Два брата, два разных взгляда на живопись и более 170 произведений в одном пространстве. На выставке вы сравните творчество Константина и Владимира Маковских.
Увидите работы из крупнейших мировых музеев и частных коллекций и проследите, как в их живописи раскрываются две темы — любовь земная и любовь небесная.
Увидите работы из крупнейших мировых музеев и частных коллекций и проследите, как в их живописи раскрываются две темы — любовь земная и любовь небесная.
Описание экскурсии
Константин Маковский
- Вы окунётесь в мир роскошной салонной живописи.
- Увидите картины, которые отличаются тщательной проработкой деталей и интригующими сюжетами.
- Через полотна погрузитесь в историю русского народа и быт боярынь, познакомитесь с прекрасными женщинами и даже жёнами самого художника.
- Узнаете, кто из императоров был поклонником творчества Константина.
Владимир Маковский
- Работы этого мастера — тонкое наблюдение за человеческой натурой. Он исследовал психологию отношений и социальные драмы, показывая множество оттенков любви.
- Вы рассмотрите картину «Свёкор», которая рассказывает об одном из самых тёмных обычаев старой крестьянской Руси, а также другие полотна художника.
Организационные детали
- Входной билет оплачивается отдельно — 1200 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1270 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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