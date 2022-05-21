Город горожан: по Петербургу на уютном катере

Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей

От Мойки до Большой Невы — мы проплывем по водным артериям города и полюбуемся его памятниками.

Каждое здание здесь — свидетель любопытных событий, где романтика переплетается с детективом, мелодрама с юмором и курьезными ситуациями: мы вместе посмеемся или подивимся им.

Уверен, после этой экскурсии вы влюбитесь в Петербург, и эта любовь будет взаимна.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петербург и петербуржцы

Ключевая тема этой водной экскурсии — история города через его людей. Не будет скучных дат и фактов, но будут любопытные сюжеты о жизни Петербурга в разные века. Вас ждут пикантные тайны высшего общества, истории жителей особняков, возвышающихся вдоль берегов. Вы поймете, как в одной локации сплетаются разные эпохи. Услышите о быте и нравах петербуржской публики, а еще поговорим о трех взглядах на город — Пушкина, Достоевского и Блока.

Маршрут экскурсии на воде

Ждановская набережная — Малая Нева; Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост; Академия наук, Здание двенадцати коллегий — поворот у Академии Художеств — Английская, Адмиралтейская, Дворцовая набережные; Летний сад — Фонтанка, Крюков канал, Мойка — Новая Голландия — Храповицкий мост — Зимняя канавка — Большая Нева — Стрелка Васильевского острова — Ждановская набережная.

Организационные детали

  • Экскурсии на воде проводятся с 25 апреля по 30 октября
  • У катера полностью закрытый салон, где тепло и уютно в любую погоду; но также есть небольшая открытая палуба для любителей простора и красивых фотографий

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ждановской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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