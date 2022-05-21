Ключевая тема этой водной экскурсии — история города через его людей. Не будет скучных дат и фактов, но будут любопытные сюжеты о жизни Петербурга в разные века. Вас ждут пикантные тайны высшего общества, истории жителей особняков, возвышающихся вдоль берегов. Вы поймете, как в одной локации сплетаются разные эпохи. Услышите о быте и нравах петербуржской публики, а еще поговорим о трех взглядах на город — Пушкина, Достоевского и Блока.
Ждановская набережная — Малая Нева; Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост; Академия наук, Здание двенадцати коллегий — поворот у Академии Художеств — Английская, Адмиралтейская, Дворцовая набережные; Летний сад — Фонтанка, Крюков канал, Мойка — Новая Голландия — Храповицкий мост — Зимняя канавка — Большая Нева — Стрелка Васильевского острова — Ждановская набережная.