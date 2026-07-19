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По каналам Петербурга на элитном катере с гидом

Пройти на катере по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Вы с комфортом расположитесь на катере, а достопримечательности проплывут перед вами как на киноленте.

В нашем маршруте за 1 час: самые зрелищные виды города на Мойке, Фонтанке и Неве, а также Крюков канал и Новая Голландия.

Благодаря историям гида вы переместитесь во времени и откроете разные грани города — от имперской до мистической.
4.8
44 отзыва
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

  • Открыточные виды Петербурга. Стартовав от причала вблизи Невского проспекта, мы проплывём по водным артериям исторической части города — Мойке, Фонтанке, Крюкову каналу. Выйдем в Неву, чтобы увидеть Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова, громаду Авроры.
  • Нестандартные водные тропы. На маневренном катере зайдем в небольшие каналы, недоступные для теплоходов и далекие от взглядов туристов. Вы вспомните Петербург Достоевского, проплывете мимо Новой Голландии и посмотрите на Коломну — район доходных домов и барочных церквей.
  • Рассказы об истории, архитектуре, людях. В каких роскошных ресторанах обедал Пушкин, где учился Чайковский и рос Стравинский? Романтические и драматический истории помогут Вам совершить путешествие во времени и увидеть Петербург 19 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на элитном катере в группе до 8 человек. На случай плохой погоды есть тент и отопление
  • В стоимость включено: аренда катера, услуги гида, пледы
  • По желанию возьмём с собой бутылочку Prosecco и закуски
  • Прогулку можно заказать на разведение мостов с отправлением в 00:00 (минимум на 2 часа). Подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Река Мойка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12263 туристов
Я люблю рассказывать истории: скучные факты обрастают любопытными подробностями, и вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России, ведь
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Петербург — сцена, на которой разыгрывались самые значимые события Российской Империи. Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов «Интурист», чтобы рассказывать о городе иностранцам. За сезон более 1500 человек услышали мои рассказы о Петре I, Достоевском, Пушкине… Более 100 раз посетила Эрмитаж, более 70 раз видела развод мостов, получила более 1000 позитивных отзывов. А сейчас провожу экскурсии на русском языке. В прошлом 2020 году город взорвала наша новая уникальная экскурсия — к Северным островам на закат. Необычный маршрут, новые виды и панорамы города, увлекательная беседа на исторические темы. Увидимся на борту теплохода.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Роман
В целом все неплохо, но стоимость почти в 2 раза выше, чем за то же самое у других, не оправдалась к сожалению — катер обычный, информация от гида зачитывалась как
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набор фактов нежели как история связная. Повторюсь, в целом все стандартно и прокатиться на катере по каналам в любом случае приятно, но именно этот тур своей переплаты не стоит от слова совсем, хотя я всегда рад заплатить много если это действительно классный экспириенс в который вложена душа

В целом все неплохо, но стоимость почти в 2 раза выше, чем за то же самое
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н
Василий, вы - огонь! Было очень интересно, нам очень понравилось!
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Е
Экскурсия понравилась, очень интересный маршрут. Прекрасный Санкт-Петербург обязательно нужно увидеть с воды)) Новую информацию почерпнули не только дети, но и взрослые) Благодарим!
Экскурсия понравилась, очень интересный маршрут. Прекрасный Санкт-Петербург обязательно нужно увидеть с воды)) Новую информацию почерпнули не
Экскурсия понравилась, очень интересный маршрут. Прекрасный Санкт-Петербург обязательно нужно увидеть с воды)) Новую информацию почерпнули не
Экскурсия понравилась, очень интересный маршрут. Прекрасный Санкт-Петербург обязательно нужно увидеть с воды)) Новую информацию почерпнули не
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Любовь
Это не первая прогулка на катере в СПБ, но самая лучшая! Анна - вы невероятно интересный рассказчик и классный фотограф. Огромное спасибо за чудесное утро на воде!
Это не первая прогулка на катере в СПБ, но самая лучшая! Анна - вы невероятно интересный
Это не первая прогулка на катере в СПБ, но самая лучшая! Анна - вы невероятно интересный
Это не первая прогулка на катере в СПБ, но самая лучшая! Анна - вы невероятно интересный
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Yuliya
Шикарно проведена экскурсия! На катере прокатились по всем колоритным местам и слушали необычные рассказы по пути! Спасибо огромное за организацию и приятнейший досуг.
Шикарно проведена экскурсия! На катере прокатились по всем колоритным местам и слушали необычные рассказы по пути!
Шикарно проведена экскурсия! На катере прокатились по всем колоритным местам и слушали необычные рассказы по пути!
Шикарно проведена экскурсия! На катере прокатились по всем колоритным местам и слушали необычные рассказы по пути!
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Гульнара
Спасибо большое Екатерине за рассказ! Очень приятная девушка, ладный рассказ. Спасибо большое за хороший кораблик (современный, красивый) и водителю за аккуратное вождение (или как это на воде называется?!:)
Спасибо большое Екатерине за рассказ! Очень приятная девушка, ладный рассказ. Спасибо большое за хороший кораблик (современный,
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