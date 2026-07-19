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Петербург — сцена, на которой разыгрывались самые значимые события Российской Империи. Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов «Интурист», чтобы рассказывать о городе иностранцам. За сезон более 1500 человек услышали мои рассказы о Петре I, Достоевском, Пушкине… Более 100 раз посетила Эрмитаж, более 70 раз видела развод мостов, получила более 1000 позитивных отзывов. А сейчас провожу экскурсии на русском языке. В прошлом 2020 году город взорвала наша новая уникальная экскурсия — к Северным островам на закат. Необычный маршрут, новые виды и панорамы города, увлекательная беседа на исторические темы. Увидимся на борту теплохода.