панорамными видами с катера, пройтись по основным водным артериям города и узнать интересные истории о жителях и их

быте. Маршрут включает знаковые места, такие как Петропавловская крепость и крейсер Аврора. Комфортное путешествие на катере с открытой палубой и панорамным салоном позволит увидеть город с новой стороны. Экскурсия доступна с апреля по октябрь, что делает её идеальной для всех сезонов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Санкт-Петербургу - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, и вы сможете насладиться теплыми солнечными днями. Летние месяцы также предоставляют возможность увидеть знаменитые белые ночи. В апреле и октябре, хотя погода может быть прохладнее, вы все равно сможете насладиться комфортом на катере благодаря отоплению и теплым пледам. Вне этих месяцев прогулка может быть менее комфортной из-за погодных условий, но остаётся возможной благодаря уютному салону.

Сейчас август — это идеальное время.