Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл 2 экскурсии для 10 туристов

Меня зовут Андрей, я родился и вырос в Санкт-Петербурге и с детства увлекаюсь историей этого потрясающего города. Мне очень хочется поделиться с вами своими знаниями, обсудить исторические события, полюбоваться видами Санкт-Петербурга. А еще я владелец уютного катера, поэтому со мной удобнее всего посмотреть на город с воды. Я разработал несколько тематических маршрутов, на которых рассказываю о зарождении Санкт-Петербурга, о революции, о мифах и горожанах. Буду рад вам на своих экскурсиях.